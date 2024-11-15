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    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков
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    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием на Украине
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    16 комментариев
    15 ноября 2024, 11:09 • Новости дня

    Россия призвала Киргизию проверить слова экс-депутата

    Посольство России в Киргизии предложило проверить слова Абдырахманова

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Киргизии призвало власти республики изучить высказывания Омурбека Абдырахманова, которые могут содержать признаки межнациональной розни.

    Посольство России в Киргизии призвало киргизские власти обратить внимание на заявления бывшего депутата, который заявил в кыргызоязычных СМИ, что «от русских не может быть никакой культуры, науки и технологий», передает ТАСС.

    Российская дипломатическая миссия выразила обеспокоенность, подчеркнув, что такие высказывания искажают историческую правду и могут возбуждать межнациональную рознь.

    «Считаем кощунственным принижение значения общих страниц истории, которые сформировали и укрепили единую ментальность, до сих пор связывающую неразрывными узами братские народы Кыргызстана и России», – говорится в заявлении посольства.

    В диппредставительстве также отметили, что оставляют на совести Абдырахманова его незнание истории становления Киргизии, подчеркнув, что это вызывает сожаление. Российская сторона подчеркнула важность сохранения памяти о значимых достижениях и испытаниях, которые совместно пережили два народа.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова осудила власти Литвы, назвав их «нацистами», после того как премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните использовала оскорбительное выражение в адрес россиян.

    14 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    Немецкие промышленники выразили желание возобновить деловые связи с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкие промышленники выразили стремление вернуться к ведению бизнеса в России при поддержке нового правительства в Германии, сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

    По его словам, промышленники ФРГ ждут возможности вернуться в Россию для ведения дел.

    Нимайер подчеркнул, что со стороны немецких промышленников оказывается давление на власти с целью восстановления связей с Россией. Некоторые компании уже пытаются вернуться в страну, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, нам просто нужно новое немецкое правительство, которое сделает политикой то, что уже происходит в промышленности за кулисами. Они все уже встали и хотят прибежать назад», – заявил Нимайер.

    Эксперт также отметил, что многие немецкие компании неофициально рассматривают варианты возвращения на российский рынок. Это желание связано с выгодными условиями для бизнеса и долгосрочными перспективами сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре назвал отказ от российской энергии «выстрелом в ногу» для Германии, отметив, что такие шаги наносят значительный вред экономике страны. До этого вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

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    13 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Курахово располагается в равнинной местности, что облегчает штурм города. Единственное препятствие – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Однако российские войска сумели решить данную проблему путем освобождения поселка Дальнее, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ход боевых действий в ДНР. По его словам, ошибкой ВСУ было решение о подрыве одной из дамб местного водохранилища.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 07:27 • Новости дня
    Россия победила Литву в борьбе за место в комитете ООН

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выиграла выборы у Литвы и была избрана в комитет по программе и координации ООН на 2025–2027 годы, сообщает российская миссия при Всемирной Организации.

    Россия одержала победу над Литвой за место в комитете по программе и координации ООН, передает РИА «Новости».

    По итогам голосования, состоявшегося 13 ноября на 38-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Россия получила 104 голоса против 83 у Литвы. Россия будет членом комитета на период 2025–2027 годы.

    Помимо этого, директор департамента кадров МИД России Андрей Иванов утвержден членом комиссии по международной гражданской службе на 2025–2028 годы. Также заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков вошел в пенсионный комитет персонала на тот же период.

    Российская делегация подчеркнула свою авторитетную роль в ООН, особенно в отношении административных, бюджетных и кадровых вопросов.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Баку обсудили важность повышения эффективности работы ООН для реагирования на глобальные угрозы и климатические изменения, включая меры по снижению парниковых выбросов.

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    13 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    МВД назвало число лишенных российского гражданства иностранцев

    МВД с начала года лишило гражданства 1 365 иностранных граждан в России

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала года МВД России прекратило гражданство более 1,3 тыс. иностранных граждан, что способствовало снижению преступности среди этой группы лиц.

    Как сообщает ТАСС, МВД России с начала года прекратило гражданство 1 365 иностранных граждан. Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что это решение способствовало снижению уровня преступности среди иностранцев.

    По данным МВД, с начала года количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, уменьшилось на 2,6%. Кроме того, на 3,8% снизилось число иностранных граждан, привлеченных к ответственности за различные преступления. Волк уточнила, что доля преступлений, совершенных иностранцами, от общего числа предварительно расследованных преступлений составляет 4,3%.

