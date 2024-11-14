Эксперты спрогнозировали, чего России ждать от Трампа

Политолог Данилин: На решения Трампа по России будет влиять истеблишмент США

Tекст: Олег Исайченко

«Весь международный политический класс был настроен на поражение Дональда Трампа на президентских выборах США. Его победа породила спекуляции о политике республиканца в отношении России, конфликта вокруг Украины и в целом международной повестки, где также пересекаются интересы России», – напомнил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

«После поражения в 2016 году штаб Клинтон заявил, что Трамп победил из-за вмешательства Москвы. Республиканец, чтобы обелиться, начал антироссийскую политику, введя порядка 30 пакетов санкций против нашей страны. Рестрикции коснулись 250 физических лиц и различных компаний. Уменьшался товарооборот, ограничения вводились против «Северного потока», – напомнил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.

По словам Павла Данилина, директора Центра политического анализа, «Трамп – верхушка айсберга политической системы США». «Он зависим от американского истеблишмента и не может принимать решения вопреки их воле. Он обещал остановить войны на Украине и на Ближнем Востоке, но внешнюю политику Штатов, зависимую от военных авантюр, невозможно изменить за короткий срок», – подчеркнул аналитик.

Политолог также считает, что до инаугурации 20 января Трамп не будет инициировать звонков в Москву. «Ожидать от него каких-либо шагов, которые идут в диссонанс с позицией американского государства, было бы неправильно. Напротив, от него не стоит ждать ничего хорошего и понимать, что он является президентом официально признанного Российской Федерацией недружественного государства», – добавил спикер.

«Трамп еще не президент, за него должны проголосовать выборщики. Кроме того, его конкурент Камала Харрис должна утвердить результаты выборов. Много что может произойти, например, возбуждение уголовных дел. В истории Америки нередко принимались указы, чтобы испортить жизнь будущей команде президента», – указал Николай Миронов, специалист по вопросам политических систем, выборов, конституционного устройства государств.

«Украина не будет приоритетным направлением для новоизбранного президента США. Я думаю, главным противником Трампа станет даже не Россия и не Китай. Говорят, что главным его оппонентом будет БРИКС. Республиканец попытается расколоть объединение», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

«На Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин сказал, что Трамп связан определенными обязательствами. Он не является независимой фигурой. Его кампания стоила около 400 млн долларов. А кто спонсоры? Это крупнейшие магнаты, нефтебизнес, ВПК и технологические гиганты. Лозунг Трампа: «Америка превыше всего». Лозунг исключительности, поэтому нужно относиться к риторике Трампа с предельной осторожностью. Вместе с тем Россия готова к диалогу с любым американским лидером и никогда от него не отказывалась», – заключил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.