В Польше обнаружено захоронение 200 бойцов Красной армии из лагеря Stalag II

Tекст: Дмитрий Зубарев

Исследователи из Поморского университета в Щецине обнаружили массовое захоронение воинов Красной армии в городе Старгарде на севере Польши, сообщает ТАСС.

По словам главы научного коллектива профессора Анджея Оссовского, захоронение связано с лагерем для военнопленных Stalag II, который существовал на этой территории во время Второй мировой войны.

Профессор Оссовский отметил: «На основании анализа опознавательных знаков мы знаем, что это массовое захоронение было создано в декабре 1941 года». По данным радиостанции RMF FM, были найдены останки почти 200 человек, среди которых большинство составляли военнослужащие Красной армии, а также военнопленные из Бельгии и Польши. Выяснили, что причиной смерти была, вероятно, эпидемия одного из распространенных в таких лагерях заболеваний, а не казнь.

Лагерь Stalag II был открыт в сентябре 1939 года после вторжения нацистских войск в Польшу. Он принимал военнопленных из разных стран, включая Польшу, Францию, Бельгию и США. Летом 1941 года в лагерь начали поступать пленные из Красной армии, многих из которых затем отправили в концлагеря. В 1944 году, после Варшавского восстания, в Stalag II оказались гражданские лица. В феврале 1945 года нацисты переместили лагерь в Нойбранденбург из-за приближения советских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше демонтировали памятник, установленный в 1945 году в честь Красной армии, а процесс транслировало национальное телевидение; также сообщалось, что с памятника в Катыни сняли польский флаг из-за враждебных действий Варшавы.