  • Новость часаРоссийские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
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    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях в Курской области
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    Ветераны России потребовали отобрать у экс-премьера Касьянова квартиру
    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    Оппозиция в Абхазии прорвалась в парламент, протаранив ограждения
    Франция и Венгрия стали главными покупателями российского газа в ЕС
    Путин обещал Шахназарову рассмотреть вопрос о замедлении YouTube
    Мнения
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    5 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    25 комментариев
    15 ноября 2024, 13:14 • Новости дня

    Гагин: Российские военные вошли в центр Курахово

    Гагин: Российские военные вошли в центр Курахово, до окружения остается 5-6 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные достигли центра Курахово в ДНР, до полного окружения города осталось пять-шесть километров, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, российские военные продолжают активное продвижение на Украине. В центре Курахово в ДНР находятся российские войска, до полного окружения города остаются всего несколько километров, сообщает РИА «Новости». Гагин добавил, что в настоящее время под контролем уже находится почти половина города.

    По словам Гагина, моральное состояние противника значительно ухудшилось, личный состав украинских военных деморализован. Он также отметил, что бои в Курахово являются одними из самых ожесточенных на линии боевого соприкосновения. Российские войска постепенно закрепляются в разных частях города, включая промышленную зону, что усиливает их позиции в регионе.

    Ситуация в Купянске также вызывает внимание, так как российские войска подошли к городу и начинают укрепляться на новых позициях. Гагин подчеркнул, что украинская сторона страдает из-за действий, предпринятых ей в отношении гражданского населения, что еще более осложняет их положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе конфликта на Украине ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово. Газета ВЗГЛЯД также отмечала, что битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ.

    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    15 ноября 2024, 09:30 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово

    ВСУ пытались массово эвакуировать солдат с позиций под Курахово

    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Украины пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, сталкиваясь с потерями при отступлении.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово, сообщает ТАСС. Российские силовые структуры заявили, что украинские подразделения пытаются вывести своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки.

    Согласно сообщению, ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам, что делает отступление крайне сложным и сопряженным с потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в битве за Курахово обнажилась деградация управления ВСУ, что привело к значительным потерям.

    Эксперт назвал ключевые ошибки ВСУ при обороне Курахово, включая недооценку сил противника и слабую координацию действий.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»

    Зеленский сообщил Украине о подготовке внутреннего «плана стойкости»

    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе внутренний «план стойкости», состоящий из десяти пунктов, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский рассказал, что план будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. В частности, он уже выдвигал собственную «формулу мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для Украины исход конфликта. Россия отказалась рассматривать «формулу», а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти. Кроме того, Зеленский предложил «план победы над Россией». Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» отверг.

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    15 ноября 2024, 01:00 • Новости дня
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    Советник Байдена заявил о намерении США и их союзников дать ответ на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    На вопрос о мерах, которые собираются принять США, Салливан заявил: «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных».

    Американские власти намерены работать над этими мерами совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тыс. северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    В конце октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных, напомнив о словах президента России Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. Позднее Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    15 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»

    Эксперт Скачко: Политический банкрот Зеленский штампует нереализуемые планы

    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Анонс Владимиром Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. На повестке вновь тема о возможных выборах на Украине в 2025 году. Поэтому он предлагает украинцам и Западу себя на место руководителя страны якобы в новых условиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Напомним, «план стойкости» Украины содержит десять пунктов, Зеленский обещал представить их на следующей неделе.

    «Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», – иронично заметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Киевское руководство собеседник назвал «банкротом». «Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», – отметил политолог.

    Что касается десяти пунктов «плана стойкости», то анализировать их, по мнению эксперта, не имеет смысла. «Планы определяются не красотой их содержания, а возможностью реализации. У Зеленского таковой нет», – указал спикер. Он подчеркнул: Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина.

    На этом фоне собеседник напомнил о появлении слухов о возможном проведении выборов президента страны в 2025 году. По его мнению, анонс Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. «Это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях», – полагает эксперт.

    При этом на Западе вряд ли станут вникать в суть плана. «Но такую претензию на продление ярлыка на власть американские и европейские чиновники рассмотрят. Разумеется, если только Зеленский не списан ими окончательно. В этом случае они даже могут номинально поменять пункты, по-иному прописать приоритеты, а возможно, даже сократить, как это было в случае с «формулой мира», – рассуждает политолог.

    Украинцы же холодно встретят новую инициативу Зеленского, прогнозирует собеседник. «Да, те граждане, судьба которых зависит от выплат из бюджета, наворованного из западной помощи, поаплодируют. Что до остальных, они в лучше случае просто его послушают», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета» с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский считает, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Киева на международной арене.

    Также «план стойкости» включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии, его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Украины. По словам Зеленского, итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. Первой его инициативой была «формула мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для себя исход конфликта. Россия отказалась рассматривать документ, а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти.

