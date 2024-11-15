Анонсировала встреча Путина с главой Роскосмоса Борисовым

Песков анонсировал прямую линию с Путиным в декабре

Tекст: Алексей Дегтярев

Большая ежегодная пресс-конференция совместится с элементами прямой линии, сказал Песков, передает ТАСС.

«Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», – уточнил он.

По словам Пескова, Путин ответит на вопросы не только российских, но и зарубежных журналистов. Это позволит обеспечить широкий охват тем и вопросов, интересующих аудиторию. Будет уделено внимание и вопросам от региональных и федеральных СМИ.

В прошлом году прямая линия с президентом стала юбилейной, 20-й по счету. Она прошла 14 декабря 2023 года.