    Особенно заметно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами. Так, объем убийств и покушений на убийство снизился на 4,3%, преступлений против собственности – на 6,2%, а нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 18,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане, принятые в российское гражданство с 1 сентября 2017 года, обязаны обратиться в российские загранучреждения для принятия присяги, иначе их гражданство будет аннулировано, это требование касается тех, кто получил гражданство за рубежом до 22 ноября 2023 года, но еще не принес присягу.

    Глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что планируется внести законопроект, запрещающий зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Итальянский журналист Андреа Лучиди обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство в связи с преследованиями на родине и выразил желание жить в России, называя ее своим вторым домом.

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    13 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг

    Морским летчикам России вручили первый в истории флаг морской авиации

    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Максим Попов

    Морская авиация Военно-морского флота России получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    Как сообщает Минобороны, на торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев вручил флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего официального символа.

    Теперь флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с эмблемой морской авиации. На нем изображен золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Эти символы обозначают морскую службу и полет.

    Геральдические элементы флага, такие как якорь и якорная цепь, символизируют морскую службу, а крылья представляют собой символ полета, скорости и мобильности. Сине-голубые лучи на флаге соответствуют традиционным цветам приборного сукна формы морской авиации.

    Напомним, в конце октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

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    13 ноября 2024, 19:41 • Новости дня
    В России перестало снижаться число курильщиков

    Врач Бекетов: Число курильщиков в России перестало снижаться

    В России перестало снижаться число курильщиков
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Врач Владимир Бекетов сообщил, что треть населения России продолжает курить, и половина из них являются заядлыми курильщиками, несмотря на действующие ограничения.

    На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню отказа от табакокурения, врач-пульмонолог Владимир Бекетов сообщил, что в России перестало снижаться число курильщиков, передает «Интерфакс». По данным Бекетова, в настоящее время курит треть населения страны. Из этих 30% курящих россиян половина являются заядлыми курильщиками. Он также отметил уменьшение количества людей, которые стремятся бросить курить. Ранее таких людей было 79-80%, сейчас их число сократилось до 62%.

    Врач подчеркнул, что введенные ограничения на курение помогли снизить число курильщиков на 10%. Однако, согласно статистике выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения Росстата, за последние пять лет доля курящих взрослых сократилась с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 19,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 63% российских подростков негативно относятся к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, что показало масштабное социологическое исследование, охватившее более 35 тыс. подростков.

    В Башкирии установили штрафы за курение кальянов и никотинсодержащей продукции в общественных местах, включая образовательные и медицинские учреждения и общественный транспорт.

    В Москве 17-летний подросток получил травмы лица и ожоги рук после взрыва вейпа, который он использовал во время зарядки.

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    14 ноября 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины

    Политолог Скачко: Выборы на Украине могут стать началом «тотального компромисса» между Западом и Россией

    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский изо всех сил будет пытаться удержать власть. Стоит ожидать, что он продолжит отодвигать сами выборы, а также известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Петр Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы».

    «Появление очередной серии сообщений о возможных выборах на Украине объясняется двумя факторами. Во-первых, в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который выступает со своим планом по урегулированию украинского кризиса. Во-вторых, в Киеве на всякий случай готовят платформу к возможным переговорам с Москвой», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он объясняет: Владимир Зеленский – нелегитимный президент Украины, и любое соглашение с ним может быть отменено следующим главой государства. «Поэтому России посылается что-то вроде сигнала: если стороны решат вести переговоры, то в Киеве могут пойти на смену руководства», – уточнил собеседник.

    На этом фоне Скачко обратил внимание на позицию МИД России, согласно которой о легитимности избирательно процесса на Украине можно будет говорить только после того, как станет понятна процедура их проведения. «Непонятно, как в условиях боевых действий там будет организовываться процесс. Кроме того, стоит учитывать огромное число беженцев в странах Европы», – подчеркнул политолог. Поэтому нельзя исключать, что исход возможного голосования будут решать те, кто находится за границей, как это было в случае с Молдавией. «Легитимность этого процесса сомнительна», – добавил спикер.

    Впрочем, эксперт не исключает, что выборы могут стать «началом тотального компромисса между Западом и Россией». «Другой вопрос, готовы ли оппоненты учитывать одно из ключевых условий Москвы – нейтральный статус постсоветской республики», – отметил Скачко. По его прогнозам, Зеленский попытается удержать власть, всячески отодвигая выборы. «Более того, он продолжит известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию. В арсенале Зеленского для этого – война и террор», – считает политолог. При этом групп, которые рвутся к власти на Украине, довольно много, добавил собеседник.

