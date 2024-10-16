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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

    11 комментариев
    16 октября 2024, 01:45 • Новости дня

    Харрис заявила о необходимости помощи другим странам

    Камала Харрис призвала США не прекращать поддержку других стран ради внутренних проблем

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Камала Харрис выразила уверенность в том, что Америка должна продолжать оказывать международную поддержку, несмотря на внутренние вызовы, поскольку это укрепляет национальную безопасность и мировую роль страны.

    Вице-президент США Камала Харрис дала интервью радиостанции iHeartRadio, передает ТАСС. В ходе беседы она подчеркнула, что американское правительство не должно прекращать оказывать помощь другим странам, даже перед лицом внутренних вызовов. По ее словам, США способны одновременно поддерживать международные инициативы и решать внутренние проблемы.

    Харрис отметила, что отказ от обязанностей мирового лидера может нанести ущерб национальной безопасности и международному положению США.

    «Я твердо убеждена, что Америке никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера», – заявила Харрис.

    Это заявление прозвучало в контексте ее предвыборной кампании на пост президента, где ее соперником от Республиканской партии будет бывший президент Дональд Трамп.

    Президентские выборы в США назначены на 5 ноября текущего года. Харрис рассчитывает на поддержку граждан, разделяющих ее видение роли США на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис вслед за Джо Байденом, стали отражением американской модели международных отношений. Дональд Трамп заявил, что при необходимости на выборах в США может быть задействована армия для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

    13 октября 2024, 08:03 • Новости дня
    Трамп предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы

    Трамп заявил о риске третьей мировой войны из-за политики демократов в США

    Трамп предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы.

    Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, заявил, что существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие четыре месяца из-за политики, проводимой демократами. Об этом сообщает ТАСС.

    Трамп отметил, что нынешнее руководство страны не в состоянии предотвратить возможный конфликт.

    «Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», – сказал Трамп, выступая на митинге в Калифорнии.

    Трамп также подчеркнул, что в случае его победы на президентских выборах он сможет урегулировать конфликт на Украине и прекратить хаос на Ближнем Востоке.

    По его мнению, нынешнее руководство недостаточно эффективно справляется с этими вызовами, что может привести к катастрофическим последствиям.

    Ранее сообщалось, что штаб Дональда Трампа обвинил вице-президента Камалу Харрис в неспособности справиться с требованиями предвыборной кампании, утверждая, что ее график значительно менее насыщен по сравнению с активностью Трампа.

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    13 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленский в Европе справился с ролью попрошайки на 90%

    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главная цель – заставить Запад напрямую воевать с Россией – Владимиром Зеленским не была достигнута. Но он вновь выпросил деньги, справившись со своей ролью попрошайки процентов на 90, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал итоги европейского турне Зеленского.

    «Если взять в качестве главной цели турне попытку заставить Запад воевать вместо Украины, разрешив при этом Киеву вступить в НАТО, и нанесение России стратегического поражения, то Зеленский, конечно провалился. Европа и США намерены и дальше воевать руками украинцев», – сказал Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако, если говорить о прикладных аспектах, а именно – участие Украины в войне, то оно будет обеспечено», – добавляет аналитик. Он также указывает: объем помощи будет не таким, как ожидали в Киеве, но этого хватит «для поддержания автоматов в руках». Более того, несмотря на несогласие с так называемым планом победы, почти все страны выделили какие-то средства.

    «И тут стоит отдать должное Зеленскому – он идеально справляется со своей ролью «королевы попрошаек». Он обивает пороги мировых лидеров, не чувствуя или не показывая ни стыда, ни достоинства, ни чести. Он просто скребется в дверь, как потерявшая ориентиры собачка, которая голодна и готова на все ради того, чтобы ее накормили. В этом смысле он справился процентов на 90», – иронично заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Вместе с тем Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, сообщается, что министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время. По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    Тем временем The Washington Post пишет, решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    14 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    США заявили о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению

    Байден заявил о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению

    США заявили о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению
    @ Bonnie Cash/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, заявил американский президент Джо Байден.

    Байден объявил об этом в письменном заявлении, сделанном в связи с присуждением японской ассоциации Nihon Hidankyo Нобелевской премии мира, передает ТАСС.

    По мнению Байдена, мировое сообщество должно стремиться «окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия». «Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы снизить ядерную угрозу», - подчеркнул он.

    Байден отметил важность снижения ядерной угрозы в условиях современных вызовов. Он считает, что «снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них».

    Однако президент не упомянул о продолжающемся активном финансировании укрепления ядерной триады США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США, а в Кремле подчеркнули, что переговоры по стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.

    Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

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    14 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Медведев: Переговоры с США по СНВ равносильны перемирию с Гитлером

    Медведев заявил, что переговоры с США по СНВ равносильны перемирию с Гитлером

    Медведев: Переговоры с США по СНВ равносильны перемирию с Гитлером
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

    Он выразил резкое несогласие с предложением США начать переговоры о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) без предварительных условий, передает ТАСС. Медведев сравнил такую инициативу с гипотетическим перемирием СССР с нацистской Германией в 1945 году, подчеркивая ее бесполезность.

    «Очередное хамство америкосов», – так охарактеризовал Медведев предложение США, добавив, что Соединенные Штаты ведут с Россией практически полноценную войну и стремятся к ее стратегическому поражению.

    «Переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», – заключил он.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    В Белом доме ранее заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

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    15 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин к 2025 году.

    Новая компания будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Ожидается, что предприятие будет официально зарегистрировано к первому кварталу 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение немецкого концерна.

    Обе компании будут владеть акциями в равной степени, по 50% каждая. Целью нового предприятия станет разработка и обслуживание нового типа основного боевого танка и платформы Lynx в рамках программы Armored Infantry Combat System (AICS).

    Предполагается создание систем наземной обороны для итальянских вооруженных сил. Пресс-служба Rheinmetall отметила, что 60% деятельности компании будет сосредоточено в Италии. Штаб-квартира разместится в Риме, а производство будет в городе Специя, где уже функционирует завод Leonardo.

    В августе польская газета Rzeczpospolita сообщала, что концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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    14 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО

    Военный эксперт Сивков: Аэродромы базирования носителей ядерного оружия НАТО стали значительно ближе к границам России

    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО
    @ nato.int

    Tекст: Анастасия Куликова

    Финские истребители технически не адаптированы под несение ядерных боеприпасов. Однако стоит ожидать, что этот вопрос будет решен странами Североатлантического альянса. Это, как и тот факт, что аэродром базирования ЯО блока стал ближе к российским границам, создает новые вызовы для Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon.

    «Ситуация в мире такова, что риск возникновения прямого столкновения России и НАТО все время повышается. Подобный конфликт с большой вероятностью может перерасти в ядерную фазу. В этих условиях стороны отрабатывают вопрос применения ядерного оружия», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Примечательно, что нынешние учения НАТО Steadfast Noon проходят на фоне внесения изменений в российскую ядерную доктрину.

    Особое внимание на себя обращают учения еще и потому, что в них впервые принимает участие Финляндия. «Пока что финские истребители технически не адаптированы под применение ядерных боеприпасов. Хельсинки – будучи вне НАТО – просто не располагал такими возможностями», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он допускает, что решение этой проблемы станет одной из задач, которую перед собой поставит НАТО. Так, ядерным оружием могут оснастить истребители F-35 ВВС Финляндии. Сам факт участия Хельсинки в подобных учениях не сулит ничего хорошего, добавляет аналитик. «В случае прямого конфликта вероятность того, что с территории Финляндии могут стартовать носители ядерного оружия, возрастает. Для нас это означает только одно – аэродром базирования носителей ЯО стал значительно ближе к нашим границам, чем это было раньше», – сказал спикер.

    «Учитывая формирующиеся риски, России стоит как минимум улучшать систему противоракетного наблюдения с тем, чтобы обеспечить ответ при попытке враждебных действий по отношению к нашей стране», – заключил Сивков.

    В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon, которые продлятся две недели. В них принимают участие более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеприпасы. Как ожидается, самолеты будут выполнять полеты над Западной Европой.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность ядерного сдерживания, называя его краеугольным камнем безопасности союзников. «Steadfast Noon -– это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников», – приводит его слова «Интерфакс».

