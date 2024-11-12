При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.18 комментариев
США нанесли удары по иранским группировкам в Сирии
Вооруженные силы США атаковали девять целей проиранских группировок в Сирии
Американские ВВС нанесли удары по девяти объектам, связанным с проиранскими группировками в Сирии, в ответ на недавние нападения на американский персонал в регионе, говорится в сообщении центрального командования Пентагона.
Отмечается, что удары были направлены на снижение боевых возможностей этих группировок. Основная цель операции – предотвратить дальнейшие нападения на силы США в регионе, передает ТАСС.
Напомним, накануне военная база Вооруженных сил США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники, нападение произошло на объект, расположенный в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. В результате обстрела на территорию военной базы упало пять ракет.