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    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    22 комментария
    15 ноября 2024, 12:49 • Новости дня

    Песков анонсировал международные телефонные переговоры Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в пятницу посвятит часть дня международным телефонным переговорам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент проведет пятницу в Ново-Огарево, у него запланированы несколько международных телефонных разговоров, сказал Песков, передает ТАСС.

    Уже состоялся обстоятельный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Во второй половине дня ожидается еще один международный телефонный разговор, дополнительная информация по которому будет предоставлена позднее.

    В четверг президент России провел телефонные переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которых обсудил украинский конфликт.

    13 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Песков анонсировал прямую линию с Путиным в декабре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прямая линия и ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина состоятся во второй половине декабря в совмещенном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Большая ежегодная пресс-конференция совместится с элементами прямой линии, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», – уточнил он.

    По словам Пескова, Путин ответит на вопросы не только российских, но и зарубежных журналистов. Это позволит обеспечить широкий охват тем и вопросов, интересующих аудиторию. Будет уделено внимание и вопросам от региональных и федеральных СМИ.

    В прошлом году прямая линия с президентом стала юбилейной, 20-й по счету. Она прошла 14 декабря 2023 года.

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    13 ноября 2024, 11:52 • Новости дня
    Песков сообщил о возможном международном звонке Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о возможности международного телефонного звонка Владимира Путина в среду, но не раскрыл имя собеседника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о возможности проведения международного телефонного разговора главой государства Владимиром Путиным сегодня, пишет ТАСС.

    Он отметил, что не намерен анонсировать эту беседу до ее начала. «Когда он пройдет, мы дадим, как обычно мы делаем, сообщение», – добавил представитель Кремля.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 22:17 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии запросов от команды Трампа на разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа не направляла Москве запрос не подготовку телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, получала ли Москва такой запрос, Песков ответил: «Нет. Пока не было», – передает ТАСС.

    В воскресенье Washington Post заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах в США. Песков опроверг данную информацию.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    14 комментариев


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    13 ноября 2024, 18:29 • Новости дня
    Путин и Бен Сальман обсудили обеспечение баланса на глобальном энергетическом рынке

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, они подчеркнули важность координации в «ОПЕК плюс» и обсудили палестино-израильский конфликт.

    Разговор состоялся по инициативе саудовский стороны. В ходе разговора была подчеркнута важность продолжения тесной координации в рамках «ОПЕК плюс». Стороны отметили эффективность и своевременность предпринимаемых шагов для обеспечения баланса на глобальном энергетическом рынке, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Лидеры выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией. Был подтвержден настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

    Также обсуждалась сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. Путин и Бен Сальман отметили, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают.

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    13 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    The Hill сообщил о симпатии Трампа к Путину и презрении к Зеленскому

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил симпатию к президенту России Владимиру Путину, испытывая при этом презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет The Hill.

    По данным издания, Трамп проявляет симпатию к российскому лидеру, испытывая при этом глубокое презрение к Зеленскому, передает Ura.ru.

    Трамп, как пишет The Hill, давно демонстрирует симпатию к Путину, что вызывает обеспокоенность в политических кругах. Так, Трамп может сократить помощь Украине с целью подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией.

    Ранее Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, а также назвал его «мужественным человеком» из-за пережитого покушения. В то же время издание Time полагает, что Трампу придется первому сделать шаг навстречу Путину.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    14 ноября 2024, 13:59 • Новости дня
    Песков: Проблемы с заправкой самолета могут повлиять на визиты Путина за рубеж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потенциальные сложности с дозаправкой борта президента России Владимира Путина за границей могут оказать влияние на график его визитов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно, визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии», – сказал Песков, комментируя слова главы МИД Сергея Лаврова о проблемах при заправке самолета в ЮАР в 2023 году, передает ТАСС.

    «В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне», – пояснил представитель Кремля.

    Лавров ранее рассказывал, что из-за санкций против России возникли трудности с заправкой самолета в ЮАР во время его участия в саммите БРИКС. Лавров уточнил, что в 2023 году, когда он представлял президента России на саммите в Йоханнесбурге, сложилась неоднозначная ситуация из-за того, что почти все компании, занимающиеся заправкой авиационным топливом в ЮАР, не принадлежат стране.

