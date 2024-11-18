Хакеры взломали почту библиотеки Конгресса США

Злоумышленники получили доступ к переписке сотрудников библиотеки Конгресса США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Злоумышленники осуществили кибератаку на электронную почту библиотеки Конгресса США, сообщает ТАСС. В результате взлома они смогли получить доступ к переписке сотрудников библиотеки и аппарата сотрудников Конгресса за период с января по сентябрь 2024 года. Билл Райан, представитель библиотеки, подтвердил этот факт телеканалу Fox News, добавив, что проблема, приведшая к утечке данных, уже устранена.

По данным Fox News, взлом был проведен иностранными хакерами. Полиция Капитолия передала расследование Федеральному бюро расследований США, которое изучает масштабы происшествия. Пока не известно, получили ли хакеры доступ к учетным записям членов Палаты представителей или Сената.

Телеканал подчеркнул, что электронная почта библиотеки была выбрана целью атаки из-за относительной уязвимости по сравнению с системами других подразделений Конгресса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис незаконно следит за ним и его предвыборным штабом. Газета также сообщала, что Иран передал Демократической партии украденную у штаба Трампа внутреннюю документацию, что стало «реальным вмешательством» в американские выборы.