Малые группы ВСУ безуспешно пытались атаковать войска РФ в Суджанском районе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Малые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытаются контратаковать российские силы в районе Суджи Курской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда с позывным «Лысый». Он отметил, что ВСУ теряют в живой силе и технике, несмотря на попытки оживить контратаки с использованием бронетехники. По его словам, ни один участок территории в Курской области не был возвращен украинскими силами.

Также старший офицер артбатареи отряда с позывным «Бурый» подчеркнул, что несмотря на скопление украинских войск в районе Суджи, их силы уменьшаются с каждым днем. «Не так они себя ведут, как в начале, видно, что начинают выдыхаться», – сказал он.

Кроме того, «Лысый» сообщил о разветвленной сети опорных пунктов ВСУ под Суджей в Курской области. Он отметил, что эти укрепления давно создают проблемы российским силам, однако их уничтожение происходит постепенно. На данный момент были отработаны укрепрайон и взводный опорный пункт – и работа продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, морпех рассказал, что деморализация и дезертирство стали частым явлением среди украинских военнослужащих в Курской области, что значительно ослабляет их боевой дух. Газета также сообщала, что жители города Суджа в Курской области более четырех часов провели в подвале многоэтажки, укрываясь от обстрелов Вооруженных сил Украины.