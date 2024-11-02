Идеолог РДК призвал распустить Легион «Свобода России» после гибели Дадина

Кирющенко, известный под псевдонимом «Кардинал» (внесен в список террористов и экстремистов), предложил распустить подразделения Легион «Свобода России» (внесен в список террористов и экстремистов). Поводом для такого заявления послужила версия о возможном убийстве оппозиционера Ильдара Дадина своими же соратниками. Кирющенко подчеркнул, что если эта информация подтвердится, то для подразделения может быть применена «мера наказания, симметричная содеянному», пишет издание SOTA (издание-иноагент, признано нежелательной организацией).

«Я не знаю, как там заведено в легионах, есть ли у них там децимация, но у нас в РДК, если такой случай вдруг произойдет, отведена мера наказания симметричная содеянному», – написал Василий Кирющенко («Кардинал»).

Журналист Андрей Лошак* (внесен в реестр иностранных агентов в России) также сообщил, что Дадин в переписке с ним намекал на риск получить «пулю в спину», поэтому не критиковал публично то, что происходит в легионе.

Жена Ильдара Дадина Александра Свешникова сообщила, что ее муж мог стать жертвой внутреннего конфликта из-за его несогласия с проведением «пиар-акций». Она утверждает, что Дадин не поддерживал мероприятия, подобные заявленному «взятию Теткино», когда на самом деле подразделение оставалось на территории Украины.

Свешникова узнала о смерти мужа 6 октября от друзей и пыталась связаться с легионом, чтобы вернуть тело и похоронить супруга в Киеве. Однако, как отмечает женщина, легион в течение месяца игнорировал ее просьбы, а позже отказал в выдаче тела, заявив, что захоронят его по своим правилам.

Она также утверждает, что Дадин был кремирован без ее согласия. Она добавила, что муж опасался за свою жизнь из-за ухудшающихся отношений с руководством легиона и боялся получить «пулю в спину». В связи с этим Свешникова считает, что Дадин мог стать жертвой конфликта с сослуживцами, а не погибнуть в бою.

Ранее сообщалось, что оппозиционер Ильдар Дадин, который участвовал в конфликте на стороне ВСУ в Харьковской области, погиб в боях на стороне ВСУ.

Дадин получил известность как первый осужденный за неоднократное участие в несанкционированных акциях в России. В 2015 году он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

В 2017 году Верховный суд отменил приговор в связи с нарушением формальных сроков привлечения к уголовной ответственности, постановил освободить из-под стражи и признать право Дадина на реабилитацию.