Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.0 комментариев
США разместили разведсамолеты в Шотландии впервые с холодной войны
Американские Poseidon P8 базируются на шотландской базе Лоссимут впервые с 1990-х
Американские самолеты Poseidon P8, оснащенные для отслеживания и атаки подводных лодок, впервые со времен холодной войны снова базируются на шотландской базе Лоссимут, сообщает шотландское СМИ Ferret, занимающееся журналистскими расследованиями.
По данным издания, самолеты вооружены неядерными торпедами и крылатыми ракетами, а также оборудованы устройствами для отслеживания подлодок, передает РИА «Новости».
Размещение американских самолетов в Шотландии стало частью шестилетнего проекта на сумму 350 млн фунтов по обновлению базы британских ВВС в Лоссимуте, которая является главной оперативной базой королевских военно-воздушных сил Британии в регионе. Британское правительство объявило об окончании реконструкции базы в июле. Несмотря на это, с шотландским правительством не проводились консультации по вопросу размещения американских военных самолетов.
Министерство обороны Британии предпочитает называть построенные для американских самолетов объекты в Лоссимуте «подразделением ВМС США», а не «базой». По мнению эксперта по вопросам обороны Дункана Кэмпбелла, появление этих объектов вызывает глубокую озабоченность. Он считает, что использование базы в Лоссимуте предполагает возобновление военно-морской активности против России в Северо-Восточной Атлантике, особенно в условиях текущей политической ситуации в США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черном море и у Крыма заметили скопление самолетов-разведчиков США, а НАТО начало замену самолетов-разведчиков AWACS на Boeing.