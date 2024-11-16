  • Новость часаОппозиция Абхазии заявила о бегстве президента Бжании
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Шольц звонил Путину
    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ
    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»
    Алсу рассказала, как отпраздновала развод
    Сальдо: ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр
    Рар: Для Шольца было важно поговорить с Путиным раньше Трампа
    Bild: Шольц месяц готовился к звонку Путину
    Президент Абхазии Бжания отказался уходить в отставку
    Центробанк повысил курс доллара почти до 100 рублей
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    6 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    23 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    19 комментариев
    16 ноября 2024, 08:40 • Новости дня

    Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента Бжании

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу страны, переговоры прерваны, сообщил изданию «D News Абхазия» лидер протестующих Ливан Микаа.

    По его словам, Бжания сбежал, есть вероятность, что он находится на территории российской военной базы, передает РБК.

    При этом пресс-служба президента сообщила, что президент Абхазии находится в своем родном селе Тамыш, которое расположено в 40 км от столицы.

    Представители оппозиции заявили, что в случае, если Бжания не выйдет на связь до утра, парламент поднимет вопрос о его отставке.

    Ранее сообщалось, что оппозиция Абхазии потребовала отставки Бжании в течение часа.

    Напомним, парламент Абхазии 15 ноября должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.

    15 ноября 2024, 14:32 • Новости дня
    Рогов: На стыке ДНР и Запорожья формируется новая военная реальность

    Член ОП Рогов: Успехи ВС России на трех направлениях создают новую реальность на фронте

    Рогов: На стыке ДНР и Запорожья формируется новая военная реальность
    @ Александр Река/ТАСС

    После успехов ВС России на Кураховском, Южно-Донецком и Времевском направлениях на фронте появится новая военная реальность, которая позволит освободить Запорожскую область. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член ОП Владимир Рогов. Ранее стало известно об освобождении Новодаровки, которая находится на границе ДНР и Запорожья.

    «Ситуация на стыке ДНР и Запорожской области меняется стремительно. В считанные дни российские войска освободили Ровнополь, а затем вошли в село Новодаровка. После этого бойцы ВС России выровняли плацдарм между этими населенными пунктами и освободили Новодаровку, продвинувшись на восток, запад и север», – рассказал Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    По его оценкам, российская армия динамично развивает успех. «Если темпы сохранятся в ближайшую неделю, то можно будет говорить об изменении названия данного направления, потому что Времевка находится уже совсем близко от линии боевого соприкосновения», – отметил собеседник.

    На этом фоне Рогов обратил внимание на объявление украинскими властями принудительной эвакуации жителей Волновахского района. Полный список включает 16 населенных пунктов, таких как Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времевка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково.

    Член ОП объясняет решение Киева настроениями жителей этих населенных пунктов. «Когда украинское руководство объявляет эвакуацию – это связано вовсе не с желанием обеспечить безопасность людей, а с осознанием того, что граждане готовы помогать российским бойцам. Они могут передавать нашим, например, координаты подразделений ВСУ, укрепрайонов и так далее», – пояснил спикер.

    Отдельно Рогов остановился на населенном пункте Великая Новоселка. По его оценкам, «все идет к тому, что он окажется в окружении». «Это важный логистический пункт ВСУ на данном направлении. Именно он является отправной точкой для усиления подразделений противника как на восток, так и на запад от него», – указал собеседник.

    «Поэтому потеря этого населенного пункта будет чувствоваться для украинских боевиков достаточно остро. Им придется делать большой крюк. А с учетом зоны огневого контроля со стороны нашей армии, ВСУ утратят возможность оперативно и своевременно перебрасывать свои силы для того, чтобы заткнуть ту или иную дыру на фронте», – подчеркнул Рогов.

    Что касается наступления ВС России в Запорожской области, то собеседник признается: происходящее вызывает у него сдержанный оптимизм. «Освобождение региона в основном сейчас происходит с юга на север. Но после взятия Угледара и затем, когда будет зачищено Кураховское направление, стоит ожидать давления на противника с востока на запад Запорожской области при поддержке с юга. Это, безусловно, ускорит темпы продвижения российской армии», – акцентировал член ОП.

