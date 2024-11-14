В Сириусе начался финал «Кубка Защитников Отечества» для ветеранов СВО

Tекст: Дарья Григоренко

«Важную роль в реабилитации наших героев играет спорт. Мы неоднократно видели, как благодаря ему восстанавливались ребята с тяжелыми травмами, возвращались к мирной жизни и добивались успеха. Уже более 110 тысяч ветеранов стали участниками спортивных и культурных программ фонда «Защитники Отечества». Наш Кубок – пример того, как боевое братство переходит в спортивное. Подобные проекты – органичная часть широкой системы социализации и адаптации героев СВО. Защитники – наша гордость и пример для подражания каждому из нас, в том числе молодежи», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что спорт является мощным инструментом восстановления ветеранов. Он подчеркнул, что в 2025 году планируется проведение дополнительных межрегиональных турниров и Всероссийского кубка по зимним видам спорта.

«Мы будем и дальше развивать Кубок. В 2025 году Минспорт России совместно с фондом «Защитники Отечества» и Паралимпийским комитетом России проведет в Южном, Дальневосточном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах еще четыре межрегиональных спортивных турнира для ветеранов СВО, а также Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта», – отметил он.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков добавил, что участие ветеранов СВО в таких мероприятиях существенно укрепляет российское паралимпийское движение. «Уже около 300 участников СВО добились значительных успехов в адаптивном спорте и вошли в составы сборных команд субъектов Российской Федерации. Есть успехи на чемпионатах и кубках страны. Победители и призеры включены в составы национальных сборных. Такие спортсмены уже есть в фехтовании на колясках, волейболе сидя, гребле на байдарках и каноэ, будут и в других видах спорта», – уточнил он.

Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех», подтвердила готовность Сириуса продолжать поддержку ветеранов, предлагая им образовательные и профессиональные возможности. В Сириусе создается благоприятная среда для реализации спортивных и образовательных программ, включающих IT-обучение для ветеранов.

«Кубок Защитников Отечества» организован фондом «Защитники Отечества», Паралимпийским комитетом России и Министерством спорта России. В соревнованиях принимают участие более 200 ветеранов СВО из 62 регионов страны, которые будут бороться за победу в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге.