Обвинение против экс-начальника ГАБТУ утвердили без части документов

Прокуратура направила дело о взятке экс-начальника ГАБТУ Тимофеева в суд без полного комплекта документов

Tекст: Максим Попов

Известно, что Тимофеева обвиняют в получении взятки на сумму почти 3 млн рублей. Вскоре будет передано в Московский гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

Как отметила адвокат Юлия Нитченко, обвинение утверждено, несмотря на отсутствие ряда документов, которые по закону должны быть приложены. В частности, в материалах дела отсутствуют обвинительное заключение от июля 2024 года, сопроводительные письма о направлении дела и письмо о его возвращении на доследование из прокуратуры. «Этих документов в материалах нет, что говорит о фальсификации дела», – приводит слова Нитченко информагентство.

Защита Тимофеева обжаловала данные действия, считая их незаконными, и планирует в суде настаивать на возвращении дела на доследование.

Напомним, накануне заместитель начальника филиала «Южный» «Росжилкомплекса» Минобороны Сергей Тера был помещен под стражу по делу о многомиллионном мошенничестве с субсидиями.