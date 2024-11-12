США нанесли удары по иранским группировкам в Сирии

Израильский удар по Дамаску привел к гибели пяти человек

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», израильский авиаудар по южному пригородному району Дамаска, Сейида Зейнаб, привел к гибели пяти человек и ранениям 25 человек. Главный врач больницы «Имам ас-Садр» Магер Аббас сообщил, что пострадавшие поступили в лечебное учреждение, и некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

«Пять погибших и 25 раненых были доставлены в больницу. Есть в тяжелом состоянии», – отметил Магер Аббас. Причины и цель израильского удара пока не уточняются, однако район Сейида Зейнаб известен как место, где часто находят укрытие разные вооруженные группировки.

По данным местных властей, район подвергся серьезным разрушениям, что усложняет спасательные операции. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, ведутся поисково-спасательные работы. Пока что экстренные службы просят жителей района сохранять спокойствие и избегать посещения места происшествия без необходимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Ливана в результате израильского авиаудара по жилому дому в поселении Альмат погибло 20 человек.