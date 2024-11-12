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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

    13 комментариев
    12 ноября 2024, 05:07 • Новости дня

    ВСУ выжигали дома в Курской области дронами «Баба-яга» с напалмом

    ВСУ применяли дроны «Баба-яга» для ударов зажигательной жидкостью по жилым домам в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В приграничных районах Курской области ВСУ сбрасывают с дронов «Баба-яга» контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, полностью уничтожая их, рассказал начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот.

    По его словам, беспилотники сбрасывают контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, что приводит к их полному уничтожению.

    «Здесь останки «Бабы-яги», которые летают каждую ночь там, где живут мирные жители. Она сбрасывает мину, которая пробивает крышу. Следом сбрасывает контейнер с зажигательной жидкостью, типа напалм, фосфор или еще что-то. После чего дом выгорает просто до пепла. Не горит только то, что не горит в принципе», – приводит ТАСС цитату военного.

    Молот также уточнил, что бойцам удалось сбить один из дронов электрического типа, который обладает высокой маневренностью и может развивать скорость до 300 км в час.

    Напомним, в начале сентября боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

    11 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    Появились данные о подрыве дамбы Кураховского водохранилища

    Украинские СМИ сообщили о подрыве дамбы Кураховского водохранилища

    Появились данные о подрыве дамбы Кураховского водохранилища
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На западе Кураховского водохранилища была подорвана Терновская дамба, заявляют украинские СМИ.

    В результате подрыва вода начала затоплять близлежащие села, передает РБК со ссылкой на украинскую прессу.

    Российские военные паблики, включая Telegram-канал «Военный осведомитель» и военкора Юрия Котенка, также сообщают о подрыве дамбы. Они предполагают, что действия украинской стороны направлены на сдерживание наступления российских войск в этом районе.

    Официальные российские или украинские власти пока не подтверждали информацию о подрыве водохранилища.

    Напомним, летом 2023 года в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из РСЗО «Ольха».

    Киевский режим пытался обвинить в случившемся Россию.

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    11 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    На Украине выстроились очереди у военкоматов

    На Украине заметили очереди у военкоматов из-за проблем с продлением отсрочек

    На Украине выстроились очереди у военкоматов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Десятки людей собрались у военкоматов на Украине, поскольку электронные сервисы для продления отсрочек от мобилизации оказались недоступны или неисправны.

    У военкоматов на Украине выстроились огромные очереди, поскольку граждане не могут продлить отсрочку от мобилизации через электронные сервисы, передает  «Рамблер» со ссылкой на украинские СМИ.

    Сообщается, что срок отсрочек для большинства граждан истек 9 ноября, и на обновление данных предоставляется всего семь дней. По информации издания, решение вопроса неофициальным путем обходится в 700 долларов.

    Известно, что украинские власти анонсировали обновление отсрочек через национальное приложение «Резерв+» для отдельных категорий, таких как инвалиды и студенты. Однако этот функционал работает с перебоями. Приложение должно загружать информацию о наличии инвалидности из реестра Пенсионного фонда, но многие инвалиды получили статус через соцслужбу и теперь не могут подтвердить свое право на отсрочку.

    Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа

    Дипломат Долгов: The Washington Post запустила «утку» о разговоре Путина и Трампа для оценки реакции

    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После победы Дональда Трампа на выборах в западной прессе появилась серия публикаций о разрабатываемом его командой плане по Украине. Сообщения о якобы разговоре новоизбранного президента США с Владимиром Путиным – вброс в рамках этой кампании по прощупыванию международной реакции, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле назвали «чистой выдумкой» разговор Трампа с Путиным.

    «Публикация The Washington Post – «утка», которую газета запустила, чтобы откровенно выпендриться. Причем сообщения издания отвергали другие западные СМИ», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. По его мнению, цель WP состояла в том, чтобы прощупать международную реакцию. Собеседник напомнил о серии публикаций в прессе о разработке командой Дональда Трампа плана по Украине. «Я думаю, что сейчас подобных информационных вбросов будет много», – прогнозирует эксперт.

    «В целом же телефонные разговоры между политиками – это нормальный процесс. Поэтому беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться в любой момент, если будут достигнуты соответствующие договоренности», – добавил Долгов. Однако, по его мнению, в данном случае стоит учитывать два фактора.

    Первый – содержательная база для диалога. Собеседник напомнил, что президент России подтверждал готовность разговаривать с западными лидерами. «Другое дело, что эти контакты должны быть значимыми и приводить к каким-то результатам, обеспечивающим интересы России и нашу безопасность», – акцентировал Долгов. К тому же в повестку разговора Путина с Трампом – помимо украинского кризиса – входит и ряд других вопросов.

    При этом слухи о разговоре Путина и Трампа могут повлиять на некоторых европейских лидеров. Так, Олаф Шольц уже сообщил о желании позвонить российскому лидеру. «Вся правящая элита Европы полностью зависит от США. Они держат нос по ветру. Если каким-то образом повернется линия Вашингтона, то, конечно, европейцы будут пытаться подстроиться. Другое дело, что у них проблемы не с Россией, а со своими собственными избирателями», – отметил собеседник.

    Второй фактор – это статус Трампа. Дипломат указал, что до инаугурации новоизбранный президент США официально не может сделать ни одного шага. Вместе с тем шаги республиканца не могут ничего не значить – он все-таки победил на выборах. «Однако до 20 января работу продолжит «хромая» администрация Джо Байдена. От нее зависит все меньше и меньше, но в оставшиеся несколько месяцев они еще могут подбросить «дров в огонь», – рассуждает спикер.

    Поэтому, по мнению дипломата, Москве стоит, во-первых, быть готовой к разного рода провокациям, а во-вторых, не возлагать надежды на немедленные практические действия со стороны Трампа. «Мне кажется, история нас научила не полагаться на помощь со стороны Запада. Поэтому мы продолжим решать наши задачи. Россия работает на победу. И она не будет зависеть от позиции Вашингтона», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября. Источники издания уверяют, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

    По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Более того, в Кремле назвали «чистой выдумкой» сообщения о разговоре Трампа с Путиным. «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности», – сказал Дмитрий Песков, комментируя публикацию WP.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    8 комментариев

    Коментарии (4)
    11 ноября 2024, 17:54 • Новости дня
    Украина решила вернуть вывезенные за рубеж деньги

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 100 млрд долларов выведены с Украины за последние 30 лет, заявила глава АРМА Елена Дума, отметив, что агентство разработало порядок возврата этих активов.

    Как передает ТАСС, глава украинского Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума заявила, что за последние 30 лет с Украины было выведено более 100 млрд долларов. Это сумма, по словам Думы, находится за границей и представляет собой динамическую цифру, которая продолжает изменяться.

    Елена Дума также подчеркнула, что для возвращения таких активов агентство в июле 2023 года разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом. Это стало важным шагом в стратегии возвращения украденных и выведенных средств обратно в страну.

    Она добавила, что АРМА активно работает с международными партнерами для более эффективного поиска и возвращения активов. Дума отметила, что сотрудничество с другими странами играет ключевую роль в успешной реализации данной стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные инвесторы наживаются на украинском кризисе, получая высокий доход на проблемах страны. Крупные западные мероприятия по поддержке Украины отменяются из-за желания США переложить финансовую ответственность на Европу и уменьшить свое участие в конфликте. Москва готовится принять контрмеры в ответ на планы США и «Большой семерки» использовать замороженные российские активы для погашения кредитов Украины.

    Коментарии (10)
    11 ноября 2024, 11:18 • Новости дня
    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину

    Политолог Рар: Шольц хочет поговорить с Путиным, чтобы сохранить пост канцлера

    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера. Но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    «Новоизбранный президент США Дональд Трамп, судя по всему, уже старается для окончания боевых действий на Украине. В Германии начинают понимать, что и Евросоюзу надо встать на путь дипломатии, иначе можно лишиться дружбы и поддержки Америки в других аспектах», – считает германский политолог Александр Рар. На этом фоне он приветствовал желание Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным.

    При этом собеседник указал на положение, в котором оказался канцлер ФРГ. «Шольц находится под давлением мейнстрима в немецких и брюссельских элитах. Для них заморозка конфликта абсолютно неприемлема, потому что, по их мнению, это приведет к потере территорий Украины. Пока что в Берлине думают вооружать Киев для победы над Россией и без содействия США. К моему глубокому сожалению, ситуация не изменится, пока в правительстве сидят «Зеленые», – пояснил эксперт.

    Вместе с тем Шольц жаждет сохранить пост канцлера, добавил политолог. «Он должен выбрать между двух опций: объединиться с большой частью электората, которая хочет приостановки противостояния, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину. В высших кругах Германии по-прежнему бытует мнение, что украинская сторона по моральным и «справедливым» соображением не может проиграть», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – сказал канцлер Германии в интервью телеканалу ARD. При этом он уточнил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.

    «Я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», – сказал Шольц. Он отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату. Канцлер заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Примечательно, что заявление Шольца о намерении созвониться с Владимиром Путиным прозвучало на фоне сообщений о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября.

    Источники издания утверждают, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Ранее эксперты отмечали, что в случае проведения переговоров между Путиным и Трампом разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон.

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    11 ноября 2024, 14:05 • Новости дня
    Стало известно местонахождение на Украине похищенных из Курской области тринадцати россиян

    Москалькова: Россиян из Курской области нашли на Украине

    Стало известно местонахождение на Украине похищенных из Курской области тринадцати россиян
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На контролируемой киевским режимом территории найдены 13 российских граждан, перемещенных из Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «У нас есть достоверные сведения о 13 граждан Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины», – цитирует Москалькову ТАСС.

    Ведутся переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию, пояснила она.

    Напомним, Следственный комитет начал расследовать преступления, совершенные ВСУ против мирных жителей в нескольких российских регионах, включая Курскую и Белгородскую области.

    Также против украинских военнослужащих возбудили дело о теракте за подрыв автомобиля в Курской области.

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    11 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Названа новая версия смерти пресс-секретаря Shaman

    РИА «Новости»: Причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление

    Названа новая версия смерти пресс-секретаря Shaman
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Смерть 40-летнего Антона Коробкова-Землянского могла быть вызвана отравлением. Детали трагедии предстоит выяснить после проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти.

    Как сообщает РИА «Новости», источники предполагают, что причиной смерти 40-летнего пресс-секретаря певца Shaman, Антона Коробкова-Землянского, могло стать отравление неустановленным веществом. Пока точная причина смерти не названа, окончательный вывод можно будет сделать только после проведения экспертизы, отметил собеседник издания.

    Трагедия произошла в квартире Коробкова-Землянского в Москве. Тело мужчины обнаружила его супруга.

    Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае и начинал свою карьеру на местном телевидении. В 2007 году он переехал в Москву, где работал на Первом канале. В его послужном списке значится работа пресс-секретарем у Филиппа Киркорова, а с 2022 года он занимал должность пресс-секретаря певца Shaman.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Shaman выразил соболезнования по поводу смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, который скончался в Москве в возрасте 40 лет, и опубликовал прощальный пост в своем Telegram-канале, сопроводив его фотографией покойного.

    Антон Коробков-Землянский, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы и пресс-секретарь артиста Shaman, ушел из жизни на 41-м году жизни, и предварительной причиной его смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Источник в окружении артиста подтвердил факт смерти, отметив, что это произошло поздно вечером.

    В 2024 году исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) стал лучшим эстрадным исполнителем страны по результатам исследования ВЦИОМ.

    Коментарии (8)
    11 ноября 2024, 18:21 • Новости дня
    ВСУ решили перебросить войска для усиления обороны Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, о чем сообщил Владимир Зеленский после заседания ставки верховного главнокомандующего.

    По информации ТАСС, это решение было принято по итогам доклада главкома ВСУ Александра Сырского о текущей ситуации. В ходе заседания ставка обсуждала тяжелое положение на этих направлениях, было принято решение о переброске войск и значительном усилении обороны.

    «Заслушал большой подробный доклад [главкома ВСУ] Александра Сырского. Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского», – заявил Зеленский по итогам заседания.

    Между тем, согласно информации, поступившей от силовых структур РФ, российские войска продолжают сжимать клещи вокруг ВСУ в Курахово, где продолжаются городские бои. На Красноармейском направлении, также известном как Покровское, российские военные теснят подразделения ВСУ. Военный эксперт из Донбасса, полковник Виталий Киселев, отметил, что равнинный рельеф местности осложняет оборону для ВСУ, и в ближайшее время они могут быть вынуждены отступить.

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    11 ноября 2024, 17:02 • Новости дня
    Такер Карлсон: США виноваты в потере Украиной территорий
    Такер Карлсон: США виноваты в потере Украиной территорий
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина может потерять территории из-за действий правительства США, что приведет к скупке украинских земель иностранными инвесторами.

    В интервью с сотрудником национальной безопасности США Элриджем Колби Карлсон сделал ряд заявлений, касающихся потерь территорий Украиной. Как пишет РИА «Новости», он выразил мнение, что данные события происходят не по вине России, а из-за вмешательства администрации Байдена.

