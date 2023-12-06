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Завершились переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии
Песков сообщил об общении Путина и наследного принца Саудовской Аравии тет-а-тет
Во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде завершились переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии, председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «сначала сидели достаточно долго и обстоятельно на широком составе с участием всех вице-премьеров, руководителей ведомств, министров, глав компаний». Стороны провели детальную сверку часов по вопросам, представляющим интерес для Москвы и Эр-Рияда, в сферах экономики, инвестиций, культуры, обмена опытом. Позднее переговоры продолжились за обедом в формате тет-а-тет с переводчиками, передает ТАСС.
«Здесь не могу сказать точно, о чем шла речь. Но в целом понятно, что это, конечно же, и израильско-палестинский конфликт, и другие чувствительные вопросы международной повестки дня», – сказал Песков.
Песков сообщил, что сотрудничество двух стран в ОПЕК+ будет продолжаться. По словам Пескова, будет продолжено и инвестиционное сотрудничество России и Саудовской Аравии, но детали не разглашаются «из-за большого числа недругов».
Визит саудовского кронпринца в Россию будет прорабатываться по дипломатическим каналам. Песков заверил, что «обязательно наследный принц приедет в Россию». Песков сообщил, что по итогам переговоров готовят общий документ. При этом отдельного документа, касающегося украинского урегулирования, не планируется.
После переговоров кронпринц проводил российского президента до машины.
Песков объяснил, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С в связи с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе. Как заявил Песков, хотя «ОАЭ и Саудовская Аравия – это страны стабильные, безопасные», но регион «полон опасностей и непредсказуемости», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.