    Как полагает спикер, основную конкуренцию Зеленскому могут составить политики, которые поссорились с американскими демократами, изгнаны из страны либо сидят в тюрьме. «Из них можно «сколотить» какую-то группу и привести ее к власти. Это было бы выгодно и Трампу», – считает Скачко. Среди кандидатов он выделил следующих: Артем Дмитрук, Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, Евгений Шевченко. «Но баллотироваться может кто угодно, в том числе и Валерий Залужный. Сейчас все, что называется, стоят на низком старте», – заключил Скачко.

    Ранее Петр Порошенко заявил, что действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией. «Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», – возмутился экс-президент.

    Порошенко выразил опасения по поводу программы выплат по тысяче гривен, предложенной Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки. Он обвинил действующие власти Украины в попытке «купить голоса избирателей». По его словам, избиратель «на эту позицию больше не пойдет», зато Запад может отказаться «давать деньги Украине на помощь».

    Примечательно, что на этой неделе британская газета The Economist выпустила материал, в котором сообщила, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года. По данным издания, мобилизуются региональные избирательные штабы, начинается работа над списками кандидатов.

    Глава МИД России, комментируя эти слухи, отметил, что судить о легитимности выборов на Украине можно будет только по их завершении. «Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», – приводит РИА «Новости» слова министра.

    Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

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    13 ноября 2024, 04:28 • Новости дня
    Россия списала африканским странам долги на 20 млрд долларов

    Россия списала африканским странам долги на 20 млрд долларов и перенаправила средства по программе рефинансирования

    Tекст: Максим Попов

    Россия списала африканским странам долги на сумму 20 млрд долларов в рамках программы рефинансирования, перенаправляя средства на социально-экономические проекты в этих странах, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

    По словам Богданова, инициатива предусматривает использование списанных долгов для осуществления социально-экономических проектов непосредственно в африканских странах. Это позволит улучшить инфраструктуру и поднять уровень жизни населения в этих регионах, передает ТАСС.

    Напомним, накануне в Москве прошла первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка, в работе которой приняли участие около 1,5 тыс. делегатов, включая 45 министров из африканских стран. По словам главы МИД Сергея Лаврова, саммиты Россия-Африка способствуют углублению отношений с континентом, что приводит к прогрессу в различных сферах сотрудничества.

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    13 ноября 2024, 06:22 • Новости дня
    Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами

    Глава МИД Мали заявил о сотрудничестве Украины с террористами в Западной Африке

    Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Украина якобы сотрудничает с террористами в Западной Африке, и призвал ООН принять меры.

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что международное сообщество совершит ошибку, если не отреагирует на сотрудничество Украины с террористами в Западноафриканских странах, передает РИА «Новости». В связи с деятельностью Киева в регионе малийские власти обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой принять соответствующие меры.

    Диоп подчеркнул важность выполнения международными структурами своих обязательств в условиях сложившейся ситуации. «Со стороны международного сообщества было бы большой ошибкой не выполнить свои обязательства перед лицом такого развития событий», – сказал он.

    Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для обучения. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев стремится открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно, Россия обвиняет Киев в поддержке террористов в Африке и намерена противодействовать этой практике, заявил

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    12 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Российская армия прорвала оборону к востоку от Курахово

    Российские войска продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

    Как сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Репке в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), российские войска значительно продвинулись в Курахово. Согласно его информации, была прорвана последняя линия обороны к востоку от города, что позволило российской армии продвинуться более чем на 1200 метров вглубь.

    Репке отметил, что на данный момент российские войска контролируют приблизительно 15% территории Курахово. Обозреватель подчеркнул, что это значительное достижение для армии, учитывая сложную ситуацию на востоке Украины.

    Напомним, накануне сообщалось, что силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах и отрезаны от снабжения.

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    13 ноября 2024, 20:37 • Новости дня
    Офис Зеленского отверг переговоры с Россией

    Советник Зеленского Подоляк исключил переговоры с Россией и уступки территорий

    Tекст: Денис Тельманов

    В офисе Владимира Зеленского заявили об отказе от переговоров с Россией и нежелании уступать территории, несмотря на инициативы по мирному урегулированию от Москвы.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского радио New Voice подтвердил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Подоляк подчеркнул, что Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, которые, по его мнению, нарушают суверенитет Украины и являются аморальными.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Guardian также назвал переговоры с Москвой «нереалистичными». Президент Украины указал, что условия, выдвигаемые Россией, недопустимы для его страны.

    Инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине были предложены президентом РФ Владимиром Путиным в июне. Он заявил о готовности Москвы прекратить огонь при выполнении Киевом ряда условий, включая вывод войск с новых регионов России и отказ от стремления вступить в НАТО.

