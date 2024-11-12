Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.14 комментариев
В Думе объяснили сбалансированность длинной рабочей недели и новогодних каникул
Отмена шестидневной рабочей недели в декабре может привести к увеличению себестоимости продукции и избыточным нагрузкам на экономику, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Бессараб рассказала «Газете.Ru» о возможных последствиях отмены шестидневной рабочей недели в конце декабря. Она подчеркнула, что такое решение могло бы привести к серьезным экономическим нагрузкам. «Очень важно быть сбалансированными и не подвергать экономику избыточным нагрузкам», – заявила она.
По мнению Бессараб, время отдыха при шестидневной рабочей неделе перед новогодними праздниками уже оптимально сбалансировано. Увеличение выходных дней требует от работодателей дополнительных затрат на оплату труда в выходные, что ведет к росту себестоимости продукции и увеличению цен для потребителей.
Она также отметила, что текущий график рабочих и выходных дней позволяет россиянам проводить время с семьей и путешествовать. «Сейчас все сбалансировано, чтобы россияне могли побыть с семьей, навестить старших родственников и поддерживать внутренний туризм», – добавила депутат.
Ранее депутат Станислав Наумов предложил отменить шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками и сделать 28 декабря выходным днем.
Напомним, согласно производственному календарю, выходной с 28 декабря перенесен на понедельник 30 декабря. Благодаря этому россияне будут отдыхать 11 дней подряд – с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стал выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.