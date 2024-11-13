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Глава Ассоциации виноградарей счел французское «Божоле нуво» «опасным для жизни»
Глава Ассоциации виноградарей Киселев назвал французское «Божоле нуво» «опасным для жизни»
Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев заявил, что французское «Божоле нуво» содержит химию и опасно для здоровья, а российское вино, наоборот, улучшило качество благодаря новым стандартам.
Глава АВВР Дмитрий Киселев подверг критике французское вино «Божоле нуво». Как сообщает РИА «Новости», он заявил, что производители добавляют в него химию и выдают за «молодое» вино.
«Это преступление, они упивают молодое вино химией и разливают его в бутылках. Так, чтобы оно не булькнуло. Они останавливают брожение, созревание вина», – отметил Киселев на международном форуме «Всемирный день качества в России».
Киселев подчеркнул, что «Божоле нуво» продвигается как молодое вино благодаря агрессивному маркетингу, однако оно, по его мнению, является опасным для жизни. Несмотря на это, вино существует и пользуется популярностью. В то же время российская винодельческая отрасль делает успехи на мировом уровне благодаря введению новых стандартов качества и поддержке Минсельхоза.
В прошлом году АВВР сфокусировалась на разработке региональных стандартов качества и внедрении паспортов виноградников. В результате более половины россиян отдали предпочтение отечественному вину, чем иностранному. Киселев добавил, что виноделие и виноградарство становятся одной из лидирующих отраслей в России, что является основной целью для развития.
Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев выступил за увеличение пошлин на вино из недружественных стран с 25% до 30–50% для поддержки отечественного виноградарства. Минпромторг предложил обязать рестораны включать минимум 20% российских вин в меню с марта 2025 года.
Отментим, что глава винного дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов выразил беспокойство относительно качества белорусского импорта вина.