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    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Отныне Россия говорит миру: у нас есть не только интересы, но и ценности, и если наши интересы касаются только нас самих, то разделить наши ценности мы предлагаем всем.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    10 комментариев
    22 августа 2024, 17:54 • Новости дня

    В Черном море и у Крыма заметили скопление самолетов-разведчиков США

    «Военная хроника»: В Черном море и у Крыма скопились самолеты-разведчики США

    В Черном море и у Крыма заметили скопление самолетов-разведчиков США
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над водами Черного моря собралось множество военных самолетов-разведчиков ВВС США, сообщил паблик «Военная хроника» в четверг.

    Самолеты копились у Черного моря и Крымского полуострова, говорится в публикации «Военной хроники» во «ВКонтакте». В посте приведен скриншот с отслеживающего в режиме реального времени самолеты сервиса Flightradar24.

    «Когда появляется такое скопление, ничего хорошего обычно не происходит», – отмечается в сообщении.

    19 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию

    Депутат Бутина: Указ Путина защитит граждан ЕС и США от навязываемых их властями ЛГБТ-нарративов

    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия упростит въезд и проживание для тех иностранцев из недружественных стран, которые не хотят, чтобы их детей воспитывали в рамках ЛГБТ-нарративов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто разделяет российские ценности.

    «В последнее время, особенно после пандемии и начала СВО, в Россию потянулись граждане недружественных государств с целью поиска защиты от навязываемых в странах неприемлемых нарративов. Речь идет, в частности, о ювенальной юстиции, когда детей забирают из семей и отдают лицам нетрадиционной ориентации», – пояснила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

    «Передовиком этих процессов является Германия. Поэтому оттуда мы ждем наибольшего количества заявлений в рамках нового указа. Например, за прошлый год только через мои руки прошло более 70 обращений от иностранных семей, которые уже переехали в Россию. В большинстве своем это состоявшиеся люди, которые вынуждены преодолевать различные бюрократические трудности», – продолжила депутат.

    «Среди проблем, с которыми они сталкиваются, – непризнание дипломов об образовании, несоответствие школьных программ, сложности в получении апостиля, отсутствие каких-то справок. Мы проработали и помогли людям по всем заявлениям. Но эти вопросы пока решаются в ручном режиме, а благодаря указу президента, я думаю, дело пойдет принципиально быстрее», – подчеркнула она.

    «Учитывая статистку, которую я запросила у МИД, и основываясь на своем собственном опыте работы, могу спрогнозировать, что на первом месте по количеству приезжих будет Германия, затем – страны Прибалтики, потом – Канада, США, Италия, Франция. Например, у нас в Кировской области живет семья итальянцев, которая варит великолепный сыр. Среди приезжающих есть ИТ-специалисты, предприниматели, владельцы частных хозяйств», – указала парламентарий.

    «Причем приезжающие – это не только люди с какими-то российскими корнями, но и самые обычные иностранцы. Они понимают: если остаться в Германии или США – их детей будут воспитывать в рамках ЛГБТ*-нарративов. А на Западе многие не согласны с такой политикой», – подчеркнула спикер.

    «Кроме того, нынешний указ президента прекрасно сочетается с планами по ужесточению миграционной политики в России. У нас давным-давно пора разделить типы виз для различных мигрантов. В данном случае речь идет о гражданах из недружественных стран, тогда как контроль за притоком низкоквалифицированных мигрантов из азиатских стран действительно нужно ужесточать», – отметила политик.

    «Такие миграционные решения, кстати говоря, для нашей страны были свойственны еще со времен Ивана III, когда в страну приглашались иностранные специалисты – итальянцы, шведы, поляки. Первые немецкие слободы и наземные указы у нас появились при Иване Грозном. Так что и Петр I не был пионером в этом вопросе», – напомнила собеседница.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Перечень таких государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

    Коментарии (59)
    20 августа 2024, 15:45 • Новости дня
    В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ
    В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ
    @ usembassy.gov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима, сообщил МИД России.

    Подобные действия журналистов, а также свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Россию, идут вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о якобы его непричастности к нападению на регион, сообщается на сайте ведомства. Такие события доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского, подчеркнули в МИД.

    В соответствии с УК России компетентные ведомства проведут следствие для привлечения к ответственности всех американских граждан, причастных к этим преступлениям.

    Все зарубежные «специалисты» и наемники, незаконно пересекающие границу России, становятся законной военной целью для российских военных, заключили в министерстве.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    21 августа 2024, 01:01 • Новости дня
    СВР: В подготовке атаки ВСУ на Курскую область участвовали спецслужбы стран НАТО

    СВР: Атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши

    СВР: В подготовке атаки ВСУ на Курскую область участвовали спецслужбы стран НАТО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР.

    По информации разведки, операция готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши, передают «Известия».

    Отмечается, что украинские подразделения, задействованные в атаке, прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии.

    «Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ. Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», – рассказали в СВР.

    В Вашингтоне утверждают, что США не имеют отношения к произошедшему. Однако в Пентагоне заявили, что действия Киева на российской территории не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Украине.

    Ранее сообщалось, что в МИД России заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Курскую область.

    Коментарии (20)
    22 августа 2024, 09:09 • Новости дня
    Москва предостерегла Запад от использования замороженных активов России
    Москва предостерегла Запад от использования замороженных активов России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия располагает обширным инструментарием для реагирования на решение Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, сообщает МИД России.

    В ответ на решение Евросоюза направить Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов в ведомстве подчеркнули, что подобные действия подрывают доверие к европейским финансовым институтам, передает РИА «Новости».

    Российское ведомство также предупредило о негативных последствиях для европейской экономики в случае продолжения политики антироссийских санкций.

    «Чем дальше ЕС будет идти по пути наращивания нелегитимных антироссийских санкций, тем более плачевные последствия это будет иметь для его финансово-экономической системы», – следует из заявления МИД.

    Кроме того, в ведомстве заверили, что Россия не оставит без ответа попытки Запада присвоить ее государственные активы.

    «Ответные меры последуют. Они будут взвешенными, выверенными и не наносящими ущерба российским экономическим операторам», – заключил представитель МИД.

    Напомним, в США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

    После этого Украина попросила у спонсоров 38 млрд долларов на 2025 год.

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    21 августа 2024, 09:12 • Новости дня
    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область

    МИД заявил о контроле за каждым незаконным проникновением западных журналистов в Курскую область

    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что каждый случай незаконного проникновения журналистов из западных стран на территорию Курской области будет тщательно расследован.

    По словам дипломата, незаконные действия журналистов, особенно тех, кто действует под прикрытием западных СМИ, не останутся безнаказанными, передает радио Sputnik.

    «Мы расцениваем такие действия, как грубое вмешательство во внутренние дела России и провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе», – подчеркнула Захарова.

    Захарова подчеркнула, что такие действия представляют угрозу безопасности региона и будут иметь соответствующие последствия.

    Также дипломат заверила, что российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг Курской области и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности ее жителей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    21 августа 2024, 08:55 • Новости дня
    Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область
    Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи боевики участвовали в атаке ВСУ на Курскую область, отказалась предоставить комментарии относительно своего участия в боевых действиях, сославшись на запрет Службы безопасности Украины.

    Представители Forward Observation Group заявили, что все вопросы, касающиеся участия частных военных компаний в военных операциях на Украине, следует адресовать непосредственно СБУ, передает РИА «Новости».

    Также в компании отметили, что им запрещено предоставлять какие-либо комментарии по данному вопросу.

    Ранее ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ.

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    20 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    В новом самолете Boeing 777X нашли трещины после испытательного полета
    В новом самолете Boeing 777X нашли трещины после испытательного полета
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская компания Boeing приостановила тестовые полеты самолета модели 777Х после обнаружения технических проблем, следует из заявления авиапроизводителя.

    Известно, что плановая послеполетная проверка выявила неисправность в конструкции крепления двигателя к самолету, аналогичные поломки были обнаружены на двух испытательных самолетах, пишет издание The Air Current.

    По данным компании, поломка была обнаружена на третьем испытательном полете самолета Boeing 777-9 WH003 после того, как он совершил пятичасовой полет 16 августа из аэропорта Кона на Гавайях.

    Кроме того, последующие проверки других испытательных самолетов 777-9 выявили трещины в конструкциях крепления двигателя.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что один из двух крупнейших авиаконцернов в мире Boeing несет колоссальные убытки из-за отказа экономического сотрудничества с Россией.

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    22 августа 2024, 12:04 • Новости дня
    ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
    ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в Курской области в районе Суджи журналистом CNN и двумя украинскими корреспондентами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ЦОС сообщили, что возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении американского журналиста Ника Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко, которые незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и вели съемки из Суджи Курской области, передает ТАСС.

    Журналистам грозит до пяти лет лишения свободы. В ЦОС добавили, что западные журналисты, которые незаконно пересекли границу России в Курской области в районе Суджи, будут объявлены в международный розыск.

    Ранее в МИД России временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима.

    До этого по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    22 августа 2024, 04:20 • Новости дня
    Гражданина Латвии экстрадировали в США из-за поставок авиаоборудования в Россию

    Гражданина Латвии экстрадировали в США по обвинению в поставках авиаоборудования в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданин Латвии Олег Чистяков экстрадирован в США по обвинению в незаконных поставках авиационного оборудования в Россию, сообщил Минюст США.

    По версии американских властей, Чистяков вступил в заговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном с целью продажи и ремонта авиационного оборудования и его поставок российским клиентам, сообщает ТАСС.

    Буяновский и Робертсон были задержаны в марте 2023 года и свою вину уже признали.

    Чистякову грозит до 20 лет заключения, а также штраф в 1 млн долларов.

    Ранее сообщалось, что американские власти планируют провести новые обыски в домах граждан США, сотрудничающих с российскими СМИ.

    В августе агенты ФБР провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, экс-разведчика США Скотта Риттера, который критикует политику Вашингтона.

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    22 августа 2024, 10:35 • Новости дня
    The Hill допустила историческую ошибку в материале об атаке на Москву

    Tекст: Александра Юдина

    Американское издание The Hill допустило фактическую ошибку, сопроводив новость о попытке атаки беспилотников на Москву фотографией военного парада на Красной площади, датированной 1978 годом.

    В материале, опубликованном в аккаунте The Hill в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России), рассказывалось о недавней атаке беспилотников на Москву с иллюстрацией архивного фото военного парада на Красной площади в 1978 году, передает ТАСС.

    Отмечается, что на снимке отчетливо видны советская бронетехника, огромное панно с изображением Владимира Ленина и цифры «1917».

    Отмечается, что эта фотография широко доступна в банке изображений Getty Images в США, где она сопровождается подробной информацией о времени и месте съемки.

    Коментарии (3)
    21 августа 2024, 03:11 • Новости дня
    Харрис решила добиться запрета испытаний противоспутникового оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах намерена добиваться введения международного запрета на испытания противоспутникового оружия. Такое мнение выразил бывший заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

    По его словам, Харрис уже играла ведущую роль в утверждении международных норм, направленных против проведения испытаний противоспутниковых средств, передает ТАСС.

    «Какое это имеет отношение к стратегической стабильности? Связь есть, поскольку большая часть управления ядерными вооружениями проходит через космическую инфраструктуру», – отметил Кол.

    Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что если Камала Харрис победит на президентских выборах, то США ждет массовый голод.

    По словам Дональда Трампа, «Товарищ Камала» хочет ввести социалистический контроль цен, который приведет США к пустым полкам в магазинах.

    Коментарии (2)
    21 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    @ Pete Marovich/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший советник кандидата на пост американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил возможность его звонка президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине.

    Отвечая на вопрос о возможности телефонных переговоров между Путиным и Трампом, Хьюз сказал, что не отвечает за календарь звонков Трампа, но отметил, что он продемонстрировал способность общаться и сохранять общение с мировыми лидерами, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп рассказал бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.

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    20 августа 2024, 18:17 • Новости дня
    В Крыму осудили местного жителя за попытку подорвать машину Аксенова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор жителю Крыма Игорю Корчинскому по делу о попытке подрыва автомобиля руководителя региона Сергея Аксенова, сообщили в Южном окружном военном суде.

    Корчинский с 16 апреля по 13 июня 2023 года получил задание совершить теракт в Симферополе, он должен был подорвать машину с Аксеновым, сообщили в суде ТАСС.

    Он следил за чиновником, изучил предполагаемое место теракта, составил карту с маршрутом движения авто к месту.

    Суд признал его виновным и назначил 18 лет колонии, первые четыре года он отбудет в тюрьме. Также ему назначен штраф в 350 тыс. рублей.

    Ранее в Крыму осудили пятерых агентов СБУ по делу о сборе сведений о российской армии.

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    22 августа 2024, 03:57 • Новости дня
    Власти США начали готовить обыски у сотрудничающих с российскими СМИ американцев

    NYT: Власти США начали готовить обыски у сотрудничающих с российскими СМИ американцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти планируют провести новые обыски в домах граждан США, сотрудничающих с российскими СМИ, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По данным издания, Минюст США начал «масштабное уголовное расследование» с целью противостоять «операциям Кремля по оказанию влияния» на американское общество накануне выборов в ноябре, передает ТАСС

    В августе агенты ФБР уже провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, бывшего разведчика США Скотта Риттера, который регулярно критикует политику Вашингтона.

    Источники NYT утверждают, что в ближайшее время ожидаются новые обыски, не исключено предъявление обвинений.

    Риттер ранее заявил, что обыски в его доме были проведены из-за его комментариев для российских СМИ RT и Sputnik.


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    20 августа 2024, 14:02 • Новости дня
    Строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный завершили в Крыму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный завершено, во вторник прошло торжественное открытие финального второго участка Скворцово – Евпатория в обход озера Сасык-Сиваш и городов Евпатория и Саки.

    Новая дорога сократит время в пути между Симферополем и поселком Мирный и увеличит пропускную способность трассы, отмечает ТАСС. Протяженность участка составила 61,2 км, включив в себя восемь транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов и четыре полосы движения.

    Работы вела компания ВАД с 2021 по 2024 год, затратившая 48,2 млрд рублей. На открытии трассы присутствовали гендиректор ВАД Валерий Абрамов и глава Республики Крым Сергей Аксенов, который перерезал красную ленточку.

    Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев назвал сроки запуска последнего участка трассы «Таврида».

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      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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