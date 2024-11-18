Суд обязал Линдеманна выплатить 67 млн руб за отмену концерта в Твери

Лидер Rammstein Линдеманн понес ответственность за отмену концерта в Твери

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ постановил взыскать с Тилля Линдеманна более 635400 евро за отмененный концерт в Твери, передает ТАСС. Суд признал действия Линдеманна неосновательным обогащением, так как услуги артиста были оплачены, но концерт не состоялся.

ООО «Прайм маркетинг» заключило договор с Линдеманном на выступление в августе 2021 года на фестивале «Макларин за родину» в Твери. Однако, несмотря на полную оплату, Линдеманн отменил выступление и не вернул деньги. Сумма взыскания включает проценты за пользование чужими средствами и расходы на арбитражные сборы в размере 32562 долларов.

Кроме того, судебные разбирательства коснулись и продюсера Линдеманна Анара Рейбанда. Заказчик фестиваля Максим Ларин перевел ему 10 млн рублей в качестве аванса за рекламные услуги, но договор не был заключен, и средства не были возвращены. Конаковский городской суд и Тверской областной суд поддержали Ларина, обязав Рейбанда вернуть 10 млн рублей.

Юрист Валерия Рытвина отметила важность этих решений для обеспечения беспристрастности правосудия. Она подчеркнула, что российские суды, рассматривая дела с участием иностранных контрагентов, действуют абстрагированно от политической конъюнктуры, основываясь сугубо на правовых нормах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные проникли в квартиру фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в Берлине, когда он находился в гастрольном туре. Газета также сообщала, что жители Вены вышли на митинг против проведения концерта Rammstein из-за обвинений в неподобающем поведении. Ранее в Австрии женщина обвинила Линдеманна в ударе по ягодицам после концерта в Вене.