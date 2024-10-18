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Meta занижала рейтинг постов с критикой Камалы Харрис
O'Keefe Media Group: Meta использовала теневой бан для постов, критикующих Камалу Харрис
Компания Meta*, по словам главы O'Keefe Media Group Джеймса О'Кифа, занижала рейтинг постов с критикой кандидата в президенты США Камалы Харрис, применяя тактику теневого бана.
Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) занижала рейтинг постов, содержащих критику кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, сообщает РИА «Новости». Джеймс О'Киф, глава организации O'Keefe Media Group, заявил, что старший инженер Meta признался в использовании тактики теневого бана для таких постов.
«Старший инженер компании Meta рассказал, что рейтинг постов с критикой Камалы автоматически понижается, признал использование тактики теневого бана», – написал О'Киф в соцсети X. Инженер Дживан Гьявали сообщил журналистке на свидании, записанном на скрытую камеру, что посты с критикой Харрис автоматически понижаются в рейтинге.
По словам Гьявали, пользователи не получают уведомлений о понижении рейтинга, но замечают снижение вовлеченности аудитории и количества просмотров. Сотрудник Meta также выразил мнение, что компания способна повлиять на исход выборов в США.
На сайте O'Keefe Media Group опубликованы статьи о поддержке Харрис со стороны соцсетей и телеканалов. В них приводятся слова разработчика Meta Мэтью Фаулера о том, что посты с «протрамповской дезинформацией» удаляются. Аналитик данных Майкл Зуроб отметил, что большинство материалов, помеченных Meta как ложные, исходят от консерваторов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от республиканцев на выборах в ноябре Дональд Трамп рассказал, что звонил главе Google из-за отсутствия положительных новостей о себе в поиске, заявив о пристрастности корпорации. Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс предложил демократам заменить Камалу Харрис на Джо Байдена в качестве кандидата на выборах после ее интервью на Fox News. Штаб Дональда Трампа раскритиковал интервью Камалы Харрис на Fox News, заявив, что она не справится с давлением на президентском посту в США.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