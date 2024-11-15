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    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    5 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    25 комментариев
    15 ноября 2024, 13:25 • Новости дня

    Песков: Россия не вмешивается в дела США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия не вмешивается в внутренние дела США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, комментируя назначения в администрации избранного президента США Дональда Трампа.

    «Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела. У нас нет ни малейшего намерения этого делать. Мы, собственно, не делали и не делаем [этого]», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Так он прокомментировал назначения, которые сделал Трамп в своей будущей администрации.

    Ранее Песков заявлял, что Москва решительно отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США, и подчеркивал, что защита от вмешательства в свои внутренние дела остается приоритетом для Кремля.

    13 ноября 2024, 03:44 • Новости дня
    Трамп предложил телеведущего Хегсета на пост министра обороны США

    Трамп выдвинул телеведущего и ветерана боевых действий Пита Хегсета на пост шефа Пентагона

    Трамп предложил телеведущего Хегсета на пост министра обороны США
    @ Michael Brochstein/ Zuma/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, подчеркивая его опыт ведения боевых действий и работу на Fox News.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды Трампа подчеркивается, что Хегсет – ветеран боевых действий с опытом службы в Ираке и Афганистане, а также ведущий на Fox News более восьми лет.

    Трамп в своем заявлении отметил: «Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны. Пит жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте. С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими».

    Хегсет приобрел известность как боевой офицер и телеведущий, что, по мнению Трампа, делает его идеальным кандидатом для руководства Пентагоном. Выбор Хегсета в значительной степени основывается на его патриотизме и военном опыте, который позволит укрепить обороноспособность США.

    Ранее Трамп назначил экс-директор Национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ.

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    14 ноября 2024, 00:03 • Новости дня
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США

    Трамп предложил назначить Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США

    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.

    «Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки», – приводит сообщение Трампа РИА «Новости».

    В другом заявлении Трамп отметил, что Гетц положит конец использованию министерства юстиции в качестве политического инструмента, защитит границы страны, «разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард вступила в вооруженные силы после теракта 11 сентября, была в местах вооруженных конфликтов. Прежде она состояла в Демократической партии, принимала участие в выборах. Хиллари Клинтон назвала Габбард «фавориткой русских на выборах 2020 года». В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.

    Уолц называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Однако Уолц не отождествляет необходимость жесткой политики в отношении России с полной и абсолютной поддержкой киевского режима.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

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    13 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности баллотироваться на третий президентский срок
    Трамп заявил о готовности баллотироваться на третий президентский срок
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дональд Трамп, который одержал победу на выборах в США, открыто заявил о своей готовности баллотироваться на третий президентский срок, если удастся найти способ обойти положения американской конституции.

    В своем заявлении Трамп отметил: «Я полагаю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете: «Он хорош, мы должны придумать что-то еще», передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

    Согласно действующим нормам Конституции США, одно и то же лицо может занимать пост президента страны не более двух сроков, что делает невозможным выдвижение Трампа в 2028 году.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    В субботу Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине.

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    14 ноября 2024, 20:54 • Новости дня
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России пойти на ряд компромиссов при обсуждении способов прекращения конфликта на Украине, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, подобные инициативы могут быть согласованы с Москвой.

    Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может инициироватьь три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у Москвы несогласия, передает Газета.Ru.

    По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для Западной Германии после Второй мировой войны – территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от востока не предусматривалось навсегда. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок Москвы.

    Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что расширение НАТО за счет Украины при таком подходе может быть заморожено на 20 лет.

    Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.

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    13 ноября 2024, 01:49 • Новости дня
    Трамп выбрал Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
    Трамп выбрал Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа, говорится в заявлении переходной команды.

    В новой роли Рэтклифф будет отвечать за координацию работы всех разведывательных служб и обеспечение безопасности страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что назначение Рэтклиффа на этот пост подтверждает доверие избранного президента к его опыту и способностям.

    Напомним, накануне Трамп назначил конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности.

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    13 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    Байден и Трамп договорились о мирной передаче власти в США

    Байден и Трамп обсудили мирную передачу власти в США

    Байден и Трамп договорились о мирной передаче власти в США
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    Отмечается, что на встрече лидеры обсудили процесс передачи власти и подчеркнули его важность для поддержания демократических традиций США. «Политика – это сложная вещь. Часто это далеко не приятный мир, но сегодня он очень приятный, и я ценю, что процесс передачи власти проходит настолько гладко, насколько это возможно», – заявил Трамп, подчеркивая ту атмосферу, в которой проходила встреча. Байден ответил краткой репликой: «Пожалуйста», передает РИА «Новости».

    Встреча в Овальном кабинете прошла в присутствии журналистов и стала символическим шагом, указывающим на соблюдение демократических процедур.

    Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США активно разрабатывают стратегию противодействия политике Дональда Трампа, которая может обесценить достижения Джо Байдена на посту президента страны.

    В воскресенье помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден и Трамп 13 ноября проведут встречу в Белом доме для обсуждения процесса передачи власти и внешнеполитических приоритетов.

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    14 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине

    Лавров сравнил идею заморозки конфликта на Украине с минскими соглашениями

    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно – того не вернешь, давайте как-то заморозимся», – приводит слова министра ТАСС. со ссылкой на канал «Россия-1».

    Однако «даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию», предлагают «перемирие на десять лет» по линии соприкосновения, а «потом посмотрим», сказал он. По мнению Лаврова, «это те же самые минские договоренности в новой упаковке», даже «хуже».

    «Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так», – заявил он. По его словам, «все рухнуло», так как украинские лидеры Владимир Зеленский и Петр Порошенко категорически не хотели предоставлять особый статус части Донбасса, «которая осталась бы украинской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

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    13 ноября 2024, 11:32 • Новости дня
    Американист назвал задачи нового министерства эффективности

    Американист Дудаков: Трамп создал министерство против вашингтонской бюрократии

    Американист назвал задачи нового министерства эффективности
    @ Zuma/ТАСС,Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Появление министерства по достижению госэффективности США объясняется двумя факторами. Первый связан с бюрократией американского госаппарата, а второй – с желанием избранного президента убрать нелояльных представителей глубинного государства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп сообщил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами будут повышать эффективность правительства.

    «Илон Маск и Вивек Рамасвами – два предпринимателя, близких к Дональду Трампу. Неудивительно, что избранный президент США предложил им возглавить новоорганизованное министерство по повышению эффективности государственного управления», – считает американист Малек Дудаков.

    Он полагает, что пока рано судить о том, как будет устроена работа этого ведомства: «будет ли это действительно отдельное министерство, или Маск и Рамасвами получат широкий мандат для того, чтобы вести чистки и сокращать вашингтонскую бюрократию». По оценкам собеседника, второй вариант представляется более вероятным. «Тем не менее у этих двух предпринимателей в любом случае будет карт-бланш», – подчеркнул Дудаков.

    Необходимость появления нового ведомства объясняется двумя факторами. Первый связан с тем, что американский госаппарат действительно работает крайне неэффективно. «Это огромное количество бюрократов, которые практически ничем не занимаются, но при этом тратят огромные деньги на бестолковые дела, исследования, которые ни к чему не приводят. Американские аудиторы признаются, что сотни миллиардов долларов ежегодно тратится впустую», – уточнил политолог.

    Кроме того, в Америке колоссальный дефицит госбюджета – более двух трлн долларов – и его нужно как-то купировать, напомнил Дудаков. Поэтому есть объективная причина того, почему Трампу важно разобраться с работой госаппарата и бюрократией, пояснил американист.

    Второй фактор связан с желанием избранного президента США убрать нелояльных представителей глубинного государства. «Речь идет о тех аппаратчиках, которые на первом сроке президентства Трампа саботировали его решения и не давали ему проводить свою политику», – добавил собеседник.

