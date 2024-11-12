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    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

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    12 ноября 2024, 01:11 • Новости дня

    США нанесли удары по иранским группировкам в Сирии

    Вооруженные силы США атаковали девять целей проиранских группировок в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Американские ВВС нанесли удары по девяти объектам, связанным с проиранскими группировками в Сирии, в ответ на недавние нападения на американский персонал в регионе, говорится в сообщении центрального командования Пентагона.

    Отмечается, что удары были направлены на снижение боевых возможностей этих группировок. Основная цель операции – предотвратить дальнейшие нападения на силы США в регионе, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военная база Вооруженных сил США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники, нападение произошло на объект, расположенный в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. В результате обстрела на территорию военной базы упало пять ракет.

    10 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Mirror заявила о планах снизить в Ираке возраст согласия девочек до девяти лет

    Mirror заявила о планах ультраконсерваторов в Ираке понизить возраст согласия для девочек до девяти лет

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Mirror пишет, что второе чтение в парламенте Ирака прошел законопроект, который предлагает снизить возраст согласия для девочек с 18 до девяти лет.

    По данным Mirror, соответствующую инициативу выдвинули ультраконсервативные мусульманские партии Ирака. Проект закона прошел второе чтение в сентябре. Указывается, что снижение возраста согласия рассматривается властями Ирака как способ приблизить страну к «более правильному» толкованию исламского права и «защитить молодых людей от аморальных отношений», передает RT.

    При этом активисты назвали данный законопроект катастрофой, подчеркнув, что этот закон «легализует изнасилование детей».

    Telegraph сообщает, что поправки в законодательство лишат женщин права на развод, опеку над детьми и наследство, пишет «Московский комсомолец».



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    10 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Израильский удар по Дамаску привел к гибели пяти человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате израильского удара по зданию в районе Сейида Зейнаб в Дамаске погибли пять человек, а двадцать пять получили ранения, среди которых есть тяжело пострадавшие.

    Как сообщает РИА «Новости», израильский авиаудар по южному пригородному району Дамаска, Сейида Зейнаб, привел к гибели пяти человек и ранениям 25 человек. Главный врач больницы «Имам ас-Садр» Магер Аббас сообщил, что пострадавшие поступили в лечебное учреждение, и некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    «Пять погибших и 25 раненых были доставлены в больницу. Есть в тяжелом состоянии», – отметил Магер Аббас. Причины и цель израильского удара пока не уточняются, однако район Сейида Зейнаб известен как место, где часто находят укрытие разные вооруженные группировки.

    По данным местных властей, район подвергся серьезным разрушениям, что усложняет спасательные операции. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, ведутся поисково-спасательные работы. Пока что экстренные службы просят жителей района сохранять спокойствие и избегать посещения места происшествия без необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Ливана в результате израильского авиаудара по жилому дому в поселении Альмат погибло 20 человек.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    10 ноября 2024, 21:14 • Новости дня
    Нетаньяху признал, что одобрил проведение операции с пейджерами в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла», в результате которой в Ливане взорвались сотни пейджеров, сообщил пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.

    Израильские власти долгое время не признавали свою причастность к этому инциденту, несмотря на то, что «Хезболла» и правительство Ливана обвиняли Израиль в организации взрывов. Однако, в воскресенье премьер-министр Нетаньяху официально подтвердил свою роль в данной операции. Пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри сообщил об этом агентству Франс Пресс, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

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    10 ноября 2024, 01:11 • Новости дня
    США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене

    США и Британия атаковали военные объекты хуситов в столице Йемена

    Tекст: Антон Антонов

    Военные силы США и Великобритании нанесли три авиаудара по объектам «Ансар Аллах» (хуситов) в столице Йемена Сане, сообщил источник в йеменском движении.

    Удары были нанесены в субботу вечером. Сообщается, что американские и британские силы атаковали военные базы и склады оружия. По словам источника ТАСС, ударам подверглись районы Эн-Нахдейн, Эс-Сабин и Эль-Хафа, прозвучали «сильные взрывы».

