Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
В России обеспокоились качеством вина из Белоруссии
В России выразили беспокойство относительно качества вина из Белоруссии
Глава винного дома «Абрау-Дюрсо» и председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов выразил беспокойство относительно качества импортированного из Белоруссии вина.
Он охарактеризовал сырье для белорусских вин как низкокачественное. «Предстоящий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин – это всего лишь возвращение канала сбыта на российском рынке продукции из-за рубежа. Этот виноматериал в народе получил прозвище «шмурдяк», – сообщает Титов в интервью РБК.
Глава винного дома также отметил, что российским производителям запрещено называть вином продукцию, произведенную не из отечественного винограда, и указал на отсутствие подобных ограничений для белорусских виноделов.
Титов также обратил внимание на отсутствие импортных пошлин для белорусских производителей и выразил опасения, что это может затруднить поддержку отечественного виноделия.