    Затем в середине октября этого года Зеленский предложил «план победы», который содержит пункты о приглашении Украины в НАТО, укреплении ее обороноспособности, размещении на украинской территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для сдерживания России. Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» там фактически отвергли.

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    15 ноября 2024, 01:53 • Новости дня
    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы

    Подоляк назвал причиной отказа Киева от создания ядерной бомбы ее неспособность изменить ситуацию на фронте

    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    От создания ядерного оружия Киев удерживают не репутационные последствия, а невозможность с помощью ядерной бомбы изменить ситуацию на фронте, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    «Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это», – приводит слова Подоляка ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как отметил Подоляк, ядерное оружие не способно гарантировать значительных изменений в текущей ситуации на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Ежак из Национального института стратегических исследований заявил, что Украина способна создать ядерную бомбу, аналогичную сброшенной на Нагасаки, в течение нескольких месяцев.

    Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина соблюдает положения Договора о нераспространении ядерного оружия и не намерена создавать ядерное оружие.

    Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что его страна должна войти в военный альянс или обладать ядерным оружием. Однако позднее он заверил, что Украина не будет создавать ядерное оружие и в вопросах безопасности нацелена только на вступление в НАТО.

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    15 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Рогов сообщил об освобождении Новодаровки российскими войсками

    Рогов сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области

    Рогов сообщил об освобождении Новодаровки российскими войсками
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска выбиты из Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши войска выбили противника из Новодаровки и взяли село под свой контроль. Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    Рогов сообщил, что российские силы продолжают продвижение вперед на Времевском направлении.

    Новодаровка – село в Запорожской области, которое расположено недалеко от административной границы с ДНР. Новодаровка находится северо-западнее освобожденных сел Урожайное и Старомайорское.

    Напомним, ранее Рогов сообщал, что российские войска выровняли линию соприкосновения в Запорожской области и продвигаются в западном направлении от сел Новодаровка и Ровнополь, освободив более 12 кв. км территории.

    Министерство обороны в среду сообщило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.

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    15 ноября 2024, 10:57 • Новости дня
    Подполье: Удар по дислокации ВСУ в Сумской области уничтожил более ста человек
    Подполье: Удар по дислокации ВСУ в Сумской области уничтожил более ста человек
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по месту временной дислокации украинских войск в селе Писаревка Сумской области погибли более ста человек, включая десятки иностранных наемников, знакомых с натовскими системами вооружения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Вечером 14 ноября в Хотенском районе Сумской области был нанесен удар по временной дислокации украинских войск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    Удар пришелся на село Писаревка, по предварительным данным, число погибших может превышать сто человек. На данный момент точное количество жертв выясняется, многие из них пока не идентифицированы.

    Кроме того, в этой позиции ВСУ находились несколько десятков иностранных наемников. Лебедев отметил, что среди них были франкоговорящие и испаноговорящие специалисты, знакомые с натовскими системами вооружения.

    Ранее подпольщики сообщали, что более 20 украинских солдат из подразделений теробороны за последние несколько дней бежали из Курской области в направлении Сум.

    Кроме того, в результате диверсии пророссийского подполья на электроподстанции в селе Сергеевка Черниговской области украинский зенитно-ракетный комплекс остался без энергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.

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    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

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    15 ноября 2024, 02:49 • Новости дня
    В ООН попытались оправдать молчание об убийствах российских журналистов Киевом

    Представитель УВКПЧ ООН де Виллен попытался оправдать отсутствие реакции на убийства российских журналистов Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Рено де Виллен связал отсутствие реакции на более чем 30 убийств российских журналистов с тем, что Москва якобы «не предоставляет доступ» для подтверждения этой информации.

    «Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях», – приводит слова де Виллена РИА «Новости».

    Однако, заявил он, Москва якобы «не предоставляет доступ в эти регионы», в связи с чем УВКПЧ «не можем подтвердить полученную информацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ее генеральный директор не замечают преступления киевского режима против российских журналистов, включая убийства и теракты.

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    15 ноября 2024, 08:58 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль 10 км границы ЛНР у Стельмаховки

    Российские силы установили огневой контроль над границей ЛНР у Стельмаховки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие закрепились на стратегических высотах у Стельмаховки, взяв под огневой контроль 10 километров границы Луганской народной республики, увеличив интенсивность ударов по противнику.

    Военныый эксперт Андрей Марочко сообщил, что закрепившись на стратегических высотах, российские силы смогли увеличить интенсивность и точность ударов по противнику в данном районе, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что в результате успешных действий был взят под контроль участок административной границы ЛНР на севере и юге от Стельмаховки. Он уточнил, что общая протяженность контролируемой территории составляет около 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР, а также освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области, кроме того, ВС России освободили Константиновку, Синьковку и Новожеланное.

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    15 ноября 2024, 02:25 • Новости дня
    Пентагон оценил возможность передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов при Байдене

    Заместитель представителя Пентагона Синхг сочла трудной задачу передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов до ухода Байдена

    Пентагон оценил возможность передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов при Байдене
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон ожидает тяжелая работа, если он хочет успеть передать Киеву оружие на 7,1 млрд долларов в рамках оставшегося бюджета до того, как Джо Байден покинет пост президента страны, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг. При этом она признала, что Киев должен будет получить часть выделенной Байденом военной помощи уже при президентстве Дональда Трампа.

