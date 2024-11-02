Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.3 комментария
TGI Fridays подала заявление о банкротстве в США
Компания TGI Fridays подала заявление о банкротстве в США, чтобы обеспечить будущее сети
Компания TGI Fridays, владеющая 39 ресторанами, подала заявление о банкротстве в США, надеясь на разработку новой стратегии для долгосрочной жизнеспособности бренда.
Заявление было подано в соответствии с Кодексом США о банкротстве в Северном округе штата Техас. Владелец 39 ресторанов TGI Fridays стремится разработать альтернативные стратегии для обеспечения долгосрочной жизнеспособности бренда, передает ТАСС.
Несмотря на банкротство, работающие по франшизе рестораны TGI Fridays в США и других странах продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. В настоящее время по франшизе TGI Fridays работают 56 компаний в 41 стране, и их операционная деятельность остается неизменной.
Эксперты отмечают, что американские недорогие сетевые рестораны, такие как TGI Fridays, сталкиваются с растущими трудностями из-за жесткой конкуренции. Дополнительное давление на бизнес оказывает рост стоимости жилья и высокая инфляция, которые побуждают потребителей чаще готовить дома для экономии. В TGI Fridays указывают на последствия пандемии COVID-19 и текущее финансовое положение как на причины сложной ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за пандемии коронавируса в Москве закрылись более 200 кафе и ресторанов.