    По его мнению, процедуру увольнения американских чиновников облегчат: кого-то будут просто сокращать, а кого-то замещать лояльными Трампу людьми. «Я думаю, что в первую очередь Маск и Рамасвами этим и займутся. Причем их работа будет увязана с обычными министерствами, в том числе американским разведсообществом, спецслужбами, а также Пентагоном», – полагает аналитик.

    На этом фоне Дудаков напомнил о назначении Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и о номинации Пита Хегсета на должность министра обороны. «Рэтклифф, напомню, помогал Трампу бороться с Рашагейтом в 2020 году. Выбор его и Хегсета на важные посты свидетельствует о боевом настрое избранного президента США. Они лояльны Трампу и будут помогать ему ставить под свой контроль и спецслужбы», – считает политолог

    «Последние утечки информации из команды Трампа также указывают на то, что он готовит указы по массовому сокращению генералов и офицеров. В Америке действительно очень раздутый офицерский состав. Но, на мой взгляд, указ коснется прежде всего тех, кто придерживается курса Демпартии. Их заменят сторонниками республиканца. Конечно, влияние и Маска, и Рамасвами будет колоссальным. Потому что тот, кто управляет госаппаратом, управляет Вашингтоном», – акцентировал спикер.

    При этом Маск, будучи самым богатым человеком на Земле и обладая огромным влиянием, попытается получить госконтракты на освоение космоса, полеты к Марсу, отправку новых спутников на околоземную орбиту, предположил американист. «Он бизнесмен. Маск думает, что вся бюрократия работает неэффективно, поэтому почему бы ее не сократить? Таким образом, все звезды сошлись: и планы Трампа воевать с дипстейтом, и желание миллиардера перестроить Америку по своим лекалам», – отметил аналитик.

    Что касается Рамасвами, то он имеет политические амбиции. «Я вполне допускаю, что он попытается сделать себе имя на этой истории, а потом подастся в большую политику и, возможно, даже станет кандидатом в президенты на следующих выборах в 2028-м или в 2032-м году», – заключил Дудаков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бизнесмен Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят министерство по повышению эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE). «Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», – говорится в заявлении Трампа.

    Он добавил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения «крупномасштабной структурной реформы». По планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости США, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде «меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность». «Это станет потенциально «Манхэттенским проектом» нашего времени», — сказал Трамп. Напомним, в рамках этого проекта в середине XX века в США была создана атомная бомба.

    Илон Маск, комментируя в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в России) свое назначение, пообещал публиковать отчет обо всех действиях ведомства в Интернете для обеспечения прозрачности. «Всякий раз, когда общественность подумает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!», – написал бизнесмен. Он также пообещал составить «таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам налоговых средств».

    Напомним, Илон Маск пожертвовал более 152 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа и появлялся на его митингах. Вивек Рамасвами баллотировался на пост президента от Республиканской партии в текущем году, но снялся с гонки в январе. Он неоднократно комментировал украинский кризис: в частности заявлял, что Киеву придется уступить восточные регионы, а также предлагал часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем. Также Рамасвами отмечал, что в случае победы на выборах намерен вывести Штаты из НАТО.

    Кроме того, избранный президент США номинировал ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на должность министра обороны. «Пит – сильный, умный человек, он искренне верит в принцип «Америка прежде всего». С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», – говорится в заявлении переходной команды Трампа.

    Питеру Хегсету 44 года. Он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox он работает с 2014 года. Выбор Трампа необычен, поскольку на пост шефа Пентагона претендовали более тесно связанные с ведомством кандидаты, отмечает The New York Post. Среди них, например, сенатор Джони Эрнст, пользующийся расположением в военных кругах за тесное сотрудничество с Пентагоном по оборонному законодательству.

    Коментарии (3)
    13 ноября 2024, 21:20 • Новости дня
    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews сообщил о назначении Трампом спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной, сообщает FoxNews.

