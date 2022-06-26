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Газовую вражду Германии к России остановят морозы

Германия доводит газовые отношения с Россией до полного разрыва Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Заявления властей Германии все больше напоминают польскую риторику. Шольц сказал: никто в Европе не верит Газпрому, что тот снизил прокачку газа по первому «Северному потоку» по техническим причинам. А правительство ФРГ, если верить немецкой прессе, обсуждает национализацию части морской трубы второго «Северного потока». Берлин накалил ситуацию настолько, что дальнейшее ее развитие выглядит печально. Подробности...
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Польша нашла новый повод для «цивилизационной» обиды на Россию

На мемориальном комплексе в Катыни сняли польский флаг из-за антироссийской политики Варшавы vk.com/borisov_sml
С памятника в Катыни снят польский флаг – руководство комплекса приняло такое решение из-за враждебных действий Варшавы. В МИД Польши выразили протест, связали произошедшее со спецоперацией на Украине и даже обвинили Россию в нецивилизованности. В Москве в ответ призвали снести вообще все польские памятники. К чему приведет война с историческими символами между Россией и Польшей? Подробности...
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Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
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Новый президент Колумбии выгоден и Москве, и Вашингтону

Густаво Петро празднует победу на президентских выборах Mauricio Duenas Castaneda/EPA/ТАСС
Впервые за всю историю Колумбии руководителем этой страны становится человек, воевавший против Соединенных Штатов Америки. Объединенный кандидат от левых сил Густаво Петро признан победителем президентских выборов – и это стало новым примером того, как в Латинской Америке приходят к власти противники США. Однако почему Вашингтон на редкость спокоен в такой ситуации? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
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Как шеринг изменил всех нас и как все мы изменили шеринг

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Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, колумнист газеты ВЗГЛЯД
Для определения масштабов явления чрезвычайно важна сама философия шеринга. Она исходит из того, что уже появились новые люди, которые не считают владение главным маркером социального успеха. Подробности...
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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Докуда дойдет русская армия

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Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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    Польша нашла новый повод для «цивилизационной» обиды на Россию

    На мемориальном комплексе в Катыни сняли польский флаг из-за антироссийской политики Варшавы
    		   26 июня 2022, 19:44
    Фото: vk.com/borisov_sml
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    С памятника в Катыни снят польский флаг – руководство комплекса приняло такое решение из-за враждебных действий Варшавы. В МИД Польши выразили протест, связали произошедшее со спецоперацией на Украине и даже обвинили Россию в нецивилизованности. В Москве в ответ призвали снести вообще все польские памятники. К чему приведет война с историческими символами между Россией и Польшей?

    На Мемориальном комплексе «Катынь» в Смоленской области, где захоронены несколько тысяч советских и польских граждан, сняли флаг Польши, сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

    «Два флага – российский и польский – на мемориалах являлись символом дружбы между нашими странами. То, что происходит сегодня, к дружбе не имеет никого отношения. Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении России. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка неонацистского режима на Украине, прямые поставки вооружений ВСУ, хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши», – пояснила она в Telegram-канале ОП РФ.

    Она указала, что в нынешних условиях размещение государственной символики Польши на территории России неуместно, и напомнила, что в межправительственном соглашении Москвы и Варшавы от 1994 года вопрос размещения польского флага на мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное» никак не оговаривается. «Таким образом, юридических оснований для размещения флага нет и не было», – отметила Великанова. При этом, по ее словам, музей не снимает с себя ответственности по уходу за территорией, где размещены польские захоронения.

    В Катыни похоронены 4415 польских военнопленных офицеров – заключенные Козельского лагеря, расстрелянные весной 1940 года сотрудниками НКВД СССР. Также на территории Катынского лесного массива захоронено около 6,5 тыс. жертв сталинских репрессий, казненных в 1930-х годах, и 500 советских военнопленных, расстрелянных немецкими оккупационными войсками в 1943 году.

