Tекст: Ольга Иванова

Степкина сообщила о том, что в ходе закрытого заседания всех женщин, проходящих по делу нацбатальона «Азов», обменяли, передает ТАСС. Ранее девять женщин работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе в качестве поваров.

Часть из этих женщин была задержана военнослужащими ДНР в марте 2022 года, когда пыталась пересечь блокпост на юго-западной окраине Мариуполя. Другие фигурантки дела, находившиеся на больничном в период специальной военной операции, были задержаны в апреле 2022 года при освобождении территории ДНР от оккупации.

Гособвинитель потребовал назначения сроков от 16 до 24 лет колонии для оставшихся десяти участников дела. Ранее сообщалось, что большинство подсудимых не признали вину, часть из них признала участие в нацбатальоне частично. В ходе заседаний суд удовлетворил ходатайство об изменении обвинения с УК ДНР на УК РФ.

В числе остающихся на скамье подсудимых оказались участники, которые собирали информацию о местонахождении союзных сил ДНР и РФ, передавали данные для обстрелов и стреляли по их позициям. Они были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом их родственники поддерживают это решение.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, на что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

Представитель координационной группы парламента по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев заявил, что киевские власти задерживают обмен военнопленными, предпочитая возвращать боевиков запрещенных организаций и иностранных наемников, игнорируя кадровых украинских военных.