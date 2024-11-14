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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    13 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    14 ноября 2024, 21:20 • Новости дня

    В Сириусе начался финал «Кубка Защитников Отечества» для ветеранов СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сириусе стартовал всероссийский финал «Кубка Защитников Отечества» для ветеранов СВО, где более 200 участников будут состязаться в различных видах спорта, включая волейбол сидя и пулевую стрельбу.

    «Важную роль в реабилитации наших героев играет спорт. Мы неоднократно видели, как благодаря ему восстанавливались ребята с тяжелыми травмами, возвращались к мирной жизни и добивались успеха. Уже более 110 тысяч ветеранов стали участниками спортивных и культурных программ фонда «Защитники Отечества». Наш Кубок – пример того, как боевое братство переходит в спортивное. Подобные проекты – органичная часть широкой системы социализации и адаптации героев СВО. Защитники – наша гордость и пример для подражания каждому из нас, в том числе молодежи», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что спорт является мощным инструментом восстановления ветеранов. Он подчеркнул, что в 2025 году планируется проведение дополнительных межрегиональных турниров и Всероссийского кубка по зимним видам спорта.

    «Мы будем и дальше развивать Кубок. В 2025 году Минспорт России совместно с фондом «Защитники Отечества» и Паралимпийским комитетом России проведет в Южном, Дальневосточном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах еще четыре межрегиональных спортивных турнира для ветеранов СВО, а также Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта», – отметил он.

    Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков добавил, что участие ветеранов СВО в таких мероприятиях существенно укрепляет российское паралимпийское движение. «Уже около 300 участников СВО добились значительных успехов в адаптивном спорте и вошли в составы сборных команд субъектов Российской Федерации. Есть успехи на чемпионатах и кубках страны. Победители и призеры включены в составы национальных сборных. Такие спортсмены уже есть в фехтовании на колясках, волейболе сидя, гребле на байдарках и каноэ, будут и в других видах спорта», – уточнил он.

    Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех», подтвердила готовность Сириуса продолжать поддержку ветеранов, предлагая им образовательные и профессиональные возможности. В Сириусе создается благоприятная среда для реализации спортивных и образовательных программ, включающих IT-обучение для ветеранов.

    «Кубок Защитников Отечества» организован фондом «Защитники Отечества», Паралимпийским комитетом России и Министерством спорта России. В соревнованиях принимают участие более 200 ветеранов СВО из 62 регионов страны, которые будут бороться за победу в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге.

    14 ноября 2024, 00:03 • Новости дня
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США

    Трамп предложил назначить Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США

    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.

    «Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки», – приводит сообщение Трампа РИА «Новости».

    В другом заявлении Трамп отметил, что Гетц положит конец использованию министерства юстиции в качестве политического инструмента, защитит границы страны, «разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард вступила в вооруженные силы после теракта 11 сентября, была в местах вооруженных конфликтов. Прежде она состояла в Демократической партии, принимала участие в выборах. Хиллари Клинтон назвала Габбард «фавориткой русских на выборах 2020 года». В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.

    Уолц называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Однако Уолц не отождествляет необходимость жесткой политики в отношении России с полной и абсолютной поддержкой киевского режима.

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    14 ноября 2024, 09:51 • Новости дня
    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине

    CNN: Стефаник изменила проукраинскую позицию и поддержала подход Трампа к конфликту

    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Элиз Стефаник, предложенная Трампом на должность постпреда США при ООН, изменила свои взгляды по Украине, теперь поддерживая мир с позиции силы, что совпадает с политикой Трампа.

    Конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, которой Дональд Трамп предложил должность постоянного представителя США при ООН, изменила свою прежнюю проукраинскую позицию, сообщает CNN со ссылкой на заявление ее коммуникационного директора Али Блэк.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву. Однако ее офис теперь отказался конкретно озвучивать ее текущую позицию, но дал понять, что она поддерживает подход Трампа в отношении украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Блэк заявила: «Стефаник полностью поддерживает политику достижения мира с позиции силы президента Трампа и будет следовать за ним, как главнокомандующим, для оптимального решения вопроса по прекращению войны на Украине».

    Изменение позиции Стефаник произошло на фоне растущего скептицизма Трампа и других республиканцев по поводу роли американской помощи Киеву. В апреле текущего года она проголосовала против пакета помощи Украине на сумму 60 млрд долларов, ссылаясь на обеспокоенность по поводу расходов.

    Politico, в свою очередь, сообщает, что чиновники ООН планируют приветствовать назначение Стефаник на пост постоянного представителя США и намерены работать с ней конструктивно.

    Между тем Россия заявила, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в него, что является «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что такие грузы становятся законной целью для России, а США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций. Также он решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 08:12 • Новости дня
    Лавров: Вопрос о мирных переговорах будет решать не Зеленский
    Лавров: Вопрос о мирных переговорах будет решать не Зеленский
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет решаться без участия украинского президента Владимира Зеленского.

    Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта «Новый мир» отметил, что вопрос о переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине не будет решаться президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Министр напомнил о позиции президента России Владимира Путина, который ранее заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

    «Ясно, что решать это будет не Зеленский. Нас призывают к переговорам и пытаются все перевернуть с ног на голову, говорят, что, мол, это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается. Путин многократно говорил, что пусть Зеленский хотя бы отменит декрет двухлетней давности, который запрещает вести переговоры с правительством В. В. Путина», – сказал Лавров.

    Министр также отметил, что Россия готова к контактам с администрацией Дональда Трампа в США, подчеркнув, что мяч находится на стороне Вашингтона. Лавров добавил, что Россия будет оценивать новую администрацию США по ее реальным шагам, а не ожиданиям.

    В том же интервью Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Лавров также сообщил, что предложения о заморозке конфликта на Украине аналогичны минским договоренностям, но хуже.

    Ранее русофобское руководство Украины Лавров назвал неразумным и недальновидным.

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    14 ноября 2024, 18:55 • Новости дня
    Программа «Время героев» объявила дополнительный набор

    На заседании Общественного совета программы «Время героев» объявлено о начале набора на второй поток.

    В четверг состоялось заседание Общественного совета программы «Время героев», в ходе которого было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе, говорится на сайте программы.

    «По итогам отбора на первый поток программы у нас уже есть группа участников с хорошими оценками. Они успели подать заявку, но набор на поток был уже завершен. Они автоматически становятся участниками нового отбора. Все заявления, поданные весной этого года, мы засчитываем», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    Также добавляются участники, которые весной не полностью прошли регистрацию – заявление подали, но тестирование по какой-то причине пройти не успели. Многие из них выполнили задания в пунктах дистанционной оценки в филиалах РАНХиГС или в филиалах фонда «Защитники Отечества». Таких участников набралось 700–800 человек. Теперь они смогут пройти отбор на второй поток.

    Кроме того, есть группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний, квалификации. Им всем было предложено пройти программу заочного дистанционного обучения в Президентской академии. «Несколько тысяч человек прошли за это время программу обучения. Само по себе обучение не дает гарантии попадания в программу, но нам видно, как они учились и как сдали экзамены. Можно сказать, что они получают второй шанс попасть в основной состав программы "Время героев"», – сказал Кириенко.

    Кроме этих трех категорий, также объявлен отбор второго потока для тех, кто весной по каким-то причинам не подал заявление на участие в программе. «Мы говорим им добро пожаловать на программу», – пояснил Кириенко. По его словам, прием заявок для новых участников откроется 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

    Для удобства участников, находящихся на передовой, будут предусмотрены особые условия тестирования. Ветераны и участники СВО смогут пройти отбор в пунктах дистанционной оценки, которые работают в разных городах России. Требования к участникам остаются прежними: гражданство России, высшее образование и управленческий опыт.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров на заседании Общественного совета подвел итоги второго образовательного модуля первого потока. «Недавно завершился второй образовательный модуль программы, по результатам которого мы видим искреннюю вовлеченность участников в обучение и желание развивать свои профессиональные компетенции. Уже во время обучения 12 человек из первого потока получили назначения на новые должности, в том числе руководителей регионов», – заявил он.

    Программа «Время героев» была запущена по поручению президента России Владимира Путина 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. На сегодняшний день уже 12 участников получили новые назначения на ответственные должности.

    Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. Совокупно в ближайшее время ожидается 46 назначений из числа участников программы. Руководитель программы «Время героев», заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

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    14 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    Немецкие промышленники выразили желание возобновить деловые связи с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкие промышленники выразили стремление вернуться к ведению бизнеса в России при поддержке нового правительства в Германии, сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

    По его словам, промышленники ФРГ ждут возможности вернуться в Россию для ведения дел.

    Нимайер подчеркнул, что со стороны немецких промышленников оказывается давление на власти с целью восстановления связей с Россией. Некоторые компании уже пытаются вернуться в страну, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, нам просто нужно новое немецкое правительство, которое сделает политикой то, что уже происходит в промышленности за кулисами. Они все уже встали и хотят прибежать назад», – заявил Нимайер.

    Эксперт также отметил, что многие немецкие компании неофициально рассматривают варианты возвращения на российский рынок. Это желание связано с выгодными условиями для бизнеса и долгосрочными перспективами сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре назвал отказ от российской энергии «выстрелом в ногу» для Германии, отметив, что такие шаги наносят значительный вред экономике страны. До этого вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

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    14 ноября 2024, 14:33 • Новости дня
    Летчик: Российский Су-57 превзошел китайский J-35 по характеристикам

    Летчик Богдан заявил о превосходстве Су-57 над китайским истребителем J-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан отметил, что российский истребитель Су-57 превосходит китайскую новинку J-35 по множеству характеристик, включая маневренность и управляемость, и обладает перспективами для международного использования.

    По его словам, новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35, передает ТАСС. Богдан отметил, что российские авиационные комплексы всегда имеют конкурентные преимущества по сравнению с мировыми аналогами.

    Богдан заявил, что Су-57 превосходит существующие в мире аналоги по летно-техническим характеристикам, маневренности, устойчивости и управляемости. «Наши конкуренты не всегда показывают все свои возможности, но из того, что показано, российские самолеты всегда демонстрируют несколько больше», – заявил Богдан.

    Истребитель Су-57, по словам летчика, является достойной и хорошо скомпонованной машиной. Он подчеркнул, что самолет является великолепной платформой для будущих модификаций, как в свое время был Су-27. Богдан добавил, что оружие Су-57 высокоэффективно и расположено внутри, что делает самолет мощным и перспективным не только в национальной, но и в международной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне специальной военной операции. Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт отметил конкурентные преимущества модели Су-57Э на мировом рынке оружия. Также сообщалось, что Ростех передал Российской армии партию новых истребителей Су-57 и Су-35С.

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    14 ноября 2024, 06:24 • Новости дня
    Украинские чиновники назвали главный вопрос в случае переговоров с Россией

    NYT сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что для Киева гарантии безопасности важнее территориального вопроса

    Tекст: Антон Антонов

    На «потенциальных переговорах» по урегулированию конфликта на Украине гарантии безопасности для Киева будут важнее, чем вопросы территории, пишет New York Times со ссылкой на украинские источники.

    «Вопрос территорий чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос – это гарантии безопасности», – заявил The New York Times высокопоставленный украинский чиновник. Это мнение издание связывает с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, передает ТАСС.

    Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что «переговоры должны основываться на гарантиях... для Украины нет ничего важнее».

    По словам другого высокопоставленного украинского чиновника, Киев хотел бы гарантировать, что линия прекращения огня не навредит экономическому восстановлению страны. Киев также задается вопросом о «ширине демилитаризованной зоны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он планирует уже в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий.

    Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку нынешней линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

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    14 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Лукашенко прокомментировал отказ Дуды фотографироваться с ним на саммите в Баку
    Лукашенко прокомментировал отказ Дуды фотографироваться с ним на саммите в Баку
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ польского президента Анджея Дуды фотографироваться на конференции ООН в Баку по изменению климата.

    Лукашенко заявил, что отказ польского лидера Анджея Дуды совместно фотографироваться на климатическом саммите в Баку остался незамеченным, передает РИА «Новости». Лукашенко подчеркнул, что узнал о демарше Дуды от главы МИД Белоруссии Максима Рыженкова, и отметил, что никто из присутствующих на саммите не заметил отсутствие польского президента.

