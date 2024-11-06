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Кремль отверг обвинения во вмешательстве в выборы США
Песков опроверг обвинения в попытках России вмешаться в президентские выборы США
Москва решительно отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он подчеркнул, что защита от вмешательства в свои внутренние дела остается приоритетом для Кремля.
Он заявил, что обвинения во вмешательстве России в выборы в США являются необоснованными, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что Москва не вмешивается в чужие выборы и защищает свои внутренние дела от вмешательства извне. Песков отметил: «Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела».
Также Песков прокомментировал информацию о якобы полученных угрозах из России на избирательных участках в США. Он отметил, что Кремль не располагает данными об этом, и добавил, что подобные угрозы часто поступают в российские учреждения из-за границы.
Помимо этого, Песков заявил, что будущие отношения между Москвой и Вашингтоном будут зависеть от руководства США. Он отметил, что ухудшение отношений уже невозможно, так как они находятся в исторически самой низкой точке.
Песков также назвал выборы в США внутренним делом этой страны, отметив при этом, что Кремль внимательно следит за потоком информации и анализирует заявления, поступающие по этому вопросу.
Напомним, Трамп объявил о своей победе на президентских выборах, заявив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.
Команда Трампа заявила, что не ожидала получить 277 голосов выборщиков.
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила победу Трампа тем, что она зависит от любви к своей стране, а не от ненависти к другим государствам.