    Он объясняет: российские силы выйдут на оперативный простор. «Речь пойдет о степной местности, где почти нет никаких природных барьеров – рек, гор или лесов. На этом плацдарме – кроме Гуляйполя и Орехово – нет крупных городов. Таким образом, после успехов на Кураховском, Южно-Донецком и Времевском направлениях будут создана новая реальность на фронте. Я думаю, что ВС России нарастят темпы продвижения и освобождения русских земель», – заключил Рогов.

    Ранее Владимир Рогов сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области. «Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции», – заявил он РИА «Новости».

    Новодаровка – село в Запорожской области, которое расположено недалеко от административной границы с ДНР. Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль расположенное восточнее Новодаровки соседнее село Ровнополь.

    Кроме того, Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области.

    Коментарии (3)
    15 ноября 2024, 09:30 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово

    ВСУ пытались массово эвакуировать солдат с позиций под Курахово

    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Украины пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, сталкиваясь с потерями при отступлении.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово, сообщает ТАСС. Российские силовые структуры заявили, что украинские подразделения пытаются вывести своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки.

    Согласно сообщению, ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам, что делает отступление крайне сложным и сопряженным с потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в битве за Курахово обнажилась деградация управления ВСУ, что привело к значительным потерям.

    Эксперт назвал ключевые ошибки ВСУ при обороне Курахово, включая недооценку сил противника и слабую координацию действий.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

    Коментарии (9)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    15 ноября 2024, 20:05 • Новости дня
    Объявлено о прекращении Газпромом поставок газа в Австрию

    Австрийская OMV получила уведомление о прекращении поставок газа от Газпрома с 16 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Австрийская компания OMV получила уведомление от Газпрома о приостановке поставок газа по австрийскому контракту с 16 ноября 2024 года, что уже вызвало краткосрочный рост цен на газ в Европе.

    Как пишет ТАСС, Газпром приостановит поставки по контракту с OMV Gas Marketing & Trading GmbH с 06:00 по центральноевропейскому времени. В связи с этим цены на газ в Европе краткосрочно выросли на 3%, достигнув 515 долларов за 1 тыс. кубометров, однако затем несколько снизились.

    Ранее OMV выиграла арбитражный спор с «Газпром экспортом», что позволило компании взыскать 230 млн евро за недопоставки газа в Германию. Это решение способствовало ухудшению отношений между сторонами, что привело к текущей ситуации.

    OMV сообщила, что прекращение поставок газа через Украину незначительно повлияет на ее финансовые показатели. В настоящее время компания получает от Газпрома около 5 ТВт-ч газа в месяц, что составляет приблизительно 500 млн кубометров. В годовом выражении это около 60 ТВт-ч, или 6 млрд кубометров газа.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, австрийская компания OMV выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро из-за прекращения поставок российского газа осенью 2022 года.

    Коментарии (13)
    15 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    На программу «Время героев» за первые часы зарегистрированы более 1 тыс. заявок

    Tекст: Александра Юдина

    За первые восемь часов регистрации на программу «Время героев» поступило более 1 тыс. заявок от участников и ветеранов СВО, что свидетельствует о высоком интересе к обучению.

    В Telegram-канале программы «Время героев» указано, что за первые часы с момента начала регистрации на второй поток более 1 тыс. участников и ветеранов СВО подали заявки.

    14 ноября состоялось заседание Общественного совета этой программы, где было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.

    На сегодня 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них Артем Жога, Евгений Первышов, Артур Орлов и Алексей Кондратьев, а также другие, готовящиеся к переходу на новые места работы.

    Также стало известно, что руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области. В ближайшее время ожидается совокупно 46 назначений из числа участников программы.

    Программа «Время героев» нацелена на обучение бойцов и ветеранов СВО и реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.

    Накануне программа «Время героев» объявила дополнительный набор.

    Коментарии (8)
    15 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран

    Листовский: Решение России по урану негативно скажется на энергетике США

    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран
    @ Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена перенаправить поставки урана, ранее предназначавшиеся для США, в дружественные страны, сообщил директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

    Это решение связано с ответом на ограничение, а затем и запрет на импорт российской урановой продукции, введенные США на 2024–2027 годы. Листовский отметил, что санкции преследуют политическую и экономическую цели: отказ от продажи стратегически важных ресурсов недружественным странам и сохранение урана для партнеров, таких как Индия, Иран и Китай, передает Ura.ru.