    Однако источник отказался предоставить информацию о последствиях атаки, включая данные о возможных жертвах и пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2023 года Соединенные Штаты начали операцию против йеменского движения «Ансар Аллах». Была созвана коалиция стран, которые, как заявлялось, должны восстановить безопасность в Красном море. В рамках операции Prosperity Guardian вооруженные силы Британии и США регулярно наносят удары по военным объектам мятежников в Йемене.

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    9 ноября 2024, 07:35 • Новости дня
    Российские и сирийские ВВС поразили цели в Алеппо

    Экипажи ВКС России и ВВС Сирии отработали уничтожение целей в Алеппо

    Tекст: Максим Попов

    Российские и сирийские военные провели совместные учения по уничтожению наземных целей в провинции Алеппо, используя разнообразную авиационную технику и вооружение, сообщило Минобороны.

    Отмечается, что на первом этапе учения оперативно-тактическая авиация России, включая истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24М, поразила цели на полигоне Джаббуль. Для ударов использовались фугасные авиабомбы ФАБ-250, которые сбрасывались с высот от 600 до 3300 метров. Авиационное прикрытие осуществлялось истребителями Су-35С, передает РИА «Новости».

    На втором этапе маневров участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-8АМТШ-В армейской авиации ВКС РФ и Ми-25 ВВС Сирии. Вылеты производились с аэродрома Квайрес, а летчики выполняли полеты на малых высотах, около 30 метров. Они уничтожали объекты условного противника авиационными ракетами С-8, демонстрируя возможности совместных ударных групп.

    Заключительная фаза учения включала совместные ночные авиаудары армейской и оперативно-тактической авиацией. Экипажи российских вертолетов также отрабатывали поиск и уничтожение ударных беспилотников в воздушном пространстве.

    Накануне президент Владимир Путин заявил о возможности проведения совместных военных учений с КНДР, ссылаясь на договор о взаимной военной помощи между двумя странами.

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    9 ноября 2024, 02:13 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали военные объекты в пригороде Алеппо

    Израильские самолеты нанесли удары по военным предприятиям вблизи Алеппо

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные самолеты атаковали промзону Эс-Сафира на севере Сирии, сообщил телеканал Al Hadath.

    По информации телеканала, израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в промышленной зоне Эс-Сафира, расположенной к юго-востоку от Алеппо. Сообщается о сильных взрывах в районе, где находятся военные заводы и склады, передает ТАСС.

    Сирийское агентство SANA подтвердило, что «причиной взрывов стала израильская агрессия». Другие подробности не приводятся.

    Напомним, в конце октября израильская армия сообщила о воздушных атаках на склады вооружения и командные пункты «Хезболла» в сирийском городе Эль-Кусейра, расположенном у границы с Ливаном.

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    10 ноября 2024, 14:52 • Новости дня
    Число погибших в результате удара Израиля в Ливане достигло 20

    Число жертв израильского авиаудара в Альмате на севере Ливана увеличилось до 20 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    На севере Ливана в результате израильского авиаудара погибло 20 человек, среди которых шестеро ранены, сообщил Центр экстренных ситуаций при минздраве Ливана.

    Количество жертв израильского авиаудара по жилому дому в поселении Альмат на севере Ливана возросло до 20 человек, передает РИА «Новости». Сообщается, что шесть человек получили ранения. Удар был нанесен по дому в 15 километрах от курортного города Библос.

    По данным Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана, в результате авиаудара ранее сообщалось о 12 погибших, включая троих детей. Житель поселения Альмат рассказал, что в разрушенном доме проживала семья, принявшая несколько семей с юга Ливана, бежавших от израильских бомбардировок. Всего в здании находился 21 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает проводить операции против группировки «Хезболла» на территории Ливана. Накануне ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболла» в Ливане, включая штабы и склады оружия в Баальбеке и Тире.

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    10 ноября 2024, 01:57 • Новости дня
    Катар назвал неточной информацию о закрытии офиса ХАМАС в Дохе

    Tекст: Антон Антонов

    Информация о закрытии политофиса палестинского движения ХАМАС в Дохе и о выходе Катара из посредничества по прекращению огня в секторе Газа неточна, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

    Западные СМИ заявили, будто Катар уведомил руководство ХАМАС о необходимости покинуть страну, поскольку их политофис перестал выполнять свою функцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на QNA.

