Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.21 комментарий
Economist назвал дату возможных выборов на Украине
СМИ сообщили о возможных выборах на Украине в мае следующего года из-за недоверия администрации Зеленского
Президентские выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года, несмотря на военное положение и отрицание подготовки администрацией Зеленского, так как почти 70% жителей страны считают их необходимыми из-за падения морального духа, сообщил Economist.
По информации издания, на Украине активно обсуждается смена руководства на фоне военного положения. Вопреки заявлениям администрации Владимира Зеленского о том, что голосование пока не готовится, Economist указывает на начавшуюся мобилизацию региональных избирательных штабов и формирование списков кандидатов, передает РИА «Новости».
Как отметили британские обозреватели, результаты опросов показывают, что Зеленский не является «бесспорным военным лидером», и его позиция на выборах против Валерия Залужного, бывшего главкома ВСУ, могла бы быть слабой. Издание приводит мнение анонимного источника, который считает, что лучший выход для Зеленского – провести выборы, чтобы избежать ассоциации с возможным военным поражением или «неполным миром».
На текущий момент киевские политики озабочены двумя датами: 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация Дональда Трампа, и 25 мая 2025 года, когда могут состояться выборы. Эти даты являются критическими в обсуждениях о возможном прекращении огня и завершении военного положения, что потенциально может привести к выборам, подчеркнули авторы материала.
Напомним, в конце октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что выборы в стране состоятся после окончания конфликта, так как все ресурсы Киева направлены на его ведение.