    Ожидается, что новое назначение будет объявлено в ближайшее время. Источники телеканала сообщают, что это будет человек с высоким авторитетом, которому поручено найти решение для мирного урегулирования конфликта, передает FoxNews

    В предыдущий период президентства Трампа с 2017 по 2021 год специальным посланником по Украине был Курт Волкер. Его основной задачей была реализация Минских соглашений, и он занимал эту должность до 2019 года. Волкер активно участвовал в дипломатических усилиях по стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы звонил президенту России Владимиру Путину 7 ноября, обсуждая среди прочего украинский конфликт. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что это «чистая выдумка». Также 6 ноября Wall Street Journal, ссылаясь на источники, заявляла, что команда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, где они подчеркнули значимость мирной передачи власти.


    Коментарии (5)
    14 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Байден и Трамп обсудили Украину

    На встрече в Белом доме Байден и Трамп обсудили вопрос поддержки Украины

    Байден и Трамп обсудили Украину
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден на встрече с избранным президентом Дональдом Трампом акцентировал важность постоянной поддержки Украины, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США», – приводит слова Салливана РИА «Новости».

    По словам Салливана, Байден объяснил, что поддержка Украины якобы направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы повлиять на Соединенные Штаты.

    При этом администрация Байдена не уверена в том, какой подход к Украине выберет команда Трампа. Салливан заявил: «На данный момент мы видим, что поддержка Украины была двухпартийной и включала голосование в Палате представителей и в Сенате в пользу выделения ресурсов Украине. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это продолжилось», – передает ТАСС.

    Трамп в интервью New York Post сообщил о расхождении мнений с Байденом относительно украинского конфликта. Трамп отметил важность понимания взглядов Байдена и сообщил, что они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча Байдена и Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о планах Байдена до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом. По его словам, НАТО сделает все, чтобы подготовить ВСУ к продолжению конфликта в 2025 году.

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    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

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    14 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа

    Обеспечить безопасность в резиденции Трампа сложно из-за отсутствия ограничений для гостей

    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сложности с безопасностью в резиденции Трампа Мар-а-Лаго вызваны отсутствием ограничений для гостей, что приводит к проблемам с контрразведкой и безопасностью.

    По данным источников телеканала CNN, отсутствие ограничений на посещение гостей членами клуба приводит к хаотичной ситуации, что создает значительные трудности для контрразведки и безопасности. Эти условия делают практически невозможной подготовку к предотвращению потенциальных угроз.

    Секретная служба США усилила меры безопасности после выборов в США. Для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ используются собаки-роботы. Ожидается, что Дональд Трамп может сменить директора Секретной службы Рональда Роу.

    Трамп, который уже занимал пост президента США после выборов 2016 года, вновь выиграл выборы, прошедшие 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от демократов Камала Харрис признала свое поражение, а президент Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать 17 декабря, а новый состав Конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации. Администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружественные шаги против России в последние месяцы своего существования, считает представитель МИД Мария Захарова.

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    13 ноября 2024, 04:09 • Новости дня
    Трамп поручил Маску и Рамасвами возглавить новое Министерство эффективности

    Маск и Рамасвами возглавят Министерство эффективности правительства США при Трампе

    Трамп поручил Маску и Рамасвами возглавить новое Министерство эффективности
    @ Faye Sadou/IMAGO,Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы, говорится в заявлении избранного президента, распространенном его переходной командой.

    В своем заявлении Трамп особо подчеркнул, что Маск и Рамасвами будут работать над сокращением правительственной бюрократии, уменьшением избыточного регулирования и урезанием расточительных расходов. По его словам, эти меры направлены на реструктуризацию федеральных ведомств и повышение их эффективности, передает ТАСС.

    Илон Маск, известный своими инновационными проектами в SpaceX и Tesla, заявил, что намерен применить свой опыт в области технологий и бизнеса для достижения поставленных задач. Вивек Рамасвами, в свою очередь, подчеркнул важность изменения подходов к управлению государственными ресурсами на всех уровнях.

    Ранее Трамп предложил телеведущего Пита Хегсета на пост министра обороны США, а экс-директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа назначил главой ЦРУ.

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