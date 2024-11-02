Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.3 комментария
Идеолог РДК призвал распустить Легион «Свобода России» после гибели Дадина
Идеолог признанного террористическим «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Василий Кирющенко (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о необходимости распустить Легион «Свобода России» (внесен в список террористов и экстремистов) после слухов о возможном убийстве Ильдара Дадина соратниками.
Кирющенко, известный под псевдонимом «Кардинал» (внесен в список террористов и экстремистов), предложил распустить подразделения Легион «Свобода России» (внесен в список террористов и экстремистов). Поводом для такого заявления послужила версия о возможном убийстве оппозиционера Ильдара Дадина своими же соратниками. Кирющенко подчеркнул, что если эта информация подтвердится, то для подразделения может быть применена «мера наказания, симметричная содеянному», пишет издание SOTA (издание-иноагент, признано нежелательной организацией).
«Я не знаю, как там заведено в легионах, есть ли у них там децимация, но у нас в РДК, если такой случай вдруг произойдет, отведена мера наказания симметричная содеянному», – написал Василий Кирющенко («Кардинал»).
Журналист Андрей Лошак* (внесен в реестр иностранных агентов в России) также сообщил, что Дадин в переписке с ним намекал на риск получить «пулю в спину», поэтому не критиковал публично то, что происходит в легионе.
Жена Ильдара Дадина Александра Свешникова сообщила, что ее муж мог стать жертвой внутреннего конфликта из-за его несогласия с проведением «пиар-акций». Она утверждает, что Дадин не поддерживал мероприятия, подобные заявленному «взятию Теткино», когда на самом деле подразделение оставалось на территории Украины.
Свешникова узнала о смерти мужа 6 октября от друзей и пыталась связаться с легионом, чтобы вернуть тело и похоронить супруга в Киеве. Однако, как отмечает женщина, легион в течение месяца игнорировал ее просьбы, а позже отказал в выдаче тела, заявив, что захоронят его по своим правилам.
Она также утверждает, что Дадин был кремирован без ее согласия. Она добавила, что муж опасался за свою жизнь из-за ухудшающихся отношений с руководством легиона и боялся получить «пулю в спину». В связи с этим Свешникова считает, что Дадин мог стать жертвой конфликта с сослуживцами, а не погибнуть в бою.
Ранее сообщалось, что оппозиционер Ильдар Дадин, который участвовал в конфликте на стороне ВСУ в Харьковской области, погиб в боях на стороне ВСУ.
Дадин получил известность как первый осужденный за неоднократное участие в несанкционированных акциях в России. В 2015 году он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.
В 2017 году Верховный суд отменил приговор в связи с нарушением формальных сроков привлечения к уголовной ответственности, постановил освободить из-под стражи и признать право Дадина на реабилитацию.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом