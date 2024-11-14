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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    14 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    14 ноября 2024, 23:55 • Новости дня

    Польша в сфере ПРО включила Россию в «черный список» угроз

    Глава минобороны Польши Косиняк-Камыш при обсуждении ПРО поставил Россию в один ряд с угрозами Ирана и КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Американский комплекс ПРО в Редзикове предназначен для защиты от угроз со стороны Ирана и КНДР, но в «этом черном списке есть и Россия», заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш заявил, что комплекс ПРО «будет защищать Польшу». «Первый элемент был направлен на Иран и КНДР. Однако в этом черном списке, а этот список расширился, есть и Россия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TVN24.

    Однако он отказался прямо ответить на вопрос, способен ли комплекс обеспечить защиту от российских ракет. Министр подчеркнул, что система защищает от «специфических типов» ракет и будет отличаться разносторонностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда признал, что американская ПРО в Редзиково направлена против России, несмотря на утверждения НАТО о защите от иранских ракет. В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в Редзиково будет использоваться для уничтожения ракет, включая иранские и российские. Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса ПРО в Польше.

    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    13 ноября 2024, 19:16 • Новости дня
    В НАТО впервые признали направленность базы ПРО в Польше против России

    Дуда признал направленность базы ПРО в Польше против России

    В НАТО впервые признали направленность базы ПРО в Польше против России
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская ПРО в Редзиково направлена против России. Ранее в НАТО утверждали, что эта система противоракетной обороны была якобы предназначена для защиты от ракетного нападения со стороны Ирана.

    Дуда рассказал, что впервые услышал о планах строительства базы в 2008 году, когда занимал должность министра в канцелярии президента Леха Качиньского. Тогда Качиньский сообщил, что ракеты должны защищать дальние территории от возможных иранских ракетных угроз, передает РИА «Новости». Президент Качиньский, по словам Дуды, сказал так: «Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана».

    Сейчас Дуда признал, что база в основном предназначена для противостояния с Россией. База ПРО в Редзиково включает радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).

    Церемония официального открытия базы состоялась в среду в польском Редзиково, в 165 километрах от границы с Россией, ее транслировало польское телевидение. На мероприятии присутствовали президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково будет использоваться для уничтожения ракет, включая иранские и российские. По его словам, официальное открытие базы, расположенной около города Слупска, запланировано на ближайшие недели.

    Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса противоракетной обороны в Польше.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 12:36 • Новости дня
    Кремль заявил об ответных мерах на размещение ПРО США в Польше

    Песков: США разместили комплекс ПРО в Польше для сдерживания военного потенциала России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса противоракетной обороны в Польше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как сообщает ТАСС, США развернули комплекс противоракетной обороны в Польше. Песков подчеркнул, что это продвижение американской военной инфраструктуры к российским границам. «Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал», – заявил он в общении с журналистами.

    Песков отметил, что такие действия не останутся без ответа со стороны Москвы. По его словам, Россия будет принимать меры для обеспечения паритета в условиях размещения американского комплекса ПРО в Польше.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в польском Редзикове подготовлена к уничтожению российских и иранских ракет.

    Между тем глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО.

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    12 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Глава финского МИД выступила против «финляндизации» Украины
    Глава финского МИД выступила против «финляндизации» Украины
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Навязывание Украине нейтралитета по типу «финляндизации» не приведет к миру и может подорвать международную систему, заявила Reuters министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    По ее словам, принуждение Украины к нейтралитету не приведет к мирному урегулированию конфликта, передают «Ведомости».

    Валтонен раскритиковала предложение о применении к Украине модели «финляндизации», основываясь на опыте своей страны после Второй мировой войны.

    «Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Определенно не в качестве первой альтернативы», – подчеркнула министр.

    Глава МИД также добавила, что принуждение Украины к принятию условий против ее воли разрушит международную систему.

    Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, а в случае отказа пообещал поддержать поставки крылатых ракет Киеву.

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    12 ноября 2024, 21:28 • Новости дня
    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага

    Американский сенатор Табервилль заявил о неспособности армии США одолеть противника

    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор-республиканец Томми Табервилль заявил, что армия США не в состоянии победить ни одного врага, назвав ее «абсолютной катастрофой».

    Американская армия оказалась в центре внимания после заявления сенатора-республиканца от Алабамы Томми Табервилля, сообщает РИА «Новости». В эфире телеканала Fox News сенатор подчеркнул, что вооруженные силы США находятся в критическом состоянии и не способны одолеть ни одного противника.

    «Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас... наша армия – это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас», – сказал Табервилль. Это заявление подчеркивает растущую обеспокоенность в американском обществе относительно готовности вооруженных сил США к возможным конфликтам.

    В июле в США был опубликован доклад комиссии по национальной оборонной стратегии, который также указал на недостаточное оснащение американской армии. В документе отмечается, что вооруженным силам США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения. Доклад был подготовлен по заказу конгрессменов для анализа и рекомендаций в области обороны страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуированный с подконтрольной Киеву территории американский гражданин Дэниэл Мартиндейл заявил, что США пытаются сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, снижая шансы Украины на успех в этих регионах.

    На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством на Украине доля дезертиров среди военнослужащих достигает 20%, что осложняет восполнение потерь новобранцами и может привести к острой нехватке ресурсов через полгода.

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    13 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    В Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением за последние десятилетия

    Финляндия назвала вступление в НАТО худшим геополитическим решением с 1945 года

    В Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением за последние десятилетия
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Профессор из Хельсинки Туомас Мелинен заявил, что вступление Финляндии в НАТО стало худшим геополитическим решением в Европе за последние 79 лет, сравнив его с разделением Германии в 1945 году.

    Как пишет «Газета.ru», Мелинен выступил с критикой вступления Финляндии в НАТО. По его мнению, это решение стало самым неудачным геополитическим шагом в Европе со времен разделения Германии в 1945 году.

    Мелинен заявил, что превращение Финляндии в оружие против России через полное членство в НАТО и подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) является ошибкой.

    Кроме того, профессор призвал к выводу американского военного контингента с территории Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб выразил уверенность, что отношения с Россией в будущем наладятся и будут использованы на благо, а эксперт Александр Степанов расценил учения НАТО в Финляндии как подготовку к войне с Россией.

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    12 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Трамп принял решение по кандидатуре советника по нацбезопасности США

    Трамп решил назначить Уолца советником по нацбезопасности США

    Трамп принял решение по кандидатуре советника по нацбезопасности США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

    «Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц (республиканец от Флориды) назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности», – говорится в заявлении Трампа, передает РИА «Новости». 

    Трамп отметил, что Уолц станет «ярым сторонником стремления к миру через силу». Это назначение свидетельствует о намерении администрации Трампа активно продвигать свою внешнюю политику и усиливать национальную безопасность, отмечает издание. Уолц ранее заявлял о поддержке стратегии Трампа в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

    Кроме того, Уолц заявлял, что Трамп укажет украинскому правительству на необходимость переговоров. Он также допустил возможность предоставления Киеву необходимых средств и оружия, если Москва не согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем США при ООН, о чем сообщил телеканал CNN.

    Трамп также заявил, что его дети не будут назначаться на должности в новой администрации из-за тяжелого предыдущего опыта и стресса, который они испытали, участвуя в политических процессах.

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    13 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    Захарова: Балтийское море не станет внутренним водоемом НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что Россия продолжит отстаивать свои интересы на Балтике и укреплять связи с партнерами, отвергая попытки Запада превратить Балтийское море во внутренний водоем НАТО.

    Как сообщает ТАСС, Захарова заявила, что Балтийское море никогда не станет внутренним водоемом НАТО. Дипломат отметила, что даже с учетом вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс акватория моря останется общей для всех стран региона.

    Захарова подчеркнула, что Россия продолжит планомерно защищать свои национальные интересы в регионе и расширять сотрудничество с ответственными партнерами, включая нерегиональные страны. Она также отметила, что курс западных стран на свертывание сотрудничества с Россией является «бесперспективным и губительным» для всех прибрежных государств.

    По словам Захаровой, Россия считает необходимым поддерживать взаимодействие в экономической, политической, гуманитарной и природоохранной сферах, несмотря на напряженные отношения с Западом. Такая позиция, по мнению дипломата, способствует обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

    Ранее помощник российского президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Североатлантического альянса регулярно отрабатывают на учениях в Балтийском регионе сценарии борьбы с Россией.

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    14 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине

    Лавров сравнил идею заморозки конфликта на Украине с минскими соглашениями

    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно – того не вернешь, давайте как-то заморозимся», – приводит слова министра ТАСС. со ссылкой на канал «Россия-1».

    Однако «даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию», предлагают «перемирие на десять лет» по линии соприкосновения, а «потом посмотрим», сказал он. По мнению Лаврова, «это те же самые минские договоренности в новой упаковке», даже «хуже».

    «Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так», – заявил он. По его словам, «все рухнуло», так как украинские лидеры Владимир Зеленский и Петр Порошенко категорически не хотели предоставлять особый статус части Донбасса, «которая осталась бы украинской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

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    13 ноября 2024, 18:52 • Новости дня
    Эксперт: «Искандер» способен уничтожить базу США в Польше

    Эксперт: Российский комплекс «Искандер» может уничтожить базу противоракетной обороны США

    Эксперт: «Искандер» способен уничтожить базу США в Польше
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что российский комплекс «Искандер» может нейтрализовать базу ПРО США в Польше в случае конфликта с НАТО, учитывая ее стратегическое расположение.

    Как сообщает РИА «Новости», российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», размещенный в Калининградской области, способен уничтожить американскую базу противоракетной обороны в польском Редзиково. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. Открытие базы планируется на среду, и в церемонии примут участие представители США и Польши. Ранее у армии США в Польше постоянной базы не было.

    «Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет. Однако ее строительство было приостановлено из-за размещения комплексов «Искандер» в Калининградской области. Их дальность позволяет нейтрализовать базу в Редзиково при возможном глобальном конфликте между НАТО и Россией», – сказал Леонков.

    Эксперт отметил, что радар на базе в Польше способен обнаруживать и сопровождать до 300 целей и наводить до 18 противоракет. Он может обнаруживать цели на расстоянии свыше тысячи километров, что позволяет контролировать значительную часть европейской территории России. Также Леонков подчеркнул, что универсальная пусковая установка Mk-41 на базе позволяет запускать как противоракеты, так и крылатые ракеты «Томагавк», которые могут нести термоядерные боеголовки.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в польском Редзикове подготовлена к уничтожению российских и иранских ракет. Между тем глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО.

    В Кремле заявили, что Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса противоракетной обороны в Польше.

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    13 ноября 2024, 21:20 • Новости дня
    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews сообщил о назначении Трампом спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной, сообщает FoxNews.

    Ожидается, что новое назначение будет объявлено в ближайшее время. Источники телеканала сообщают, что это будет человек с высоким авторитетом, которому поручено найти решение для мирного урегулирования конфликта, передает FoxNews

    В предыдущий период президентства Трампа с 2017 по 2021 год специальным посланником по Украине был Курт Волкер. Его основной задачей была реализация Минских соглашений, и он занимал эту должность до 2019 года. Волкер активно участвовал в дипломатических усилиях по стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы звонил президенту России Владимиру Путину 7 ноября, обсуждая среди прочего украинский конфликт. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что это «чистая выдумка». Также 6 ноября Wall Street Journal, ссылаясь на источники, утверждала, что команда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, где они подчеркнули значимость мирной передачи власти.


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    12 ноября 2024, 13:32 • Новости дня
    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США

    Американист Ярыгин: От госсекретаря США Рубио не стоит ждать конструктивной политики в отношениях с Россией

    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США
    @ Anna Rose Layden/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Марко Рубио не имеет особого опыта в международных отношениях. Он не станет тем министром иностранных дел США, который ведет конструктивную политику. Его политика будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее стало известно, что Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио.

    «Марко Рубио – противоречивый, самый настоящий американский политик. Его взгляды менялись кардинально: сегодня он поддерживает одного кандидата, а завтра – другого. Так, политик критиковал Дональда Трампа, тот отвечал тем же», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    Он напомнил, что в 2016 году Рубио боролся с Трампом за номинацию от Республиканской партии на должность президента США. Их чувства тогда были взаимными: например, Трамп давал Рубио уничижительные прозвища, в частности, называл его «маленьким Марко». «Я не исключаю, что избранный американский президент недолюбливает сенатора от Флориды и сейчас», – добавил собеседник.

    Тем не менее Рубио в 2024 году перешел в лагерь сторонников Трампа и активно поддержал его избирательную кампанию, уточнил политолог. По мнению аналитика, произошло это неслучайно. «На мой взгляд, переориентация оценок Марко Рубио связана с тем, что ему в случае победы республиканца была обещана должность в Белом доме», – пояснил Ярыгин.

    На этом фоне он указал на слухи, которые поддерживаются американскими СМИ, о том, что Трамп может предложить Рубио пост госсекретаря США. «Чиновник, возможно, питает амбиции на определенном этапе снова баллотироваться в президенты. Ведь Трамп вернулся на четыре года, а потом развернется очередная борьба», – считает эксперт.

    Мотивы же Дональда Трампа в этом вопросе тоже вполне объяснимы: он «раздает определенные должности тем группам элит, которые его поддержали и кому он благодарен», добавил собеседник. И одна из этих групп, по всей видимости, стоит за Марко Рубио. Несмотря на то что политик не имеет особого опыта в международных отношениях, его кандидатура, скорее всего, будет одобрена Сенатом, который контролируется республиканцами, прогнозирует американист.

    «Нельзя говорить, что Марко Рубио станет министром иностранных дел, который ведет конструктивную политику. Она будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать», – считает Ярыгин. Внешняя политика этого кандидата будет связана в первую очередь с латиноамериканским направлением, а именно – с противостоянием Кубе, полагает собеседник.

    Рубио также поддержит линию Трампа на противостояние с Китаем, продолжил спикер. «По версии претендента на пост госсекретаря, политический режим КНР является конкурентом Соединенных Штатов», – уточнил эксперт. Политолог напомнил, что Рубио осуждал и Россию. «Это политик с антироссийскими взглядами. Причем связаны они не только с электоральными установками, когда в Соединенных Штатах было принято критиковать Москву, но и с его личным убеждением, что Москва, Гавана, Пекин – это оппоненты, которые противостоят Вашингтону», – детализировал Ярыгин.

    «То есть и в отношениях с Россией ждать конструктивной, осмысленной и долгосрочной политики от Рубио не стоит. Его взгляды говорят о том, что для нас это будет сложный министр иностранных дел Соединенных Штатов, формат работы которого понятен. Насколько он договороспособен и самостоятелен – вопрос открытый. Но Дональд Трамп во внешней политике прежде действовал самостоятельно, так, вероятно, будет и сейчас. Поэтому на тех направлениях, которые избранный президент курирует сам, он вряд ли даст свободу действий госсекретарю и советнику по национальной безопасности», – полагает политолог.

    Кроме того, Трамп все же не тот человек, который доверяет всем, кто быстро переформатировался и вдруг стал его сторонником. Марко Рубио – ему не друг», – добавил спикер. На этом фоне Ярыгин также обратил внимание на кандидатуру советника по национальной безопасности – Майка Уолца. «Эти двое – Уолц и Рубио – никак не пересекались в профессиональном плане, у них нет общего внешнеполитического опыта. Уолц имеет активную позицию по сдерживанию Китая и по противостоянию с Россией», – напомнил собеседник.

    «Для нового госсекретаря такой активный, сильный советник по нацбезопасности – это осложняющий фактор, который будет сковывать его работу. Возможно, мы будем наблюдать в очередной раз противостояние между министром иностранных дел и советником по национальной безопасности в борьбе за влияние на Дональда Трампа, который сам очень самостоятелен в вопросах внешней политики», – заключил Ярыгин.

    Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает сенатора Марко Рубио в качестве кандидата на пост госсекретаря. Об этом, в частности, сообщили источники The New York Times. Собеседники газеты подчеркнули, что Трамп «все еще может передумать в последнюю минуту», однако, по их мнению, он все же остановился на Рубио.

    Телеканал CNN отмечает, что сам сенатор заинтересован в потенциальном присоединении к кабинету будущего президента, если ему будет предложена соответствующая должность. С учетом его богатого опыта в области внешней политики и того, что он является членом сенатского комитета по разведке и комитета по международным отношениям, Госдепартамент «показался ему подходящим ведомством».

    Марко Рубио 53 года. Он входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

    Рубио зарекомендовал себя «ястребом» во внешней политике, занимая жесткую позицию в отношении Китая и Ирана. В контексте украинского вопроса он является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт. В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, кто может войти в новую администрацию Дональда Трампа и, в частности, кто возглавит его внешнюю политику – то есть займет посты госсекретаря, советника по нацбезопасности и главы Пентагона.

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    14 ноября 2024, 04:57 • Новости дня
    Захарова указала на сбывшийся прогноз России о превращении ЕС в военный блок
    Захарова указала на сбывшийся прогноз России о превращении ЕС в военный блок
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости превращения ЕС в военный блок.

    Боррель заявил, что ЕС – больше «не экономический союз», «не только экономический союз». «Евросоюз должен играть военную роль», – приводит его слова ТАСС.

    Он пояснил, что эта «роль» не должна быть «несовместима с НАТО», а «дополнять НАТО». Такую позицию Боррель занял в связи со «сменой американской администрации».

    «Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель также фактически предложил Евросоюзу рассмотреть возможность экспроприации замороженных российских активов, чтобы поддержать Украину в условиях возможного сокращения помощи от США.


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    14 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа

    Обеспечить безопасность в резиденции Трампа сложно из-за отсутствия ограничений для гостей

    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сложности с безопасностью в резиденции Трампа Мар-а-Лаго вызваны отсутствием ограничений для гостей, что приводит к проблемам с контрразведкой и безопасностью.

    По данным источников телеканала CNN, отсутствие ограничений на посещение гостей членами клуба приводит к хаотичной ситуации, что создает значительные трудности для контрразведки и безопасности. Эти условия делают практически невозможной подготовку к предотвращению потенциальных угроз.

    Секретная служба США усилила меры безопасности после выборов в США. Для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ используются собаки-роботы. Ожидается, что Дональд Трамп может сменить директора Секретной службы Рональда Роу.

    Трамп, который уже занимал пост президента США после выборов 2016 года, вновь выиграл выборы, прошедшие 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от демократов Камала Харрис признала свое поражение, а президент Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать 17 декабря, а новый состав Конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации. Администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружественные шаги против России в последние месяцы своего существования, считает представитель МИД России Мария Захарова.

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    14 ноября 2024, 20:54 • Новости дня
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России пойти на ряд компромиссов при обсуждении способов прекращения конфликта на Украине, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, подобные инициативы могут быть согласованы с Москвой.

    Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может инициироватьь три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у Москвы несогласия, передает Газета.Ru.

    По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для Западной Германии после Второй мировой войны – территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от востока не предусматривалось навсегда. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок Москвы.

    Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что расширение НАТО за счет Украины при таком подходе может быть заморожено на 20 лет.

    Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.

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