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    13 ноября 2024, 14:58 • Новости дня
    Путин подписал указ о выплатах участникам СВО в зависимости от тяжести увечий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий единовременные выплаты для лиц, получивших увечья, травмы или контузии, в зависимости от степени их тяжести.

    Указ вступает в силу с момента подписания, 13 ноября, передает ТАСС.

    В тексте указа уточняется, что правительство должно определить конкретные размеры выплат на основании степени тяжести увечья. Изменения в существующей федеральной системе выплат призваны создать более правильный подход при начислении выплаты участникам СВО, получившим ранения, чтобы не уравнивать небольшую травму и тяжелые увечья.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.

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    14 ноября 2024, 20:30 • Новости дня
    Депутат: ЛДПР подготовила масштабную демографическую инициативу

    Депутат Наумов рассказал о подготовленных ЛДПР иницативах по повышению рождаемости и поддержке бойцов СВО

    Депутат: ЛДПР подготовила масштабную демографическую инициативу
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В четверг на встрече с Владимиром Путиным глава ЛДПР Леонид Слуцкий представил президенту большой список инициатив, в том числе по решению демографических задач и поддержке бойцов СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Станислав Наумов.

    «Президент прислушивается к мнению каждой парламентской партии. В процессе общения с лидерами фракций он получает важную информацию, которая позволяет сделать каждое решение максимально эффективным. Подобный диалог необходим для правильного и продуманного развития государства», – сказал Станислав Наумов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике (ЛДПР).

    «Сегодня внутриполитическая ситуация в России характеризуется как многопартийный патриотический консенсус. Например, на президентских выборах позиции лидера ЛДПР Леонида Слуцкого во многом совпадали с программой Владимира Путина», – отмечает он.

    «Кстати, предложенные во время встречи с главой государства Слуцким инициативы схожи с курсом правительства страны. Партия подготовила масштабную демографическую инициативу. Также мы высказали предложения по поддержке бойцов СВО. Это большой список вопросов, над которым необходимо работать совместно», – добавил собеседник.

    «Радует, что на этом фоне парламентская активность России успешно развивается. Органы законодательной власти сегодня выполняют множество важных функций. Они несут ответственность за согласование кандидатур членов правительства, настаивают на том, чтобы ведомства заранее обсуждали с Госдумой различные важные для страны вопросы», – говорит депутат.

    «А в регионах страны партийная жизнь выглядит еще разнообразней. В этом году на выборах крайне успешно выступили «Зеленые», «Гражданская платформа» и «Партия пенсионеров». ЛДПР готова сотрудничать в регионах со многими фракциями. Главное – это достижение реального и заметного результата», – заключил Наумов.

    В четверг Владимир Путин провел встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Глава фракции представил президенту инициативу партии о запрете трудовым мигрантам ввозить на территорию России семьи. По оценке главы партии, это предложение необходимо для предотвращения формирования источника социальной напряженности в стране. Слуцкий добавил, что в России важно внедрять наукоемкие, работизированные производства, чтобы отпала сама потребность в привлечении неквалифицированной рабочей силы.

    Кроме того, глава ЛДПР представил демографический проект. По его мнению, России необходимо вновь стать «страной многодетных семей». Он также передал Путину шевроны бригады «Барс-Брянск», которая находится под опекой фракции. Президент, в свою очередь, передал бойцам наилучшие пожелания.

    Кремль сообщил, что переговоры с Леонидом Слуцким прошли в рамках серии встреч с лидерами парламентских фракций – во вторник Владимир Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

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    14 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Песков: Путин лично занимается украинской повесткой, без спецпосланников

    Песков сообщил об отсутствии спецпосланников по украинской теме у Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин лично курирует вопросы, связанные с Украиной, без участия спецпосланников, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что Путин занимается этим лично, поскольку в настоящее время идет специальная военная операция и президент является Верховным главнокомандующим, передает ТАСС.

    «Каких-то специальных посланников у нас на этот счет нет», – сказал Песков.

    Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    Эксперты спрогнозировали, чего России ждать от Трампа.

    Между тем президент США Джо Байден на встрече с Трампом акцентировал важность постоянной поддержки Украины.

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    12 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин встретился с главой фракции «Единая Россия» Васильевым

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым для обсуждения работы над бюджетом и контроля за важными проектами.

    Парламентарий информировал президента о работе депутатов над формированием бюджета, а также об организации депутатского контроля, в том числе за капитальным ремонтом школ и строительством очистных сооружений на Волге, говорится в Telegram-канале Кремля.