    Россия занимает более 40% мирового рынка обогащенного урана, и решение правительства негативно скажется на энергетике США. Листовский спрогнозировал, что Вашингтону придется искать альтернативные источники урана. Весной и летом этого года уже прошли протесты народа навахо в Аризоне из-за планов возобновления добычи урана на их землях.

    Эксперт подчеркнул, что эффект от запрета на импорт российского урана США ощутят не сразу. Запасов топлива на американских АЭС хватит на год-полтора, после чего им придется искать новые источники. Это может привести к повышению цен на уран и необходимости заключать долгосрочные контракты с другими поставщиками.

    Напомним, в пятницу правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. В августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России. Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России.

    Коментарии (12)
    15 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские военные вошли в центр Курахово

    Гагин: Российские военные вошли в центр Курахово, до окружения остается 5-6 км

    Российские военные вошли в центр Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные достигли центра Курахово в ДНР, до полного окружения города осталось пять-шесть километров, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, российские военные продолжают активное продвижение на Украине. В центре Курахово в ДНР находятся российские войска, до полного окружения города остаются всего несколько километров, сообщает РИА «Новости». Гагин добавил, что в настоящее время под контролем уже находится почти половина города.

    По словам Гагина, моральное состояние противника значительно ухудшилось, личный состав украинских военных деморализован. Он также отметил, что бои в Курахово являются одними из самых ожесточенных на линии боевого соприкосновения. Российские войска постепенно закрепляются в разных частях города, включая промышленную зону, что усиливает их позиции в регионе.

    Ситуация в Купянске также вызывает внимание, так как российские войска подошли к городу и начинают укрепляться на новых позициях. Гагин подчеркнул, что украинская сторона страдает из-за действий, предпринятых ей в отношении гражданского населения, что еще более осложняет их положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе конфликта на Украине ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово. Газета ВЗГЛЯД также отмечала, что битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ.

    Коментарии (8)
    15 ноября 2024, 19:02 • Новости дня
    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»

    Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном на гала-вечере в Мар-а-Лаго

    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильвестр Сталлоне, выступая на гала-вечере в Мар-а-Лаго, назвал Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном» и выразил восхищение его достижениями после победы на выборах.

    Сильвестр Сталлоне, известный актер и режиссер, выступил с речью на гала-вечере, организованном America First Policy Institute в клубе Мар-а-Лаго во Флориде. Как передает AP News, Сталлоне назвал будущего президента Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном», утверждая, что его достижения впечатляют и сравнимы с подвигами отцов-основателей США.

    Во время своей речи Сталлоне подчеркнул, что Трамп – это «мифический персонаж», который смог достичь невероятного успеха. «Никто в мире не смог бы сделать то, что он сделал», – заявил актер, добавив, что его восхищение Трампом сравнимо с тем, чем было восхищение Джорджем Вашингтоном за защиту страны.

    Сталлоне также отметил, что, как и Вашингтон, Трамп может изменить мир к лучшему. «Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он не знал, что изменит мир. И вот у нас есть второй Джордж Вашингтон», – сказал актер.

    Сталлоне, поддерживавший республиканцев в прошлом, ранее также высказывал свою симпатию к Трампу, но не был активным в предыдущих избирательных циклах. В интервью Variety в 2016 году он признавался, что восхищается Трампом, но сомневался, как такие личности, как Арнольд Шварценеггер или Бейб Рут, могут управлять миром.

    Ранее сообщалось, что американский актер Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на Трампа. На одном из концертов Гэсс, загадывая желание на свой день рождения, заявил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа». В итоге из-за шквала осуждения Tenacious D отменила тур, а австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что группа должна быть незамедлительно депортирована из страны. Позже Гэсс извинился за шутку и назвал ее «ужасной ошибкой».

    Коментарии (19)
    15 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры в пятницу, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской ситуации, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

    Путин указал, что продолжающийся кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, Североатлантический альянс создает на украинской территории антироссийский плацдарм и игнорирует интересы России в сфере безопасности. Также при этом попираются права русскоязычных жителей региона.

