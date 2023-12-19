В Омске осудили рядового контрактника за побег и дезертирство

Tекст: Алексей Дегтярев

Вихорев имел статус военнослужащего по контракту, в период мобилизации он самовольно оставил воинскую часть для уклонения от прохождения военной службы, суд определил этот поступок как дезертирство, сообщили в суде ТАСС.

Также обвиняемый сбежал из-под стражи, находясь в предварительном заключении, эти действия квалифицировали как побег.

При назначении наказания за каждое из указанных преступлений суд учел, что Вихорев совершил преступление впервые. У него в наличии смягчающие обстоятельства и нет отягчающих обстоятельств. Также учтены данные о личности обвиняемого, характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенных преступлений.

Вихореву назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Сам подсудимый частично признал вину в уклонении от прохождения военной службы, а также полностью признал вину в побеге из-под стражи.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Инцидент произошел в феврале 2023 года в воинской части в Омске. Вихорев, сбежав из-под стражи, стал проживать в том же городе, проводя время по своему усмотрению. В июле его задержала военная комендатура.

В конце мая в ДНР самовольно покинули воинскую часть семеро военнослужащих – бывших заключенных. Трое из них были задержаны в ЛНР в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, поскольку он хотел сдаться. В июне правоохранители задержали в ДНР последнего из беглецов.