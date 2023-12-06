Завершились переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии

Песков сообщил об общении Путина и наследного принца Саудовской Аравии тет-а-тет

Tекст: Антон Антонов

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «сначала сидели достаточно долго и обстоятельно на широком составе с участием всех вице-премьеров, руководителей ведомств, министров, глав компаний». Стороны провели детальную сверку часов по вопросам, представляющим интерес для Москвы и Эр-Рияда, в сферах экономики, инвестиций, культуры, обмена опытом. Позднее переговоры продолжились за обедом в формате тет-а-тет с переводчиками, передает ТАСС.

«Здесь не могу сказать точно, о чем шла речь. Но в целом понятно, что это, конечно же, и израильско-палестинский конфликт, и другие чувствительные вопросы международной повестки дня», – сказал Песков.

Песков сообщил, что сотрудничество двух стран в ОПЕК+ будет продолжаться. По словам Пескова, будет продолжено и инвестиционное сотрудничество России и Саудовской Аравии, но детали не разглашаются «из-за большого числа недругов».

Визит саудовского кронпринца в Россию будет прорабатываться по дипломатическим каналам. Песков заверил, что «обязательно наследный принц приедет в Россию». Песков сообщил, что по итогам переговоров готовят общий документ. При этом отдельного документа, касающегося украинского урегулирования, не планируется.