    «Сообщения относительно офиса движения ХАМАС в Дохе неточны», – пояснил аль-Ансари, указав, что цель размещения офиса «связана с необходимостью присутствия канала связи между определенными сторонами». В МИД отметили, что «канал помог в установлении прекращения огня на прошлых этапах и сохранении его для обмена заложников – женщин и детей в ноябре прошлого года».

    Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС из-за провала последнего тура переговоров, однако готов возобновить его, если стороны проявят серьезность.

    Аль-Ансари указал, что Катар уведомил стороны о приостановке медиаторских усилий, но готов вернуться к ним, когда будет видно, что стороны стремятся остановить конфликт и гуманитарный кризис в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп выразил в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом готовность к содействию прекращения конфликта в секторе Газа. ХАМАС обратилось к администрации Трампа с требованием прекратить военную и политическую поддержку Израиля, акцентируя внимание на законных правах палестинского народа.

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    9 ноября 2024, 04:50 • Новости дня
    Медицинский центр в Газе остался без скорой помощи и медикаментов

    Больница в Газе столкнулась с нехваткой медиков и скорых на фоне израильских обстрелов

    Tекст: Максим Попов

    Медицинский центр «Камаль Адван» на севере сектора Газа остался без машин скорой помощи и испытывает острый дефицит медикаментов, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Как отметил директор больницы Хусам Абу Сафия, из-за осады израильскими войсками ситуация в учреждении ухудшается с каждым днем. Многие раненые умирают из-за нехватки медикаментов и расходных материалов. «Нам остро не хватает медицинских работников. У нас даже нет машин скорой помощи, чтобы вывезти тела убитых и раненых», - приводит ТАСС слова врача.

    По словам Сафии, в результате израильских обстрелов разрушены дома в окрестностях больницы. Жителям удалось извлечь из-под завалов тела десяти погибших и спасти тридцать пять пострадавших. Однако по меньшей мере пятьдесят человек остаются в ловушке под завалами, сказал он.

    Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что ежедневно в секторе Газа в среднем погибают шестьдесят семь детей.

    Напомним, накануне израильские ВВС атаковали объекты движения «Хезболла» в Ливане.

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    9 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Израиль атаковал объекты «Хезболла» в Ливане

    ВВС Израиля нанесли удары по штабам и складам «Хезболла» в Тире и Баальбеке

    Tекст: Мария Иванова

    ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболла» в Ливане, включая штабы и склады оружия в Баальбеке и Тире.

    ВВС Израиля атаковали военные объекты организации «Хезболла» в Ливане, сообщила армейская пресс-служба. Удары были нанесены в районах Баальбека на востоке и Тира на юге страны. Эти города являются стратегически важными для «Хезболлы», так как там расположены штабы и склады оружия, отмечает ТАСС.

    Израильская армия уточнила, что целью ударов стали объекты, используемые для террористической деятельности. В частности, были атакованы оперативные штабы и склады вооружения. Израиль активно противостоит «Хезболле», считая ее угрозой для своей безопасности.

    Напряженность в регионе сохраняется, и эти удары могут привести к эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой». Ливанские власти пока не прокомментировали последние действия Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шиитское движение «Хезболла» готово сражаться до прекращения огня Израилем, заявил его генсек шейх Наим Касем в обращении к ливанцам.

    Ранее Вооруженные силы Израиля на юге Ливана провели операцию по ликвидации регионального командира «Хезболлы» Хуссейна Абд аль-Халима Харба, ответственного за ракетные обстрелы Галилеи. Затем в Израиле из-за ракетных пусков из Ливана были активированы сирены воздушной тревоги, в том числе в Тель-Авиве.

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    9 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Трамп в разговоре с Аббасом пообещал заняться прекращением войны в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом выразил готовность к содействию прекращения конфликта в секторе Газа.

