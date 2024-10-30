Фото разрушенного здания Генштаба ВСУ в Киеве появилось в Сети

Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Сладков в Telegram пояснил, что позиции вооруженных сил Украины в районе Курахово «мощно укреплены». Однако российской пятой бригаде удалось «выдолбить в этой линии обороны проход, сосредоточив огонь танков и артиллерии в одном месте».

Попытавшись предотвратить «прорыв российской брони», ВСУ «заткнули пролом украинским танком», несмотря «на попадания нашей артиллерии». Украинские танкисты попытались сбежать, но были уничтожены «коптерщиками» пятой бригады.

Тем временем два мотоциклиста пятой бригады посадили «за собой двоих наших танкистов» и подвезли их к брошенному танку ВСУ. Российские танкисты преодолели «путанку» (стальную проволоку), забрались в танк и отогнали его в сторону.

«Украинские артиллеристы попадают в танк несколько раз, и он застревает в развалинах Курахово. Проход был снова освобожден для наших атак», – сообщил Сладков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО российскими военными активно применяется легкая мототехника – мотоциклы и квадроциклы. Сообщалось, что у мотоштурмовиков есть особая тактика, которая отлично зарекомендовала себя при стремительном освобождении Урожайного и Старомайорского.