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    12 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    Лидеры фракций Госдумы поддержали Путина в вопросе многополярного мира

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры всех фракций поддерживают идеи президента Владимира Путина о многополярном мироустройстве, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, лидеры всех фракций Госдумы поддержали видение главы государства о многополярном мироустройстве, передает ТАСС.

    Володин рассказал, что недавно обсуждал с руководителями фракций выступление Путина на Валдайском форуме, и они выразили поддержку его идеям построения справедливого многополярного мира.

    Председатель Госдумы также сообщил, что передал эту информацию президенту. По его словам, Путин выразил благодарность лидерам фракций и всем депутатам за их позицию, подчеркнув важность единства в настоящей обстановке для построения будущего миропорядка.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в своем традиционном выступлении на Валдайском форуме назвал основы для построения нового прочного мира.

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    14 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин утвердил обновленный перечень госдолжностей России

    Путин обновил перечень госдолжностей с 65 наименованиями в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин утвердил обновленный перечень государственных должностей, включающий 65 наименований, от президента до представителей Российского движения детей и молодежи.

    Новый перечень включает 65 наименований и призван систематизировать ранее существующий список, который был впервые утвержден в 1995 году и неоднократно корректировался, сообщает ТАСС.

    В обновленный перечень вошли должности от президента России и председателя правительства до представителей Российского движения детей и молодежи «Движение первых». В документе также значатся такие посты, как заместитель председателя правительства, федеральный министр, различные правительственные позиции, чрезвычайный и полномочный посол РФ, председатель Совета Федерации и Государственной думы, а также их заместители, главы комитетов, сенаторы и депутаты, председатели судов и судьи.


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    13 ноября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин выразил гордость за достижения «Мосфильма»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым подчеркнул значимость «Мосфильма» для России и выразил гордость за его достижения в сфере киноиндустрии.

    Глава государства заявил о гордости страны за достижения киностудии, подчеркнув, что «Мосфильм» является значимой частью российской культуры и киноиндустрии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проведет встречу с кинорежиссером и директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым в Кремле. Гендиректор заявил, что «Мосфильм» является самой крупной и оснащенной киностудией в Европе и может конкурировать с американскими гигантами Universal Pictures и Warner Bros.

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    13 ноября 2024, 12:32 • Новости дня
    Песков: Путин встретится с режиссером Шахназаровым в Кремле

    Песков: Путин в Кремле обсудит с Шахназаровым развитие кинематографа в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с кинорежиссером и директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым в Кремле, чтобы обсудить развитие кинематографа как одной из наиболее динамичных отраслей российской экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что разговор будет касаться дел Шахназарова в киноиндустрии, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что кинематограф является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики.

    Кроме того, Песков отметил, что в остальном у президента запланирован спокойный день, без крупных публичных мероприятий. Встреча с Шахназаровым станет одной из ключевых на повестке дня Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал прямую линию с Владимиром Путиным, которая состоится в декабре. Песков также сообщил о возможном международном звонке Владимира Путина в среду.

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    14 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Слуцкий передал Путину шевроны курируемых ЛДПР бригад «БАРС-Брянск» и «Днепр»

    Слуцкий передал Путину шевроны бригад «БАРС-Брянск» и «Днепр», которые курирует ЛДПР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле передал ему шевроны от бригад «БАРС-Брянск» и «Днепр», которые курирует партия.

    «С вашего разрешения, Владимир Владимирович, с учетом нашей сегодняшней встречи передам вам шевроны бригады «БАРС-Брянск». Казачья разведывательно-штурмовая бригада «Днепр» – ЛДПР полностью отвечает за их боевое обеспечение. Будем эту работу наращивать», – приводятся слова Слуцкого на сайте Кремля.

    В ходе встречи президент России отметил, что фракция ЛДПР активно участвует в парламентской деятельности, возглавляя три комитета Государственной думы.

    В свою очередь Слуцкий доложил о результатах выборной кампании, отметив, что ЛДПР заняла второе место на выборах в Московскую городскую думу и на губернаторских выборах в Петербурге.

    В предыдущий раз Путин и Слуцкий встречались в двустороннем формате в феврале прошлого года, тогда на повестке был вопрос поддержки участников СВО.

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