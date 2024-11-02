Подполье: Взрывы под Киевом поразили технику ВСУ и базу наемников

Tекст: Мария Иванова

Пять взрывов прогремели в Киеве и области, сообщает РИА «Новости».

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что были поражены место хранения техники вооруженных сил Украины и пункт дислокации наемников. Эти объекты находились как в самом Киеве, так и в его пригородах.

Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области в ночь на субботу. По словам Лебедева, было зафиксировано пять взрывов в этой зоне. Один из ударов пришелся на место хранения техники, а другой – на пункт временной дислокации, где находились наемники и так называемые бандеровцы. Наемники выполняли функции офицеров и занимались распределением подразделений.

Кроме того, пророссийское сопротивление сообщило о поражении объектов в районе аэропорта Борисполь, находящегося под Киевом, а также в районе Вышгорода.

Напомним, в Киеве произошел взрыв, информация об этом появилась в местных СМИ.

В четверг вечером в Одессе нанесли удар по объекту, где производились беспилотники с использованием недавно привезенного суперсовременного станка. До этого в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.