Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.0 комментариев
Минобороны Германии: У Киева нет дальнобойного оружия из Берлина
Минобороны ФРГ заявило об отсутствии дальнобойного оружия в поставках Киеву
В поставках вооружений Киеву отсутствует дальнобойное оружие, заявила представитель Минобороны Германии Натали Еннинг.
«Все поставленные нами вооружения не подпадают под категорию дальнобойного оружия», – сказала она, сообщает ТАСС.
Это заявление прозвучало в ответ на вопросы о характере предоставляемой Украине военной поддержки.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что она поддержала решение США одобрить удары ракетами ATACMS по территории России, несмотря на разногласия с канцлером Олафом Шольцем, подчеркнув важность соблюдения международного права.
Правительство Германии подтвердило, что одобрение США ударов по России не изменит решение канцлера Олафа Шольца не поставлять Украине ракеты Taurus.