    В ходе разговора Трамп пообещал заняться вопросом прекращения войны в секторе Газа и выразил готовность к сотрудничеству для достижения мира в регионе, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Указывается, что это первый контакт между этими политиками после решения Трампа в предыдущий президентский срок о признании Иерусалима столицей Израиля.

    В августе президент Палестины Махмуд Аббас заявлял в беседе с президентом России Владимиром Путиным, что палестинская сторона не приемлет попытки принудительного переселения своих граждан из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан.

    Израильский политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, и Россия может стать подходящим кандидатом на роль переговорщика.

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    11 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

    Военная база США возле Дейр-эз-Зора была обстреляна пятью ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сирийской провинции Дейр-эз-Зор база армии США, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар, стала целью ракетного обстрела, в ходе которого выпущено пять ракет.

    Военная база Вооруженных сил США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, передает ТАСС. Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники сообщил, что нападение произошло на объект, расположенный в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. В результате обстрела на территорию военной базы упало пять ракет.

    Информация о пострадавших или возможных разрушениях на данный момент отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по американской военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор было выпущено несколько ракет, что привело к сильным взрывам и крупному пожару. Американская военная база на месторождении Конико в Сирии подверглась ракетной атаке, в результате чего произошли сильные взрывы и начался пожар.

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    11 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    Лаврентьев сообщил о возможных изменениях в политике США при Трампе

    Лаврентьев считает, что Трамп может изменить внешнюю политику США по конфликтам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может изменить внешнюю политику страны, включая вопрос о выводе войск из Сирии.

    По его словам, избранный президент США Дональд Трамп может быть настроен на изменение внешнеполитического курса страны, сообщает ТАСС.

    Лаврентьев отметил, что Трамп может изменить позицию по конфликтам, в частности по вопросу вывода американских войск из Сирии.

    Он подчеркнул, что следует обращать внимание на действия и предложения, которые будет выдвигать Трамп. По его словам, есть основания полагать, что у Трампа есть настрой на корректировку внешнеполитического курса администрации. Это, по его мнению, дает надежду на изменения и перспективы в данной области.

    Как отмечает Bloomberg, Трамп еще до инаугурации начал менять политику США по Украине.

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    11 ноября 2024, 11:31 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по военной базе Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили о нанесении ракетного удара по израильской военной базе недалеко от города Яффо, после удара на базе начался пожар.

    Удар наносился при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», после него на территории базы начался пожар, сказал представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, передает ТАСС.

    Ранее хуситы из Йемена нанесли удар гиперзвуковой ракетой по базе ВВС Израиля Неватим, находящейся в пустыне Негев.

    До этого хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля.

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    11 ноября 2024, 08:51 • Новости дня
    Лаврентьев заявил об активизации ИГ и других радикалов в Сирии

    Лаврентьев сообщил о росте активности ИГ и других радикалов в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сирии обострилась ситуация из-за активизации террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и других радикальных сил, что вызывает беспокойство из-за угрозы дестабилизации в регионе на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев в преддверии 22-й встречи в рамках астанинского процесса в столице Казахстана.

    Он подчеркнул, что «ситуация в Сирии сейчас достаточно сложная – социально-экономическая и финансовая», передает ТАСС. Лаврентьев отметил, что различные радикальные группировки усиливают свою активность как на западе, так и на востоке страны, что вызывает тревогу, так как они стремятся дестабилизировать ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

    Лаврентьев также упомянул, что текущая встреча проходит на фоне резкой эскалации напряженности в регионе. В связи с этим он выразил надежду на то, что вооруженное противостояние и конфликт не распространятся на Сирию. По его словам, Россия постарается сделать все возможное, чтобы не допустить расширения границ конфликта в регионе.

    Кроме того, он затронул вопрос сложностей в решении проблемы беженцев в условиях сохраняющихся односторонних санкций против Сирии со стороны США и западных стран. Лаврентьев выразил надежду на то, что европейские страны проявят здравый смысл и перестанут практиковать публичное наказание сирийского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и сирийские военные провели совместные учения по уничтожению наземных целей в провинции Алеппо, используя разнообразную авиационную технику и вооружение, а также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Бассам Саббаг провели переговоры на полях II Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

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