Лавров указал на условия легитимности выборов на Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, говорить о легитимности можно будет только после их проведения и в зависимости от того, как они будут организованы.

Лавров сравнил организацию украинских выборов с выборами в Молдове, подчеркнув, что их легитимность станет очевидной лишь после завершения процесса.

«Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», – отметил министр.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что действующая украинская власть думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией.

Как ранее сообщал Economist, президентские выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года, несмотря на военное положение и отрицание подготовки администрацией Зеленского.