Камала Харрис призвала США не прекращать поддержку других стран ради внутренних проблем

Tекст: Денис Тельманов

Вице-президент США Камала Харрис дала интервью радиостанции iHeartRadio, передает ТАСС. В ходе беседы она подчеркнула, что американское правительство не должно прекращать оказывать помощь другим странам, даже перед лицом внутренних вызовов. По ее словам, США способны одновременно поддерживать международные инициативы и решать внутренние проблемы.



Харрис отметила, что отказ от обязанностей мирового лидера может нанести ущерб национальной безопасности и международному положению США.

«Я твердо убеждена, что Америке никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера», – заявила Харрис.

Это заявление прозвучало в контексте ее предвыборной кампании на пост президента, где ее соперником от Республиканской партии будет бывший президент Дональд Трамп.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября текущего года. Харрис рассчитывает на поддержку граждан, разделяющих ее видение роли США на мировой арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис вслед за Джо Байденом, стали отражением американской модели международных отношений. Дональд Трамп заявил, что при необходимости на выборах в США может быть задействована армия для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

