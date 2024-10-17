Напарник Трампа предложил заменить Харрис на Байдена

Джеймс Дэвид Вэнс предложил демократам заменить Харрис на Байдена после ее интервью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс предложил заменить вице-президента Камалу Харрис на действующего президента Джо Байдена в качестве кандидата на предстоящих выборах после ее интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

Камала Харрис стала первым за восемь лет кандидатом от демократов, давшим интервью Fox News, что вызвало критику со стороны республиканцев. Ранее Дональд Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс неоднократно указывали на ее нежелание взаимодействовать с журналистами и редкость интервью, считая это попыткой скрыть некомпетентность.

Между тем, согласно опросу Rasmussen Reports, Харрис сократила отставание от Дональда Трампа до одного процентного пункта. Трамп имеет поддержку 48% избирателей, в то время как Харрис поддерживает 47%. Опрос, проведенный 10 и 13–15 октября среди более 2 тыс. потенциальных избирателей, показал, что 3% готовы проголосовать за другого кандидата, а еще 3% не определились с выбором. Погрешность опроса составила 2%.

Ранее штаб Дональда Трампа раскритиковал интервью Камалы Харрис на Fox News, заявив, что она не справится с давлением на президентском посту в США. Харрис заявила, что в случае победы на выборах не станет продолжать курс Байдена и представит новый подход к управлению страной, подчеркнув свой жизненный опыт и новые идеи. Вице-президент США Камала Харрис выразила уверенность в том, что Америка должна продолжать оказывать международную поддержку, несмотря на внутренние вызовы, поскольку это укрепляет национальную безопасность и мировую роль страны.