    По словам Карлсона, администрация США стремится к сокращению населения Украины, а также к скупке украинской земли иностранными инвесторами, в том числе гражданами США. Журналист полагает, что эти действия могут иметь долгосрочные последствия для страны и ее народа.

    Колби, в свою очередь, отметил, что ситуация на Украине остается сложной и требует внимательного изучения со стороны международного сообщества. Он подчеркнул, что необходимо учитывать интересы всех вовлеченных сторон, чтобы избежать дальнейших осложнений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумнист Bloomberg Марк Чемпион считает, что после неудачного контрнаступления в 2023 году на Украине признали невозможность вернуть территории, сосредоточившись на создании условий для экономической жизнеспособности и независимости страны.

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    11 ноября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России впервые уничтожили «Рубиконом» артустановку ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минобороны России впервые сообщило о том, что расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

    В ведомстве отметили, что это произошло на Курском направлении. Установка была замаскирована, однако благодаря беспилотным технологиям удалось ее выявить и ликвидировать, передает ТАСС.

    В октябре министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу нового центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий, сообщило министерство обороны.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2024, 09:39 • Новости дня
    Киев разобрал Кураховскую ТЭС для ремонта других станций

    Украина приняла решение о разборе Кураховской ТЭС для других электростанций

    Киев разобрал Кураховскую ТЭС для ремонта других станций
    @ Фотохроника ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В условиях нехватки электроэнергии Украина разобрала Кураховскую ТЭС, чтобы использовать ее детали для ремонта других объектов энергетической инфраструктуры, завершив операцию к концу лета.

    Власти Украины приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС в условиях дефицита электроэнергии, пишет Wall Street Journal. Отмечается, что это решение было принято весной и к концу лета почти полностью реализовано. Разбор ТЭС стал частью масштабной операции по быстрой реструктуризации энергетической системы страны, чтобы подготовиться к зимним холодам.

    Гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что разбор станции был «основным источником оборудования» для ремонта других электростанций. По его словам, другого выбора у них не было, так как необходимо было срочно укрепить энергетическую инфраструктуру перед зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации в стране уничтожены, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении энергетических объектов в пяти областях, а в Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой.

    Коментарии (9)
    11 ноября 2024, 18:38 • Новости дня
    Названа сумма затрат на восстановление Курской области

    Губернатор Смирнов: Затраты на восстановление Курской области превысят 700 млрд рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 млрд рублей, из которых 118 млрд потребуются для территорий, наиболее пострадавших от боевых действий.

    По его словам, на территории, где велись активные боевые действия или происходила интенсивная артиллерийская и авиационная работа, потребуется около 118 млрд рублей. Смирнов в ходе оперативного совещания подчеркнул, что с первых дней инцидента власти ведут тщательные расчеты необходимых затрат на восстановление, передает ТАСС.

    Губернатор отметил важность оперативных действий по восстановлению разрушенной инфраструктуры и поддержке пострадавших жителей региона. Он выразил уверенность, что региональные власти совместно с федеральным центром справятся с поставленной задачей.

    По последним данным, российские войска в последние сутки успешно отразили шесть контратак ВСУ в Курской области.

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    11 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России

    Сенатор Джабаров: Байден откажет Макрону и Стармеру в просьбе об ударах вглубь России

    В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России
    @ ANDRE PAIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Джо Байден, скорее всего, не разрешит ВСУ использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России. Иначе его президентство окажется еще более запятнанным, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, а также о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    «Лондон и Париж не готовы брать на себя весомые финансовые обязательства, поэтому они лоббируют такую помощь Киеву, которая не потребует от них серьезных денежных вливаний. Разрешение США для ВСУ наносить дальнобойные удары западными ракетами по территории России – один из таких вариантов», – сказал Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Кир Стармер, как и многие другие премьеры Британии, является отъявленным ненавистником Москвы. Это традиционная линия поведения для Лондона. Эммануэль Макрон же всеми силами пытается создать из себя образ «защитника Европы», вырисовывая Россию в качестве главного противника ЕС», – полагает собеседник.

    «Тем не менее Джо Байден вряд ли пойдет на одобрение дальнобойных ударов. В конечном счете у него осталось слишком мало времени в Белом доме, а данное решение может привести к столь серьезным последствиям, что его президентство будет еще больше запятнано», – отмечает он.

