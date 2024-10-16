Трамп заявил, что обратился к руководству Google из-за отсутствия позитивных статей

Tекст: Александра Юдина

Трамп заявил, что обратился к руководству компании Google из-за того, что не смог найти положительных новостей о себе в ее поисковой системе, передает РИА «Новости».

Он отметил, что компания обладает значительной властью, при этом Трамп утверждает, что корпорация ведет себя предвзято по отношению к нему.

«У Google много власти. И они плохо относятся ко мне, очень плохо... В один из дней я позвонил главе Google. Я сказал, что у меня последнее время много хороших историй, но в Google их не найти... Я думаю, что Google такой же пристрастный, как и наше правительство», – заявил Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские букмекеры оценивают шансы Дональда Трампа на победу в президентских выборах выше, чем Камалы Харрис, с вероятностью 53% против 46%.