Грузинский эксперт назвал протесты оппозиции «перформансом ради денег от Запада»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Уличные протесты оппозиции угаснут и, скорее всего, достаточно быстро, так как нет в обществе заряда, нет у радикалов достаточного человеческого ресурса», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

«Несколько сотен в Тбилиси на улицах – это ничего. Это только для их перформанса. Это просто кастинг перед Западом на получение денег», – отметил эксперт.

По словам Петрэ Мамрадзе, «нет оснований для массового политического протеста, а незаконные безобразия с перекрытием движения надо заканчивать».

«У этих радикалов нет законного права парализовать жизнь полуторамиллионного города», – сказал он.

При этом эксперт считает, что «радикальная оппозиция хочет одного – провокаций».

«Хотят, чтобы их полиция избила, рассчитывают, что это поможет вывести людей на улицы, но у правоохранителей уже, полагаю, накопился достаточный опыт работы по таким провокациям. Задерживать надо выборочно, надо терпеть, не допуская крупных стычек», – сказал Петрэ Мамрадзе.

По словам Петрэ Мамрадзе, «к сожалению, вольно или невольно, западные институты льют воду на мельницу оппозиции».

«Только так можно прокомментировать решение ЕС переправлять деньги, выделяемые Грузии, только НПО и оппозиционным СМИ», – заявил эксперт.

Комментируя решение ЕС направить в Грузию «техническую миссию» для изучения возможных нарушений на выборах, эксперт предположил, что «никаких фактов того, что голосование было несвободным, несправедливым, никто не найдет».

«Так что такая миссия – к лучшему», – считает он.

Ранее грузинская радикальная оппозиция заявила о новой тактике уличного протеста из-за несогласия с итогами проигранных ею выборов в парламент 26 октября. Разогнанные грузинские оппозиционеры пообещали «ужесточить сопротивление».

По состоянию на утро вторника продолжали вспыхивать стычки между полицейскими и агрессивными демонстрантами.