    «Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», – отмечается в сообщении.

    Глава Российского государства указал, что предложения Москвы хорошо известны, они озвучивались еще в июне. «Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта», – говорится в тексте публикации.

    Также Путин и Шольц поговорили об отношениях двух стран. Российский лидер констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса властей Германии. Путин констатировал, что Россия всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики, она готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.

    Кроме того, политики поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Глава Российского государства сообщил Шольцу о том, какие усилия предпринимает Россия для деэскалации и для поиска мирных путей в регионе.

    Путин и Шольц в конце разговора условились, что помощники лидеров продолжат поддерживать связь в дальнейшем.

    Ранее в Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву. До этого сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

    Коментарии (38)
    15 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    Ветераны России потребовали отобрать у экс-премьера Касьянова квартиру
    Ветераны России потребовали отобрать у экс-премьера Касьянова квартиру
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Активисты из движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с требованием изъять у Михаила Касьянова (внесен в список иноагентов) квартиру в Москве стоимостью 700 млн рублей, которую он выставил на продажу.

    Участники движения «Ветераны России» подали обращение в Генпрокуратуру с требованием отобрать у Касьянова его квартиру, расположенную в центре Москвы, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Квартира на Рочдельской улице имеет площадь 427 кв. метров и по документам принадлежит Касьянову и его жене Ирине. Известно, что экс-премьер получил эту недвижимость в начале нулевых как служебное жилье.

    Пара недавно выставила квартиру на продажу, указав цену в 700 млн рублей. Внутреннее убранство квартиры включает дорогие персидские ковры, мраморные элементы и камин. В квартире, помимо спален, находятся библиотека, комнаты для обслуживающего персонала, а также пять санузлов и две лоджии.

    Активисты считают, что недвижимость должна быть изъята в пользу государства, поскольку она была получена в качестве служебного жилья.

    Напомним, в октябре 2023 года Минюст России включил в список иностранных агентов Касьянова, который принимал участие в распространении материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях.

    Коментарии (38)
    15 ноября 2024, 22:16 • Новости дня
    Рар: Для Шольца было важно поговорить с Путиным раньше Трампа

    Немецкий политолог Рар объяснил мотив Шольца при звонке Путину

    Рар: Для Шольца было важно поговорить с Путиным раньше Трампа
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press, Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    То, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача. Однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Лидеры общались на протяжении часа. Судя по всему, для Шольца было принципиальным поговорить с Путиным раньше, чем это сделает Трамп. Таким образом, канцлер выступил не только как представитель ФРГ, но выразил мнение всего Евросоюза», – считает германский политолог Александр Рар.

    «Европа осталась в игре. И это очень важно. В союзе имеются разные точки зрения на возможность диалога с Россией. Премьеры Словакии и Венгрии, Роберт Фицо и Виктор Орбан, выступают за дипломатическое урегулирование, в то время как ряд других стран категорически против подобного подхода», – отмечает собеседник.

    «Возможно, некоторые рассмотрят в действиях Шольца предательство интересов ЕС. Однако канцлеру было необходимо вписать свое имя в лагерь «миротворцев». Его главный оппонент на выборах Фридрих Мерц является жестким сторонником продолжения конфликта. Не исключаю, что звонка Путину от лидера правительства ждали многие немцы», – рассуждает эксперт.

    «Что касается оценок беседы, то Россия продвигает позитивную линию, а немецкие СМИ – негативную. В ФРГ многие издания и газеты откровенно поддерживают Мерца. В реальности же спектр обсуждаемых вопросов оказался крайне широким. Говорили в том числе и о возможностях эксплуатации «Северного потока», – говорит он.

    «Но Шольц не мог не учитывать позицию Брюсселя, Парижа и Украины. Конечно, этот фактор также оказал влияние на разговор в целом. То, что разговор состоялся, это уже большая удача, позволяющая рассуждать нам о возможности урегулирования противоречий. Но впереди еще многое предстоит сделать», – акцентирует Рар.