    В учениях Steadfast Noon планируют задействовать две тысячи военнослужащих, истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Машины стартуют с восьми авиабаз НАТО, полеты будут осуществляться над Бельгией, Нидерландами, Данией, Великобританией и Северным морем.

    Впервые в учениях примут участие истребители Финляндии. Еще одним новшеством в этом году стало то, что голландские истребители F-35 были впервые одобрены для перевозки ядерного оружия.

    Примечательно также, что в день начала учений ядерных сил НАТО Джо Байден высказался о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению. По его словам, мировое сообщество должно стремиться «окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия».

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    14 октября 2024, 00:06 • Новости дня
    Шериф заявил о предотвращении покушения на Трампа в Калифорнии

    Шериф округа Риверсайд в Калифорнии заявил о предотвращении нового покушения на Трампа

    Шериф заявил о предотвращении покушения на Трампа в Калифорнии
    @ Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу житель Лас-Вегаса (штат Невада) Вэм Миллер был задержан возле митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Калифорнии с оружием, сообщил шериф округа Риверсайд Чад Бьянко.

    По данным полиции, 49-летний Миллер находился в черном внедорожнике, когда его задержали на КПП. Он имел при себе незаконно приобретенные оружие: дробовик, заряженный пистолет и обойму повышенной емкости – передает ТАСС со ссылкой на KTLA.

    Согласно заявлению шерифа, Миллер пытался попасть на мероприятие по поддельному пропуску. Шериф считает, что полиции, «вероятно, удалось предотвратить очередную попытку покушения».

    Власти округа Риверсайд добавили, что у Миллера было «несколько паспортов на разные имена» и «поддельный регистрационный знак» на машине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Батлере во время предвыборного митинга произошло покушение на Трампа, при котором пуля задела ухо бывшего президента. В сентябре на Трампа было совершено новое покушение, после чего он признался, что начал беспокоиться за безопасность членов своей семьи.

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    14 октября 2024, 07:18 • Новости дня
    Американские букмекеры спрогнозировали победу Трампа

    Букмекеры оценили шансы Трампа на победу в 53% против 46% у Харрис

    Американские букмекеры спрогнозировали победу Трампа
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские букмекеры, по данным портала Election Betting Odds, выше оценивают шансы Дональда Трампа на победу на президентских выборах, чем Камалы Харрис, с вероятностью 53% против 46%.

    Американские букмекеры, согласно данным портала-агрегатора Election Betting Odds, предсказывают победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах с вероятностью в 53%. В то время как шансы его соперницы от демократов Камалы Харрис оцениваются в 46%, передает РИА «Новости».

    На некоторых специализированных платформах объем ставок превышает миллиард долларов, на других достигает миллионов. В целом все сайты со ставками отдают победу Трампу с небольшим перевесом.

    Неделю назад букмекеры давали обоим кандидатам равные шансы, но ко времени подготовки к выходным разница в шансах выросла до приблизительно семи процентных пунктов в пользу Трампа. Интересно, что опросы общественного мнения, напротив, предсказывают победу Харрис.

    Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – бывший президент Дональд Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шериф заявил о предотвращении покушения на жизнь Дональда Трампа в Калифорнии. Штаб Дональда Трампа обвинил вице-президента Камалу Харрис в недостаточной активности по сравнению с Трампом во время предвыборной кампании. Президент США Джо Байден поручил министерству обороны обеспечить безопасность Трампа на уровне действующего президента, включая предоставление военной техники.

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    14 октября 2024, 10:02 • Новости дня
    Трамп предложил использовать армию для поддержания порядка в день выборов в США

    Politico: Трамп предложил использовать армию для поддержания порядка в день выборов в США

    Трамп предложил использовать армию для поддержания порядка в день выборов в США
    @ Andrew Harrer/CNP/Global Look Press

    Дональд Трамп заявил, что при необходимости на выборах в США может быть задействована армия для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

    Дональд Трамп в интервью Марии Бартиромо на Fox News заявил, что, если потребуется, на выборах может быть использована армия для поддержания порядка, сообщает

    Politico. Он подчеркнул, что считает главной угрозой «врагов изнутри», а не внешних противников. По его словам, с этим могут справиться Национальная гвардия или армия.

