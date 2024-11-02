Смерть Дадина в рядах украинских боевиков подтвердила ложь о нападении на Теткино

Tекст: Вера Басилая

Дадин писал жене, что их подразделение было на «этом направлении», но «границу пересечь так и не смогли», но потеряли там бойца, который участвовал в «пиар-акции» о якобы захвате ВСУ Теткино.

В переписке женой Дадин признается, что ему тяжело описывать этот «гнусный лживый бред» украинской стороны о якобы нападении на Теткино.

Ранее Александра Свешникова сообщила, что ее муж мог стать жертвой внутреннего конфликта из-за его несогласия с проведением «пиар-акций», подобных заявленному «взятию Теткино».

Идеолог признанного террористическим РДК Василий Кирющенко (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о необходимости распустить Легион «Свобода России» (внесен в список террористов и экстремистов) после слухов о возможном убийстве Ильдара Дадина соратниками.