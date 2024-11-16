16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.16 комментариев
Названа причина гибели премьера Мариинского театра Шклярова
ГСУ: Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в результате несчастного случая
Заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в результате несчастного случая, организована доследственная проверка, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что Шкляров погиб в результате падения с высоты, он упал с балкона своего дома, передает РИА «Новости».
Следственные органы начали доследственную проверку. Оперативные службы заявляют, что смерть прембера не имеет криминального характера.
Владимир Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году и окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой в 2003 году. В том же году он был принят в труппу Мариинского театра и с 2011 года занимал позицию премьера. В его репертуаре числятся как классические балеты, такие как «Жизель», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», так и современные хореографические постановки.
Шкляров был не только заслуженным артистом России, но и лауреатом международных балетных конкурсов и премий. Его творчество было высоко оценено как в России, так и за рубежом.