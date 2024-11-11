Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.0 комментариев
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Военная база США возле Дейр-эз-Зора была обстреляна пятью ракетами
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор база армии США, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар, стала целью ракетного обстрела, в ходе которого выпущено пять ракет.
Военная база Вооруженных сил США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, передает ТАСС. Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники сообщил, что нападение произошло на объект, расположенный в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. В результате обстрела на территорию военной базы упало пять ракет.
Информация о пострадавших или возможных разрушениях на данный момент отсутствует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по американской военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор было выпущено несколько ракет, что привело к сильным взрывам и крупному пожару. Американская военная база на месторождении Конико в Сирии подверглась ракетной атаке, в результате чего произошли сильные взрывы и начался пожар.