    Трамп также заявил, что не ожидает хаоса на выборах со стороны своих сторонников. Однако он отметил, что опасность исходит изнутри страны, а не от мигрантов, которые, по его мнению, разрушают США. Он сравнил «врагов изнутри» с такими странами, как Китай и Россия, считая их более опасными.


    Высказывания Трампа вызвали критику со стороны кампании Харрис. Представитель кампании обвинил его в том, что он рассматривает своих сограждан как «врагов», более опасных, чем иностранные государства, и планирует использовать армию против них. Это заявление, по их мнению, должно насторожить американцев.


    Трамп также коснулся темы выборов и заявил, что уверен в своих позициях в ключевых штатах. Он подчеркнул важность предстоящих выборов и выразил уверенность в необходимости победы.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп высказал

    обеспокоенность, что действия текущего правительства США могут привести к началу третьей мировой войны. Американские букмекеры

    оценивают шансы Дональда Трампа на победу на президентских выборах выше, чем Камалы Харрис, с вероятностью 53% против 46%. ФБР

    полагает, что задержание вооруженного мужчины в Калифорнии не было покушением на Дональда Трампа.

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    14 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    ВС России получили на вооружение трофейную машину М88А2 Hercules

    Трофейная американская эвакуационная машина М88А2 Hercules пополнила арсенал ВС РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия впервые примет на вооружение трофейную американскую бронированную эвакуационную машину М88А2 Hercules, восстановленную средствами батальона.

    Первая трофейная американская бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules готова встать на вооружение российской армии, сообщает ТАСС. Командир эвакуационной роты группировки войск «Центр» лейтенант Роман Русин сообщил, что этот образец натовского производства находится в Москве на Поклонной горе и был восстановлен средствами батальона. Машина прошла все испытания и успешно выполнила задачи по эвакуации российских образцов.

    М88А2 Hercules является второй модификацией, которую российские военные вернули в строй. Первая модификация была эвакуирована в марте этого года. В обоих случаях машины были оставлены экипажем в районе населенного пункта Сергеевка на авдеевском направлении.

    Работы по эвакуации машины проводились с использованием российской бронированной эвакуационной машины БРЭМ-1. Лейтенант Русин отметил, что операция по восстановлению и эвакуации машины была проведена в кратчайшие сроки, и все необходимые работы были тщательно продуманы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области, а также захватили танк Т-64 ВСУ под Угледаром. В Москве на Поклонной горе выставили трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, а также украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО.

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    13 октября 2024, 07:56 • Новости дня
    Су-25 сорвали ротацию ВСУ в приграничье Курской области

    Российские Су-25 ракетным ударом сорвали ротацию ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, что привело к срыву ротации украинских подразделений, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры.

    Как передает РИА «Новости», российские штурмовые самолеты Су-25 успешно сорвали ротацию украинских военных в приграничной зоне Курской области. Удар был нанесен при помощи авиационных ракет по заранее разведанным целям. После выполнения боевой задачи, экипажи Су-25 использовали противоракетные маневры и тепловые ловушки для возвращения на базу.

    По информации Минобороны РФ, в результате удара был уничтожен личный состав и бронированная техника ВСУ. Это подтвердили данные разведки, подчеркнули в ведомстве. Также Минобороны опубликовало видеоматериалы с полетов и нанесения удара.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял о попытке украинских подразделений перейти в наступление в Курской области, которая была остановлена.

    По его словам, операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ свыше 20 тыс. военных на курском направлении.

    Президент Владимир Путин ранее обвинял киевский режим в провокациях и неизбирательной стрельбе, включая атаки на гражданские объекты. Путин предупреждал, что Россия даст достойный ответ, и все цели будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО для обеспечения безопасности населения.

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    13 октября 2024, 07:25 • Новости дня
    Ночью уничтожены 13 украинских беспилотников над тремя областями

    Средства ПВО России сбили 13 украинских БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские ПВО ночью уничтожили 13 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, предотвратив попытку киевского режима атаковать объекты на территории России.

