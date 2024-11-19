G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.0 комментариев
Следователи предъявили обвинение врио гендиректора «Военторг-Центр»
СК предъявил обвинение в хищении врио гендиректора «Военторг-Центр»
Военные следователи предъявили обвинение Ольге Вирт, временно исполняющей обязанности гендиректора АО «Военторг-Центр», по делу о хищении более 1 млн рублей бюджетных средств, сообщили в Главном военном следственном управлении СК.
По данным следствия, в 2023 году Вирт систематически похищала средства через манипуляции с премиями сотрудников, передает ТАСС.
Установлено, что Вирт организовывала выдачу и последующее изъятие ежеквартальных премий работникам.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали гендиректора компании «Ленбытхим» Дениса Михайлова по подозрению в мошенничестве при исполнении госконтрактов с АО «Военторг» на сумму свыше 115 млн рублей.
До этого Мещанский суд Москвы арестовал руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова, отказав ему в апелляции на содержание под стражей.