    «Нам предстоит очень тяжело потрудиться, чтобы это произошло», – сказала Синхг, сообщив, что США намерены передавать Украине оружие с регулярной частотой исходя из имеющихся в наличие ресурсов на американских армейских складах. Оружие собираются передавать «на еженедельной основе».

    «Продолжение поставок новых партий оружия Украине является тем обещанием, которое дал президент. Следовательно, министерство продолжает выполнять это обещание», – приводит слова Синхг РИА «Новости».

    При этом запасы на складах регулярно восполняются, заявила она. Синхг заверила, что Пентагон «не позволит, чтобы они истощились до некомфортного уровня».

    При этом она признала, что, хотя часть обещанного Киеву «снаряжения и систем дойдут до Украины очень быстро», в других случаях будет нужно «больше времени», а «на доставку отдельных уйдут годы».

    Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные Конгрессом средства. Байден перед уходом с поста намерен запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины в 2025 году.

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    15 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские военные десять дней отражали атаки превосходящих по численности ВСУ

    Отделение старшины Дорджиева успешно защитило рубежи от атак превосходящих сил ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные под командованием Бадмы Дорджиева в течение десяти дней успешно отбивали атаки украинских сил, нанеся противнику значительный урон и сохраняя свои позиции.

    Как сообщило ТАСС, отделение под командованием старшины Бадмы Дорджиева в течение десяти дней отражало атаки украинских военных, численность которых значительно превышала собственные силы. Дорджиев и его бойцы проявили мужество и героизм, удерживая опорный пункт под непрекращающимся огнем, не допустив при этом прорыва рубежей и окружения.

    Минобороны отметило, что благодаря грамотной обороне под командованием Дорджиева удалось нанести значительный урон живой силе и технике противника, заставив его отступить. Российские солдаты эффективно использовали оборонительные меры и индивидуальные действия, чтобы сохранить контроль над позицией.

    Кроме того, в Минобороны сообщили о старшине первой статьи Евгении Шельтямове и его минометном расчете, который точным огнем поразил украинскую пехоту. Шельтямов и его расчет скрытно переместились на заданную позицию, после чего уничтожили значительное количество живой силы и техники противника.

    Шельтямов также грамотно вывел расчет на запасную позицию, тем самым сохранив жизни своих бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военнослужащий Закарья Алиев из группировки «Днепр» рассказал о трехнедельной обороне опорного пункта, захваченного у вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, он выживал в одиночку, питаясь луком с бывших украинских позиций, пока его не эвакуировали при помощи дрона.

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    15 ноября 2024, 08:18 • Новости дня
    Марочко сообщил о наемниках у Купянска

    Российская разведка зафиксировала англоязычных и польских наемников у Купянска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская разведка зафиксировала переговоры англоязычных и польских наемников в районе Купянска.

    Российская разведка зафиксировала присутствие иностранных наемников в районе Купянска, передает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что средства радиоэлектронной разведки ВС России за последние несколько суток перехватывали переговоры на английском, польском и других иностранных языках. По его словам, абоненты находились как вблизи линии боевого соприкосновения, так и в тылу.

    Марочко отметил, что большая часть перехваченных переговоров касалась военной тематики. Сообщалось, что используется специальная переговорная таблица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России подошла к «воротам» Харьковской области, а российские силы вышли на окраины Купянска. На Купянском направлении уничтожили переправу ВСУ с помощью авиабомбы.

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    15 ноября 2024, 13:00 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В течение недели ВС России установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне специальной военной операции, сообщило российское Минобороны.

    Группировка «Север» нанесла удары по противнику, уничтожив значительное количество живой силы и техники, в том числе танки Challenger и Leopard, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери украинской стороны составили более 2760 военных и значительное количество техники.

    В Харьковской области группировка «Запад» освободила населенный пункт Колесниковка и отразила 17 контратак ВСУ. Украинская сторона потеряла более 3435 военнослужащих и значительное количество техники, включая западные артиллерийские установки.

    Группировка «Центр» освободила Вознесенку, Волченку и Степановку. На этом направлении украинские формирования потеряли свыше 3235 военнослужащих и значительное количество западной техники.

    Группировки «Юг» и «Восток» также нанесли существенные потери украинским войскам, освободили Ровнополь и отбили множество контратак. ВСУ лишились более 4715 военнослужащих в результате действий российской группировки «Юг» и до 960 человек из-за действий «Востока».

    ВС России уничтожили 10 управляемых авиабомб и 24 снаряда РСЗО HIMARS.

    За прошлую неделю российские войска освободили от ВСУ шесть населенных пунктов.

    В пятницу глава комиссии ОП России по суверенитету, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские войска выбиты из Новодаровки в Запорожской области.

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