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщает ТАСС.

    Министерство обороны России заявило, что атака, предпринятая киевским режимом, была направлена на объекты на территории Российской Федерации.

    Шесть беспилотников были сбиты над Белгородской областью, столько же над Курской областью, и один аппарат над Брянской областью. Ведомство подчеркнуло, что действия ПВО предотвратили террористическую атаку, которая могла нанести ущерб стратегическим объектам в этих регионах.

    Согласно сообщению Минобороны, все беспилотники были самолетного типа. Это указывает на продолжающиеся попытки атак с применением современных технологий со стороны Украины в отношении российских регионов.

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    14 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Заподозренный в покушении на Трампа мужчина отверг обвинения

    Задержанный с оружием близ митинга Трампа мужчина назвал себя артистом и отверг обвинения в попытке покушения

    Tекст: Антон Антонов

    Житель Лас-Вегаса Вэм Миллер, которого задержали при попытке попасть с оружием на митинг Дональда Трампа в Калифорнии, заверил, что не собирался устраивать покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии.

    Обвинения Миллер назвал «чепухой». «Я артист и последний человек, который бы прибег к насилию и причинению вреда кому-либо», – приводит его сова ТАСС со ссылкой на Southern California News Group.

    Как заявил Миллер, его шокировали утверждения о том, что он якобы собирался напасть на Трампа. Он заявил, что является сторонником республиканца.

    ABC News также сообщает, что «в социальных сетях есть указания на то, что он поддерживает Трампа и был на национальном съезде Республиканской партии». После задержания полицией Миллер не высказывал угроз в адрес политика, передает РИА «Новости».

    Напомним, Миллера задержали в субботу на блокпосту перед местом проведения предвыборного выступления Трампа. Сообщалось, что у Миллера было «несколько паспортов на разные имена», дробовик и заряженный пистолет.

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    14 октября 2024, 13:49 • Новости дня
    Евтухов заявил о кратном росте спроса на вооружение России после начала СВО

    Виктор Евтухов прогнозировал рост интереса к российскому вооружению после начала СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник управления президента Виктор Евтухов заявил о росте спроса на российское вооружение после окончания спецоперации, что обусловлено эффективностью техники, опробованной в боевых действиях.

    По его словам, спрос на российскую военную технику значительно возрастет после завершения специальной военной операции, передает ТАСС. Он отметил, что эффективность российского вооружения, продемонстрированная в ходе боевых действий, станет ключевым фактором роста интереса международных партнеров.

    Евтухов подчеркнул, что заказы на российское вооружение уже сейчас активно выполняются, несмотря на санкционные ограничения и попытки дискредитации России. По его словам, все оговоренные с международными партнерами сроки и объемы поставок соблюдаются, а спрос на продукцию продолжает расти.

    Эксперт отметил, что российская техника, опробованная в военных условиях, пользуется большим спросом благодаря своей эффективности. Это дает основания полагать, что после окончания спецоперации интерес к ней увеличится в разы, подчеркнул Евтухов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евтухов сообщил, что в 2024 году Военно-морской флот России получил 50 кораблей и судов обеспечения различных классов. По его словам, Россия достигла 100% импортозамещения в строительстве военных кораблей.

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    14 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Песков: Переговоры по ядерному разоружению требуют учета безопасности

    Песков заявил о невозможности переговоров по ядерному разоружению без учета безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности, особенно учитывая текущую международную обстановку и вовлеченность ядерных держав в конфликт с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в условиях войны против России с участием ядерных держав, таких как США, Британия и Франция, обсуждать разоружение без увязки с другими аспектами безопасности невозможно. Он напомнил, что президент России уже высказывался на эту тему, подчеркивая важность комплексного подхода, передает ТАСС.

    Контакты по сокращению ядерных вооружений откладывать нельзя, заявил Песков, добавив, что все вопросы должны рассматриваться с учетом текущей ситуации. Он отметил, что Россия считает такие переговоры необходимыми, но безопасность должна оставаться в центре обсуждений.

    Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

    Россия подчеркивает необходимость подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях с США, учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию.


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