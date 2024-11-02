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Обвинение против экс-начальника ГАБТУ утвердили без части документов
Прокуратура направила дело о взятке экс-начальника ГАБТУ Тимофеева в суд без полного комплекта документов
Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение против экс-начальника службы утилизации ГАБТУ Минобороны Ильи Тимофеева, обвиняемого в получении взятки, несмотря на отсутствие ряда ключевых документов в деле.
Известно, что Тимофеева обвиняют в получении взятки на сумму почти 3 млн рублей. Вскоре будет передано в Московский гарнизонный военный суд, передает ТАСС.
Как отметила адвокат Юлия Нитченко, обвинение утверждено, несмотря на отсутствие ряда документов, которые по закону должны быть приложены. В частности, в материалах дела отсутствуют обвинительное заключение от июля 2024 года, сопроводительные письма о направлении дела и письмо о его возвращении на доследование из прокуратуры. «Этих документов в материалах нет, что говорит о фальсификации дела», – приводит слова Нитченко информагентство.
Защита Тимофеева обжаловала данные действия, считая их незаконными, и планирует в суде настаивать на возвращении дела на доследование.
Напомним, накануне заместитель начальника филиала «Южный» «Росжилкомплекса» Минобороны Сергей Тера был помещен под стражу по делу о многомиллионном мошенничестве с субсидиями.