    Решение поддержал глава Смоленска Андрей Борисов. «Выражу общее мнение. Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийских заявлений польских политиков – тем более. Считаю, что Министерство культуры РФ приняло единственно правильное решение – убрать флаг Польши. Катынь – это российский мемориал, это российская история», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Также польский флаг был снят на мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области, где находится, среди прочего, Польское военное кладбище. Комплекс «Медное» посвящен увековечиванию памяти советских граждан – жертв политических репрессий 30–50-х годов XX века и расстрелянных польских военнопленных, заключенных Осташковского лагеря НКВД СССР.

    МИД Польши выразил протест в связи с произошедшим, консул Польши в Смоленске также изучает ситуацию, сообщил замминистра польского МИД Марчин Пшидач. По его словам, дипломат потребовал объяснений от руководства Смоленской области и указал, что такое поведение абсолютно неприемлемо для польской стороны и демонстрирует отсутствие цивилизованного подхода к памяти об убитых людях, передает Polskie Radio 24.

    «Наличие там польского флага, соответствующее уважение к этому месту должно быть эталоном цивилизации. Если Россия не соответствует такому стандарту, это действительно показывает истинное лицо этой власти», – сказал он.

    Советник президента Польши Павел Муха и вовсе связал снятие флагов с российской военной спецоперацией на Украине. «Такие действия России направлены против всего Запада. Россияне осознают, что оборона Украины была бы невозможна в таком объеме и в течение такого длительного времени, если бы не поддержка Запада», – уверен он.

    «Это очередной враждебный акт со стороны России, а заодно и элемент многолетней антипольской кампании, проводимой Кремлем», – заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. По его мнению, снятие флага в Катыни показывает, что Польша справедливо трактует действия России как политику целенаправленной конфронтации со странами Запада, сообщают Polsat News.

    «Наши партнеры из НАТО получили очередное подтверждение правильности наших оценок. Действия Москвы годами были направлены против Польши за нашу активную позицию в демонстрации реальных целей России. Опираясь на собственный опыт, анализ текущей ситуации и диагностику политики Москвы, мы предостерегаем наших партнеров от российских угроз, предпринимая шаги по нейтрализации российского влияния в Польше и во всей Европе», – добавил он.

    Ранее в польском городе Хжоовице местные власти в прямом эфире снесли памятник солдатам Красной армии, которые погибли при освобождении страны. Знак был установлен в 1949 году на месте гибели более 600 красноармейцев 1-го Украинского фронта. Сначала рабочие сняли звезду с серпом и молотом, затем разрушили пятиметровый монумент.

    Работа по уничтожению советских памятников поставлена в Польше на поток. В 2017 году даже принят соответствующий закон о запрете так называемой пропаганды коммунизма. В числе прочего он предполагает снос советских монументов. Сейчас в стране их осталось чуть более ста, хотя еще 20 лет назад насчитывалось свыше 500, сообщает Первый канал.

    «Польская сторона должна радоваться в принципе, что эти мемориалы вообще существуют, учитывая то, что Польша делает с памятниками советским воинам, которые освобождали их страну – а это более 600 тысяч погибших. Но вообще,

    я считаю, что в принципе уместно снести бульдозерами все польские мемориалы. Если люди уничтожают могилы и памятники своих освободителей, они утрачивают право называться людьми»,

    – сказал газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

    Аналитик сказал, что работал в последние два десятилетия с польскими коллегами – они пробовали выйти на решения наболевших проблем двух стран, и все это время диалог велся. «Тогда они были адекватные настолько, насколько поляки могут быть адекватны в отношении русских. А сейчас даже этой адекватности нет, всё общение свернуто», – посетовал он.

    Эксперт добавил, что все инструменты для попытки выйти на решение этих проблемных вопросов Варшава сама «выбросила в урну». «Единственное, чем сейчас может ответить Польша – разорвать дипломатические отношения с Россией. Однако тут можно ответить метафорой: ежу все равно, сядет ли на него кто-то или нет», – отметил он.

    Собеседник также напомнил, что поляки на уровне властей давно забыли и перестали указывать Киеву на украинские военные преступления 1939 – 40-х годов, переложив всю вину на русских и СССР. «Однако это довольно малозначимое явление по сравнению с тем, что Польша делает с нашими памятниками», – указал он.

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