Штаб Трампа назвал интервью Харрис катастрофой

Штаб Трампа назвал интервью Камалы Харрис катастрофой и усомнился в ее способностях

Tекст: Денис Тельманов

Штаб Дональда Трампа остро раскритиковал интервью кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис телеканалу Fox News, назвав его катастрофой. Пресс-секретарь штаба Кэролайн Ливитт заявила, что Харрис в ходе интервью проявила себя как неспособная справиться с давлением, показав раздраженность и нежелание брать на себя ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы, передает ТАСС.



В заявлении штаба Трампа утверждается, что президентская кампания Харрис основана на лжи о Дональде Трампе, а в ходе интервью она не дала четких ответов на вопросы ведущего Бретта Байера.

Штаб республиканцев выразил уверенность, что Харрис не сможет справиться и с давлением на посту президента США.

Камала Харрис стала первым за восемь лет кандидатом в президенты от демократов, давшим интервью Fox News. Ранее кандидатом от Демократической партии предполагался Байден, однако после неудачи на дебатах с Трампом он решил выйти из гонки и поддержал Харрис, которая была утверждена кандидатом на съезде партии в Чикаго.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах представит свой подход к управлению страной, не продолжая курс Байдена, а также выразила уверенность в необходимости продолжения международной поддержки для укрепления национальной безопасности.

Дональд Трамп заявил о возможном задействовании армии на выборах для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».