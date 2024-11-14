ЕК оштрафовала Meta на 797,72 млн евро за неконкурентные условия в рекламе

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Еврокомиссия вынесла решение о штрафе в размере 797,72 млн евро для корпорации Meta. Американская компания обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства ЕС из-за введения неконкурентных условий для продавцов рекламы в своих приложениях, таких как Facebook.



В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что Meta* использовала свое доминирующее положение на рынке, чтобы ограничить конкуренцию среди рекламодателей. Эти действия, по мнению регулятора, нарушают справедливую конкуренцию и препятствуют развитию инноваций в области цифровых технологий.

Meta получила возможность оспорить это решение в Суде Европейского Союза. Если оно будет подтверждено, это станет одним из крупнейших штрафов, наложенных на компанию в Европе.

В марте 2022 года, Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Это решение касается всех платформ, принадлежащих компании, включая Facebook* и Instagram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава O'Keefe Media Group Джеймс О'Киф заявил, что старший инженер Meta признался в использовании тактики теневого бана для постов с критикой Камалы Харрис.

Корпорация Meta объявила о расширении ограничений в отношении российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня», которые теперь заблокированы в ее приложениях по всему миру.

Депутат Госдумы Антон Горелкин предположил, что Meta может начать блокировать не имеющие отношения к политике каналы с контентом о России, расширив понятие «иностранное вмешательство».

