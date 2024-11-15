Путин и Борисов обсудили проект развития российской космонавтики

Путин и Борисов рассмотрели основные цели и задачи проекта космического развития

Tекст: Александра Юдина

Президент обсудил с главой Роскосмоса подготовку национального проекта по развитию космической деятельности, передает ТАСС.

Путин напомнил, что по итогам совещания, проведенного в конце прошлого года, было дано поручение подготовить проект, и отметил важность проработки всех его аспектов.

Борисов в свою очередь кратко доложил президенту о составе проекта, включая его основные цели, задачи и ожидаемые результаты.

Подробности проекта пока не раскрываются, однако его назначение связано с укреплением позиций России в области космонавтики и освоения космического пространства.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалась поездка Борисова в международный детский центр «Артек».

Напомним, глава государства проводит рабочую встречу с главой Роскосмоса для обсуждения актуальных вопросов в космической отрасли. В Кремле отмечали, что на повестке встречи стоит доклад Борисова.