    На этом фоне парламентарий упомянул инициативу Варшавы о создании альянса с Парижем и Лондоном для «защиты Украины». «Дни политической карьеры польского премьера сочтены. Долгое время он кормил население ЕС сказками о том, что Трамп якобы является агентом российских спецслужб. Сомневаюсь, что новый президент США забудет эти обиды прошлого. Поэтому поляк судорожно пытается хоть как-то спасти свою репутацию непреклонного ястреба», – акцентирует сенатор.

    «Но Париж и Лондон вряд ли оценят идею Туска. У Франции и Британии в настоящий момент хватает своих забот. Им тоже необходимо думать, как сложится их судьба при возвращении в Белый дом Дональда Трампа. Поддерживать при таком раскладе проекты ярого противника республиканца – не лучшая идея», – заключил Джабаров.

    Ранее стало известно о желании Эммануэля Макрона и Кира Стармера убедить президента США Джо Байдена снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения его полномочий. Как сообщает британская газета The Telegraph, переговоры лидеров Франции и Британии по этому вопросу состоятся в Париже 11 ноября. На встрече они также обсудят, как Трамп изменит политику США по Украине.

    «Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон предпримут последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США», – говорится в статье. Политики рассчитывают, что Байден согласится снять запрет на удары, желая сохранить свое политическое наследие. Издание выразило мнение, что в случае одобрения этого шага Дональду Трампу после вступления в должность президента США 20 января будет трудно его пересмотреть.

    «Однако план сэра Кира может рассматриваться Трампом как попытка навредить внешней политике США. Это может оттолкнуть его и создать угрозу для двусторонних отношений еще до вступления в должность», – указывается в материале.

    На этом фоне Варшава надеется организовать альянс с Лондоном и Парижем для защиты Украины. Как сообщает газета The Times, польский премьер-министр Дональд Туск собирается в ближайшие дни провести переговоры с главой британского правительства Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте «из-за опасений по поводу влияния американских выборов на ход конфликта».

    «Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине. Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала. Это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и ее интересов», – заявил Туск.

    Попытка политика создать альянс в поддержку Украины «свидетельствует об опасениях Запада по поводу того, что мирное соглашение посредством передачи территорий и принуждения Киева к нейтралитету принесет победу России», говорится в публикации.

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    11 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Ганчев: ВС России выравнивают фронт вдоль реки Оскол в Харьковской области

    Ганчев: Российские войска выровняют линию фронта вдоль реки Оскол на Украине

    Ганчев: ВС России выравнивают фронт вдоль реки Оскол в Харьковской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают наступление в Харьковской области, выравнивая фронт вдоль Оскола и освобождая прибрежные населенные пункты, включая Колесниковку.

    Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Колесниковка. Российские войска активно выравнивают линию фронта вдоль реки Оскол в Харьковской области, добавил он, сообщает ТАСС.

    Продвижение российских сил не ограничивается одной точкой. Армия также движется в направлении Глушковки и Боровой. Эти населенные пункты являются стратегически важными для выравнивания линии фронта, что обеспечивает более стабильные позиции для дальнейших операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мотострелковые подразделения минобороны России успешно освободили село Колесниковка в Харьковской области.

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    11 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Центробанк решил запретить ипотеку на срок свыше 30 лет

    Центробанк России планирует ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет из-за роста доли таких кредитов

    Центробанк решил запретить ипотеку на срок свыше 30 лет
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России намерен ввести ограничения на выдачу ипотечных кредитов сроком более 30 лет, чтобы избежать потенциальных проблем с обслуживанием долга заемщиками.

    Центральный банк России объявил о планах ограничить выдачу ипотечных кредитов сроком более 30 лет, передает РИА «Новости». Это решение связано с увеличением доли таких кредитов в общем объеме выданных ипотек: за последний год она возросла с 10 до 20%. Регулятор обеспокоен, что на таком продолжительном сроке, превышающем 30 лет, заемщики могут столкнуться с трудностями при обслуживании долга.

    По мнению ЦБ РФ, банки увеличивают сроки кредитования, чтобы снизить размер ежемесячных платежей по ипотеке. Однако оценка способности заемщика погашать долг в долгосрочной перспективе остается сложной задачей для финансовых учреждений. Ограничение срока ипотеки призвано минимизировать риски как для заемщиков, так и для банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России перешел к жесткой денежно-кредитной политике в ответ на экономические вызовы. Центробанк видит высокие ставки как долгосрочную пользу для экономики.

    Российское руководство сохранит ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке до 2030 года согласно поручению Владимира Путина. Президент Владимир Путин освободил россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды.

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