    В своем выступлении Лукашенко также раскритиковал Дуду за рассказ о сохранении природы в Польше. Он обратил внимание на забор в Беловежской пуще, который, по его словам, приводит к гибели животных. Лукашенко добавил, что не стал заострять внимание на этом противоречии, хотя отметил его для себя.

    Кроме того, Лукашенко высказался о подходе мировых лидеров к климатическим вопросам, упомянув предыдущий саммит в Дубае. По его мнению, многие лидеры высказывают обеспокоенность по повестке, но не готовы к реальным действиям. «Американцы: зашли – вышли. Как проходной двор», – сказал Лукашенко, добавив, что мероприятия проводятся скорее для формальности и галочки.

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    13 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    В Бундестаге инициировали запрет партии АдГ

    В Бундестаге более 100 депутатов подписали ходатайство о запрете партии АдГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более ста депутатов под руководством члена ХДС Марко Вандервица подали в Бундестаг ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщили СМИ.

    Как пишет ZDF, документ подписали 112 парламентариев и он был передан президенту Бундестага. Оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) стал инициатором поданного ходатайства, передает РИА «Новости».

    Вандервиц подчеркнул, что в связи с досрочными выборами в Бундестаг обсуждение и голосование по этому вопросу необходимо провести до окончания срока полномочий нынешнего созыва. Депутат выразил надежду, что парламент поддержит инициативу, что даст Конституционному суду основания для официального рассмотрения запрета.

    Тем не менее остается открытым вопрос о внесении ходатайства в повестку дня Бундестага. Некоторые политики заявляют о трудности доказательства того, что АдГ действует против конституции. Кроме того, газета Welt ранее сообщала, что сама фракция ХДС не поддерживает запрет партии, считая такие меры преждевременными.

    Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к конфликту на Украине, а правительство ФРГ допустило возможность проведения германо-российских переговоров.

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    14 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Европарламент призвал закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью

    Европарламент принял резолюцию о запрете танкерам с российской нефтью проходить Ла-Манш

    Европарламент призвал закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На сессии в Брюсселе Европарламент принял резолюцию, требующую от Европейского союза и Британии закрыть пролив Ла-Манш для танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщили СМИ.

    Это решение подразумевает нарушение международных правил судоходства, так как касается судов независимо от их флага. В документе Европарламент призывает страны ЕС тесно сотрудничать с Британией для реализации предложенного запрета, передает ТАСС.

    Европарламент также намерен обратиться к другим странам, контролирующим проливы, с предложением принять меры для ограничения движения судов с российской нефтью. В дополнение к этому резолюция нацелена на принятие жестких санкций против независимого танкерного флота, который занимается транспортировкой российской нефти без контроля западных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш.

    Напомним, ЕС ввел новый пакет санкций, который направлен против российских СПГ-проектов и танкеров, чтобы усилить экономическое давление на страну, а Запад готовится перенести конфликт с Россией на море, что может привести к усилению военно-морской активности в регионе.

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    14 ноября 2024, 06:58 • Новости дня
    Президент Польши лишился части среднего пальца
    Президент Польши лишился части среднего пальца
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате бытовой травмы президент Польши Анджей Дуда, вероятно, потерял часть среднего пальца правой руки, сообщает издание Onet.

    Onet указывает, что палец Дуды, несколько раз появлявшегося на официальных мероприятиях с повязкой на правой руке, «выглядит явно короче», передает РИА «Новости» со ссылкой на Onet.

    Госсекретарь в канцелярии президента Польши Войцех Колярский заявил RMF FM, что Дуда «получил серьезную травму». Это произошло, когда президент Польши «работал по дому». Ему провели «небольшую операцию». «Сейчас все в порядке», – сказал Колярский.


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    14 ноября 2024, 09:55 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области на запад от границы с ДНР

    Рогов заявил о выравнивании линии соприкосновения у Новодаровки и Ровнополя

    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области на запад от границы с ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска выровняли линию соприкосновения в Запорожской области и продвигаются в западном направлении от сел Новодаровка и Ровнополь, освободив более 12 кв. км территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, линия соприкосновения практически выровнена на Времевском направлении, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что продвижение идет на запад от населенных пунктов Новодаровки и Ровнополя. Площадь освобожденной территории превышает 12 кв. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали продвигаться в Запорожской области, что вызвало обеспокоенность среди наблюдателей, а авиация России нанесла удары по объектам вооруженных сил Украины в пригородах Запорожья, что стало частью усилий по укреплению позиций на данном направлении.

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    13 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Боррель призвал ЕС экспроприировать замороженные активы России
    Боррель призвал ЕС экспроприировать замороженные активы России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель фактически предложил Евросоюзу рассмотреть возможность экспроприации замороженных российских активов, чтобы поддержать Украину в условиях возможного сокращения помощи от США.

    Уходящий 1 декабря со своего поста глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на слушаниях в Европарламенте, призвал Евросоюз принять решение об экспроприации замороженных активов России, а не только доходов от их реинвестирования, передает ТАСС.

    По словам Борреля, приход Трампа к власти может повлечь за собой сокращение помощи США Украине, что вызывает множество вопросов, включая судьбу замороженных российских активов. «Если мы используем доходы от них, чтобы финансировать украинскую оборонную промышленность, этого будет недостаточно. Нам нужно найти решение по поводу того, что мы делаем с самими активами, а не только с доходами от них», – заявил он.

    Ранее посетивший Киев глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что призовет ЕС продолжить поддержку Украины, несмотря на неопределенность в отношении планов США под руководством Дональда Трампа. 9 ноября Боррель прибыл в Киев, он заявил, что это его последний визит в украинскую столицу в качестве руководителя дипслужбы ЕС.

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    14 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне СВО

    Шойгу заявил о высоких боевых характеристиках Су-57 в зоне спецоперации на Украине

    Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне СВО
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На авиасалоне в Чжухае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации, продемонстрировав высокие боевые качества и сниженную радиолокационную заметность благодаря технологиям «стелс».

    Шойгу на авиасалоне в Чжухае заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал высокую эффективность в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо», – отметил Шойгу в беседе с летчиком-испытателем.

    Отметим, что в августе 2023 года на форуме «Армия» Сергей Шойгу, будучи министром обороны, также рассказывал об успешном применении Су-57 в зоне СВО. Су-57 – это российский истребитель пятого поколения, который может поражать цели в воздухе, на земле и на воде. Он использует технологии «стелс», что делает его менее заметным для радаров.

    Истребитель Су-57 вооружен разнообразными управляемыми и неуправляемыми средствами поражения. Он способен применять ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» разных типов и дальностей. Также истребитель оснащен корректируемыми авиационными бомбами калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка этого самолета составляет 10 тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покупателями новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия, Турция, ряд африканских и южноамериканских стран, сказал генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что боевой опыт истребителя Су-57Э, представленного на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, выделяет его среди аналогов пятого поколения благодаря мощному вооружению и высокой живучести в воздухе.

    Российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    Коментарии (19)
    13 ноября 2024, 21:38 • Новости дня
    СМИ: Россиянам разрешат оформить незаконную перепланировку квартиры без суда
    СМИ: Россиянам разрешат оформить незаконную перепланировку квартиры без суда
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Предложенные изменения в Жилищный кодекс позволят россиянам самостоятельно узаконить перепланировку своих квартир, что существенно упростит процедуру и сократит сроки согласования.

    До конца года в Жилищный кодекс будут внесены изменения, позволяющие россиянам узаконить самовольную перепланировку квартир без судебных процедур, сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

    Согласно новой дорожной карте, одобренной кабмином, процедура согласования переустройства помещений будет существенно упрощена. В частности, ожидается сокращение срока согласования перепланировки с текущих 45 календарных дней до 13 рабочих дней, если заявление подано через «Госуслуги». В случае использования других способов подачи срок согласования составит 20 дней.

    Кроме того, предполагается сокращение перечня необходимых для подачи заявления документов и возможность подачи заявления через МФЦ. Также планируется, что Совфед одобрит закрепление в Жилищном кодексе механизма согласования перепланировки через «Госуслуги», что уже практикуется, но пока не зафиксировано нормативно. Эти изменения должны быть завершены до конца 2024 года.

    Коментарии (6)
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