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В Польше нашли захоронение бойцов Красной армии времен войны
В Польше обнаружено захоронение 200 бойцов Красной армии из лагеря Stalag II
Исследователи обнаружили массовое захоронение почти 200 бойцов Красной армии, погибших в период Второй мировой войны в нацистском лагере для военнопленных Stalag II на территории современной Польши.
Исследователи из Поморского университета в Щецине обнаружили массовое захоронение воинов Красной армии в городе Старгарде на севере Польши, сообщает ТАСС.
По словам главы научного коллектива профессора Анджея Оссовского, захоронение связано с лагерем для военнопленных Stalag II, который существовал на этой территории во время Второй мировой войны.
Профессор Оссовский отметил: «На основании анализа опознавательных знаков мы знаем, что это массовое захоронение было создано в декабре 1941 года». По данным радиостанции RMF FM, были найдены останки почти 200 человек, среди которых большинство составляли военнослужащие Красной армии, а также военнопленные из Бельгии и Польши. Выяснили, что причиной смерти была, вероятно, эпидемия одного из распространенных в таких лагерях заболеваний, а не казнь.
Лагерь Stalag II был открыт в сентябре 1939 года после вторжения нацистских войск в Польшу. Он принимал военнопленных из разных стран, включая Польшу, Францию, Бельгию и США. Летом 1941 года в лагерь начали поступать пленные из Красной армии, многих из которых затем отправили в концлагеря. В 1944 году, после Варшавского восстания, в Stalag II оказались гражданские лица. В феврале 1945 года нацисты переместили лагерь в Нойбранденбург из-за приближения советских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше демонтировали памятник, установленный в 1945 году в честь Красной армии, а процесс транслировало национальное телевидение; также сообщалось, что с памятника в Катыни сняли польский флаг из-за враждебных действий Варшавы.