    В пятницу президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры – впервые с декабря 2022 года. Инициатором беседы выступил Шольц, который подчеркнул необходимость начала диалога России и Украины. По данным западных СМИ, Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину. Позже Зеленский подверг Шольца критике и обвинил его в том, что он открыл ящик Пандоры.

    Согласно заявлению пресс-службы Кремля, Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, но Россия открыта к возобновлению переговоров. Шольц, со своей стороны, повторил заявления о том, что Германия продолжит поддерживать Украину.

    Также лидеры обсудили двусторонние отношения. Путин констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса Берлина. Москва же, подчеркнул президент, всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики. Таким образом, Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с немецкой стороны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что заставило Шольца позвонить Путину.

    Коментарии (5)
    15 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»

    Эксперт Скачко: Политический банкрот Зеленский штампует нереализуемые планы

    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Анонс Владимиром Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. На повестке вновь тема о возможных выборах на Украине в 2025 году. Поэтому он предлагает украинцам и Западу себя на место руководителя страны якобы в новых условиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Напомним, «план стойкости» Украины содержит десять пунктов, Зеленский обещал представить их на следующей неделе.

    «Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», – иронично заметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Киевское руководство собеседник назвал «банкротом». «Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», – отметил политолог.

    Что касается десяти пунктов «плана стойкости», то анализировать их, по мнению эксперта, не имеет смысла. «Планы определяются не красотой их содержания, а возможностью реализации. У Зеленского таковой нет», – указал спикер. Он подчеркнул: Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина.

    На этом фоне собеседник напомнил о появлении слухов о возможном проведении выборов президента страны в 2025 году. По его мнению, анонс Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. «Это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях», – полагает эксперт.

    При этом на Западе вряд ли станут вникать в суть плана. «Но такую претензию на продление ярлыка на власть американские и европейские чиновники рассмотрят. Разумеется, если только Зеленский не списан ими окончательно. В этом случае они даже могут номинально поменять пункты, по-иному прописать приоритеты, а возможно, даже сократить, как это было в случае с «формулой мира», – рассуждает политолог.

    Украинцы же холодно встретят новую инициативу Зеленского, прогнозирует собеседник. «Да, те граждане, судьба которых зависит от выплат из бюджета, наворованного из западной помощи, поаплодируют. Что до остальных, они в лучше случае просто его послушают», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета» с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский считает, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Киева на международной арене.

    Также «план стойкости» включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии, его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Украины. По словам Зеленского, итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. Первой его инициативой была «формула мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для себя исход конфликта. Россия отказалась рассматривать документ, а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти.

    Затем в середине октября этого года Зеленский предложил «план победы», который содержит пункты о приглашении Украины в НАТО, укреплении ее обороноспособности, размещении на украинской территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для сдерживания России. Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» там фактически отвергли.

    Коментарии (16)
    15 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская атака в конце октября привела к разрушению действующего сверхсекретного исследовательского центра ядерного оружия в иранском городе Парчин, сообщили источники Axios.

    В результате удара было уничтожено сложное оборудование, предназначенное для создания пластиковых взрывчатых веществ, сообщили три американские источника Axios, передает РИА «Новости».

    Эти вещества использовались для окружения урана в ядерном устройстве и играли ключевую роль в процессе детонации. Бывший чиновник из Тель-Авива отметил, что разрушение такого оборудования могло серьезно затруднить дальнейшие исследования и производство ядерных вооружений.

    В октябре Reuters сообщало, что Израиль в конце октября атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном, парализовав производство ракет в Израиле.

    Коментарии (7)
    15 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    Алсу рассказала, как отпраздновала развод

    Алсу рассказала, что отметила развод в караоке песней Успенской

    Алсу рассказала, как отпраздновала развод
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Алсу решила отметить свой недавний развод в караоке, исполнив песню Любови Успенской.

    Алсу добавила, что в караоке она исполнила песню Успенской «К единственному нежному». Алсу поделилась своим отношением к этому хиту: «Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке-вечеринок». Исполнение стало символичным завершением одного этапа в жизни певицы и началом нового, передает Газета.Ru со ссылкой на Super.

