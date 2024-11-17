16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.82 комментария
Израиль запланировал зачистку территорий в Южном Ливане
Израиль начал вторую фазу операции в Южном Ливане с зачисткой территорий до 15 км
Армия обороны Израиля начала вторую фазу наземной операции в Южном Ливане, продвигаясь вглубь территорий, сообщил телеканал Al Jazeera.
По имеющейся информации, израильские войска разместили артиллерийские батареи в контролируемых ими районах, чтобы усилить огневую поддержку своих спецподразделений, передает ТАСС.
Также сообщается, что в течение суток израильская армия пыталась продвинуться на нескольких участках фронта, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением отрядов шиитского движения «Хезболла».
Боестолкновения происходили в районе Эд-Духейра и на линии Тейр-Харфа – Джиббин. Авиация поддерживала наступающие силы при штурме поселка Шамаа. Попытки прорыва спецподразделений фиксировались со стороны Блиды и Марун-эр-Раса, которые находятся под контролем Израиля.
Напомним, накануне израильские ВВС атаковали 160 целей в Газе и Ливане.