    После теракта на территории Курской области Путин отметил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ВСУ совершают нападения на мирных граждан и объекты инфраструктуры. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что мирные инициативы Москвы остаются в силе, но с учетом текущих событий переговоры с Украиной не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп планирует в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, стремясь к заключению мирного соглашения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не намерен прийти к мирному урегулированию конфликта и продолжает гибридную войну против России, используя киевский режим.

    Украине следует готовиться к сокращению помощи от США после победы Трампа, так как часть оружия будет поставляться не безвозмездно, а за счет Киева, заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

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    13 ноября 2024, 06:41 • Новости дня
    Подпольщики обесточили украинский ЗРК в Черниговской области

    Пророссийское подполье сожгло электроподстанцию и оставило без энергии ЗРК на Украине

    Tекст: Максим Попов

    В результате диверсии пророссийского подполья на электроподстанции в селе Сергеевка Черниговской области, украинский зенитно-ракетный комплекс остался без энергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.

    Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, недалеко от Сергеевки находятся советские позиции ЗРК, которые используются украинскими военными. После диверсии без электричества остался населенный пункт Полковничье, полностью занятый силами ВСУ в течение последнего года, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Лебедева, в Сергеевке на сутки осталась без света станция украинских войск связи. Это привело к тому, что в округе нет связи, а подразделения временно остались без управления. При этом Лебедев подчеркнул, что спецслужбы Украины никогда не смогут найти исполнителей этой диверсии.

    Напомним, в конце октября пророссийское подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах.

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    12 ноября 2024, 22:52 • Новости дня
    Лавров: Партнеры не спешат осуждать Россию за конфликт на Украине

    Лавров отметил понимание партнерами России сложности конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Все больше партнеров России из Азии, Африки и Латинской Америки понимают сложность конфликта на Украине, когда их призывают осудить действия нашей страны, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

    Лавров отметил, что в течение многих лет на Украине русский язык последовательно вытеснялся из образования, СМИ и культурной сферы. В недавнем времени была запрещена каноническая Украинская православная церковь. Несмотря на это, международные организации, такие как ЮНЕСКО и ОБСЕ, не предприняли действий для защиты прав человека на Украине, передает ТАСС.

    Глава российского МИД указал на то, что Запад стремится сохранить свое доминирование, закрывая глаза на действия киевского режима. По его словам, симпатии большинства стран мира находятся на стороне справедливости и международного права. Он выразил недовольство поддержкой Украины со стороны западных политиков, таких как Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, которые заявляют о поддержке Украины до конца.

    До этого Лавров оценил прогресс в связях с Африкой благодаря саммитам. Он указал на значительное увеличение числа контактов между Россией и странами Африки, как на высшем, так и на министерском уровнях. Это свидетельствует о растущем интересе и взаимопонимании между сторонами.

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    13 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Захарова обвинила Германию в неблагодарности за помощь в объединении

    Tекст: Александра Юдина

    Германия отплатила России за помощь в объединении страны поставками оружия Украине и способствованием росту нацизма, что свидетельствует о черной неблагодарности, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, Германия отплатила России «черной неблагодарностью» за помощь в объединении страны, поставляя оружие Украине, которое используется против тех, кто способствовал этому историческому процессу, передает радио Sputnik.

    Дипломат также отметила, что Берлин способствует росту фашизма и нацизма на Украине.

    По словам Захаровой, Россия поддерживала процесс объединения Германии, который начался в марте 1990 года с первых в Восточной Германии свободных парламентских выборов. Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря договоренностям между ГДР и ФРГ, а также участию СССР в международных переговорах, в результате которых был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.

    Захарова выразила недовольство тем, что Германия теперь считает своими союзниками страны, которые в прошлом выступали против ее объединения, такие как Франция и Британия. Она подчеркнула, что поставки оружия Украине, согласно ее мнению, лишь укрепляют неонацистские тенденции в этой стране.

    Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, а в случае отказа пообещал поддержать поставки крылатых ракет Киеву.

    Политолог Александр Рар заявил, что Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые пребывают в превратных иллюзиях относительно Российской армии.

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    12 ноября 2024, 23:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили три дрона над Курской и Брянской областями

    Российская система ПВО уничтожила три беспилотника над Курской и Брянской областями

    Tекст: Максим Попов

    Российская противовоздушная оборона уничтожила над Курской и Брянской областями три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

    По информации военного ведомства, беспилотники самолетного типа атаковали российские регионы с 20:00 до 21:50 мск, передает ТАСС.

    Два украинских дрона были ликвидированы над территорией Брянской области, а еще один – над Курской областью, отметил представитель командования.

    До этого силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над Белгородской и Брянской областями, предотвратив атаки по объектам гражданской инфраструктуры.

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