    После караоке Алсу отправилась в путешествие. Однако, как отмечает певица, шопинг не стал частью ее поездки. Она призналась, что покупки больше не приносят ей прежнего удовольствия. Вместо этого она сосредоточилась на отдыхе и заботе о себе, уделив время бьюти-процедурам и сеансам массажа.

    Напомним, певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись в конце августа. В сентябре продюсер Евгений Морозов предрек певице Алсу головокружительную карьеру после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, отметив, что сейчас она имеет все шансы занять лидирующие позиции в отечественном шоу-бизнесе.

    Коментарии (14)
    15 ноября 2024, 09:32 • Новости дня
    Россиянам повысили минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    В 2025 году россиянам потребуется 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию, что на 1,8 больше, чем в 2024 году, сообщила сенатор Ольга Епифанова.

    По ее словам, минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц, передает РИА «Новости».

    Епифанова пояснила, что в 2024 году минимальное количество ИПК составляет 28,2, и оно увеличится на 1,8 единицы.

    Сенатор подчеркнула, что максимальное количество ИПК, которое можно набрать за год, составляет 10 единиц. ИПК начисляются за каждый год работы или другую деятельность, такую как уход за детьми, на лицевой счет гражданина, за которого работодатель выплачивает взносы в Социальный фонд.

    Парламентарий также отметила, что размер взносов работодателя напрямую влияет на сумму ИПК и размер будущей пенсии. Она подчеркнула, что это касается официального трудоустройства и «белой» зарплаты.

    Напомним, в 2024 году россияне должны иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла для выхода на пенсию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане могут рассчитывать на досрочную пенсию при накоплении необходимого трудового стажа, который для мужчин составляет 42 года, а для женщин – 37 лет, как заявил глава Союза пенсионеров Подмосковья и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

    Коментарии (26)
    15 ноября 2024, 17:02 • Новости дня
    Две девочки украли кота в Москве и сбежали в Крым

    МВД: Похитивших кота в Москве девочек нашли в Алуште и вскоре вернут родителям

    Две девочки украли кота в Москве и сбежали в Крым
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Две девочки, похитившие кота из зоомагазина в Москве, найдены в Алуште и вскоре будут доставлены обратно, где их передадут родителям, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    Девочек, которым 10 и 12 лет, обнаружили сотрудники МВД Республики Крым. В ближайшее время их вернут в столицу и передадут родителям, передает РИА «Новости».

    По данным  Волк, девочки ушли из дома после кражи кота. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям Управления внутренних дел по Южному округу Москвы удалось установить их местонахождение. Установлено, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Сотрудникам полиции девочки рассказали, что решили прогулять школу и сначала пошли в торговый центр у Киевского вокзала. Затем поехали в торговый центр на Речном вокзале. Там они зашли в два зоомагазина, во втором взяли кота. «Потом кошла сбежала. Поэтому на этом у нас все – с кошками у нас разговор окончен», – заявила сотрудникам полиции одна из девочек.

    Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних планируют провести профилактическую работу с девочками.

    Ранее сообщалось о возвращении в Россию кошки по кличке Кали, которую похитили сектанты ради «предотвращения ядерного взрыва».

    Коментарии (23)
    Главное
    Три тысячи украинских военных оказались под угрозой окружения
    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России
    Объявлено о прекращении Газпромом поставок газа в Австрию
    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран
    Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране
    Трамп выбрал на должность пресс-секретаря самую молодую кандидатуру
    СМИ назвали причину отказа россиян от отдыха на Филиппинах

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков

    На Украине все чаще говорят о том, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят медиков, авиатехников, химиков и тыловиков. Неофициально сообщается о требовании к службам обеспечения отправить в окопы до 25% персонала. Однако, как отмечают эксперты, даже такие радикальные меры не приводят к созданию численного преимущества ВСУ на ключевых направлениях в зоне СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Европарламент напомнил о роли ВМФ России в торговле нефтью

    Запад продолжает искать способы ограничить доходы бюджета России. На этот раз этим озаботился Европейский парламент, призвавший в соответствующей резолюции запретить российским танкерам проход через Ла-Манш. Документ не только признает провал попыток блокировать морскую торговлю России, но и напоминает о важнейшей роли российского Военно-морского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............