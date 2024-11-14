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Лукашенко прокомментировал отказ Дуды фотографироваться с ним на саммите в Баку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ польского президента Анджея Дуды фотографироваться на конференции ООН в Баку по изменению климата.
Лукашенко заявил, что отказ польского лидера Анджея Дуды совместно фотографироваться на климатическом саммите в Баку остался незамеченным, передает РИА «Новости». Лукашенко подчеркнул, что узнал о демарше Дуды от главы МИД Белоруссии Максима Рыженкова, и отметил, что никто из присутствующих на саммите не заметил отсутствие польского президента.
В своем выступлении Лукашенко также раскритиковал Дуду за рассказ о сохранении природы в Польше. Он обратил внимание на забор в Беловежской пуще, который, по его словам, приводит к гибели животных. Лукашенко добавил, что не стал заострять внимание на этом противоречии, хотя отметил его для себя.
Кроме того, Лукашенко высказался о подходе мировых лидеров к климатическим вопросам, упомянув предыдущий саммит в Дубае. По его мнению, многие лидеры высказывают обеспокоенность по повестке, но не готовы к реальным действиям. «Американцы: зашли – вышли. Как проходной двор», – сказал Лукашенко, добавив, что мероприятия проводятся скорее для формальности и галочки.