Президент Грузии внесла иск в Конституционный суд против признания выборов

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Ее представитель в суде Екатерина Беселия заявила, что «оспаривается недостаточное открытие участков за рубежом для эмигрантов, а также тайна голосования».

При этом Беселия сказала, что не рассчитывает на объективность КС.

Исполсек правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что иск не помешает новому парламенту собраться 25 ноября, на что, по его словам, рассчитывает президент.

По его словам, дата проведения первого заседания определена Конституцией.

Ранее МВД Грузии сообщило о 16 задержанных на акциях радикалов, Между тем грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал протесты оппозиции «перформансом ради денег от Запада».