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Названы цели российских авиаударов в Киеве и области
Подполье: Взрывы под Киевом поразили технику ВСУ и базу наемников
В результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Пять взрывов прогремели в Киеве и области, сообщает РИА «Новости».
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что были поражены место хранения техники вооруженных сил Украины и пункт дислокации наемников. Эти объекты находились как в самом Киеве, так и в его пригородах.
Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области в ночь на субботу. По словам Лебедева, было зафиксировано пять взрывов в этой зоне. Один из ударов пришелся на место хранения техники, а другой – на пункт временной дислокации, где находились наемники и так называемые бандеровцы. Наемники выполняли функции офицеров и занимались распределением подразделений.
Кроме того, пророссийское сопротивление сообщило о поражении объектов в районе аэропорта Борисполь, находящегося под Киевом, а также в районе Вышгорода.
Напомним, в Киеве произошел взрыв, информация об этом появилась в местных СМИ.
В четверг вечером в Одессе нанесли удар по объекту, где производились беспилотники с использованием недавно привезенного суперсовременного станка. До этого в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.