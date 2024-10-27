Глава офиса Зеленского заявил, что выборы на Украине будут после окончания конфликта

Tекст: Ольга Иванова

«Выборы пройдут сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей», – отметил Ермак в беседе с изданием, передает РИА «Новости».

По словам Ермака, в настоящее время все ресурсы страны направлены на ведение войны, что делает невозможным проведение выборов. Он подчеркнул, что президент Зеленский выразил желание обеспечить возможность участия в выборах для украинских военных и граждан, находящихся за границей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак заявлял, что Украина получила гарантии поддержки от обеих партий США, включая возможного президента Дональда Трампа, в случае его победы на выборах. Газета ВЗГЛЯД также отмечала, что Украина рассчитывает на продолжение военной и экономической помощи от США, независимо от исхода выборов.

