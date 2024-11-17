Израиль запланировал зачистку территорий в Южном Ливане

Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента Бжании

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Бжания сбежал, есть вероятность, что он находится на территории российской военной базы, передает РБК.

При этом пресс-служба президента сообщила, что президент Абхазии находится в своем родном селе Тамыш, которое расположено в 40 км от столицы.

Представители оппозиции заявили, что в случае, если Бжания не выйдет на связь до утра, парламент поднимет вопрос о его отставке.

Ранее сообщалось, что оппозиция Абхазии потребовала отставки Бжании в течение часа.

Напомним, парламент Абхазии 15 ноября должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.