Песков анонсировал международные телефонные переговоры Путина

Депутат: ЛДПР подготовила масштабную демографическую инициативу

Депутат Наумов рассказал о подготовленных ЛДПР иницативах по повышению рождаемости и поддержке бойцов СВО

Tекст: Олег Исайченко

«Президент прислушивается к мнению каждой парламентской партии. В процессе общения с лидерами фракций он получает важную информацию, которая позволяет сделать каждое решение максимально эффективным. Подобный диалог необходим для правильного и продуманного развития государства», – сказал Станислав Наумов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике (ЛДПР).

«Сегодня внутриполитическая ситуация в России характеризуется как многопартийный патриотический консенсус. Например, на президентских выборах позиции лидера ЛДПР Леонида Слуцкого во многом совпадали с программой Владимира Путина», – отмечает он.

«Кстати, предложенные во время встречи с главой государства Слуцким инициативы схожи с курсом правительства страны. Партия подготовила масштабную демографическую инициативу. Также мы высказали предложения по поддержке бойцов СВО. Это большой список вопросов, над которым необходимо работать совместно», – добавил собеседник.

«Радует, что на этом фоне парламентская активность России успешно развивается. Органы законодательной власти сегодня выполняют множество важных функций. Они несут ответственность за согласование кандидатур членов правительства, настаивают на том, чтобы ведомства заранее обсуждали с Госдумой различные важные для страны вопросы», – говорит депутат.

«А в регионах страны партийная жизнь выглядит еще разнообразней. В этом году на выборах крайне успешно выступили «Зеленые», «Гражданская платформа» и «Партия пенсионеров». ЛДПР готова сотрудничать в регионах со многими фракциями. Главное – это достижение реального и заметного результата», – заключил Наумов.

В четверг Владимир Путин провел встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Глава фракции представил президенту инициативу партии о запрете трудовым мигрантам ввозить на территорию России семьи. По оценке главы партии, это предложение необходимо для предотвращения формирования источника социальной напряженности в стране. Слуцкий добавил, что в России важно внедрять наукоемкие, работизированные производства, чтобы отпала сама потребность в привлечении неквалифицированной рабочей силы.

Кроме того, глава ЛДПР представил демографический проект. По его мнению, России необходимо вновь стать «страной многодетных семей». Он также передал Путину шевроны бригады «Барс-Брянск», которая находится под опекой фракции. Президент, в свою очередь, передал бойцам наилучшие пожелания.

Кремль сообщил, что переговоры с Леонидом Слуцким прошли в рамках серии встреч с лидерами парламентских фракций – во вторник Владимир Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.