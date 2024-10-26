Пророссийское подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах

Tекст: Мария Иванова

Удар по 20 единицам военной техники, перевозившей иностранных инструкторов, был нанесен в Сумах на севере Украины, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что среди поврежденной техники были гусеничные машины, джипы и пикапы, а также два бензовоза. По его словам, удар был точным и нанес значительный ущерб.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное». Согласно информации, поступившей из украинского министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена также в Харьковской и Черниговской областях. В Telegram-канале «Общественного» упоминалось, что в Сумах были слышны взрывы, что вызвало панику среди местных жителей.

Российская сторона с 10 октября 2022 года начала нанесение ударов по украинской инфраструктуре. Удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления. Воздушная тревога в украинских регионах стала ежедневной реальностью.

В субботу сообщалось, что в Киеве, Днепре (Днепропетровске), Сумах и Харькове произошли взрывы.

Ранее в Сумах после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

На этой неделе стало известно, что 116-я бригада ВСУ, которая отказалась исполнять приказы, была переведена из-под Курахово в Сумскую область в качестве наказания за мятеж.